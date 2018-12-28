Geleceğin bankaları iki dudağımızın arasında

Yeni nesil bankacılığın konuşma ve mesajlaşma uygulamalarına entegre olacağını söyleyen Hakan Aran, ipuçlarını paylaştı

Rekabetin nereden geleceğinin belli olmadığı bir alanda bankalar, teknoloji ve girişim yatırımlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Bankacılık hizmetlerini görünmez hale getirecek gömülü uygulamalara şimdiden başladıklarını söyleyen İş Bankası Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, bu özel dönüşümün İş Bankası gibi köklü bir kurumda nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı: "İş Cep gibi kullandığımız mobil uygulamalar, bankaların görünür olduğu dönemin son halkasını temsil ediyor. 2020'den itibaren bankacılık açık ve gömülü çeşitli uygulamaların içinde olacak. İnsanların konuşmak ve yazışmak için kullandığı uygulamalara bankacılık hizmetlerini entegre ediyoruz. Burada bankayı görünmez yaparak her kontratın içinde olmayı hedefliyoruz. İngiltere'de Açık Bankacılık Platformu'na üye olduk ve onlarla birlikte aynı deneyimi yaşamaya başladık."



SESLİ KOMUTLA ALIŞVERİŞ GELİYOR

Amazon Alexa, Google Asistan veya Apple Siri platformunu kullanan her cihaz veya uygulama içinde bankacılık uygulamalarının olacağını belirten Aran, "Şimdilik kendi asistanımızda kullanıyoruz. İnternette, perakende alışveriş hizmetinin içinde veya seyahat uygulamasında sesli veya yazılı komutta bankacılık hizmetinin gömülü olacağını göreceğiz. Bu yüzden uygulama geliştirme arayüzünü geliştiricilerle paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.



MOBİL CÜZDANI GÖRDÜK

"Mobil operatöre yatırım yapmış bir bankayız" diyerek mobil uygulamalardan önce bankanın sahip olduğu vizyonu örnek veren Aran, "Telefonun ödeme aracı olacağı ve poslarla ödeme yapılacağını 2000' yılının başında gösterdik. İş Cep'i uygulama tabanlı yaptık. Mobil uygulama kararı vermek bize 2 yıl kazandırdı. Neredeyse 100 ayrı cihaz için hazırlık yaptık. Maksimum mobil, Maksimum iş yerim gibi uygulamalar böyle ortaya çıktı. Bugün 7 milyon mobil kullanıcıya böyle ulaştık" ifadelerini kullandı.



1000 KİŞİLİK EKİP

Değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözüm ürettiklerini belirten Aran, "1.000 kişilik bir yazılım gücüyle çözüm üretiyoruz. Girişimlerin kalbinde yer alıyoruz. Melek yatırımcılar çıkışı görebileceği fon oluşturduk. Grubun bünyesinde kurduğumuz Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi altında oluşturulan Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na İş Bankası olarak 100 milyon TL'ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettik" dedi.