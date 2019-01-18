Türkiye’den girişimler baş döndürüyor

Dokunmatik ekranlı her platformu destekleyen ödeme teknolojisiyle Arçelik girişimi TOKEN “CES İnovasyon Onur” ödülünü alırken, DOF Robotics, Ekin Teknoloji ve Vestel CES İnovasyon ödüllerinin sahibi oldu

Türkiye'den 9 girişimin yer aldığı CES 2019'da Türk firmaları, geçen yıl sonunda ve bu bu yıl başında aldıkları İnovasyon ödülleri ile küresel rekabette iddialı olduklarını gösterdi. Ödeme sistemleri konusunda çözümüyle dikkat çeken Beko Sardis dokunmatik yazar kasa ile pos cihazıyla Arçeliğin iştiraki TOKEN ödül almayı başardı. Yine geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye'de geliştirilen sanal gerçeklik eğlence sistemleri kategorisinde Hurricane 360 VR oyunuyla, DOF Robotics, Ekin Teknoloji, Vestel Beyaz Eşya Vakum Teknolojisi ve FermentStore buzdolapları ile dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'ten İnovasyon Ödülü'nü kazandı. İnovasyon ödülleri bilgisayar, oyun, akıllı ev, giyilebilir teknolojiler gibi 24 kategoride düzenledi. Her yıl CES İnovasyon Ödülü'nde, mühendislik, tasarım ve inovasyonun en iyi örnekleri ödüllendiriliyor. CES 2019'a katılan girişimler, ilk kez fuara stand kurarak katılan Vestel ve yine aynı alanda katılan uluslararası basının ilgisini çeken WeWalk Akıllı Baston, Dof Robotik, Ekin Teknoloji, Farplas Otomotiv, Numarine, Smart Mimic, Sixfab, Argex Araştırma ve Geliştirme, Arçelik-Beko TOKEN katılan girişimler oldu.



TELEFON TADINDA

Restoranlarda sipariş ve ödemelerde tek cihaz üzerinden Beko Sardis, en yeni ödeme yöntemleriyle, EMV güvenlik standartlarına uyan satıcılar için hızlı, kesintisiz ve entegre ödeme çözümü sağlıyor. Beko Sardis'in Android 9.0 veya üstü sürümlerde 2019 yılı içinde satışa sunulması bekleniyor. Proje, bulut tabanlı çözümle kullanıcıların daha basit bir arayüzle mağaza veya restoranda kolayca işlem yapmasını sağlıyor. Müşterinin bekleme süresini düşürürken farklı alternatiflerle ödeme sürecini kolaylaştırıyor. TOKEN Finansal Teknolojiler Şirketi Genel Müdürü Erkan Duysal, "Ar- Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımızla, üye işyerleri ve müşterilere en iyi perakende deneyimini yaşatan yeni nesil ödeme sistemleri geliştiriyoruz. Android işletim sistemi üzerinde farklı katma değerli perakende uygulamalarının çalıştığı Beko Sardis Ödeme Terminali, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Ödeme platformlarında güvenlik kritik önem taşıyor" dedi.



SANAL HAREKETLİ EĞLENCE PLATFORMU

DOF Robotics'in ödüllü oyunu Hurricane 360 VR, CES Fuarı'nda yoğun ilgi gördü. Kendilerini eğlendiren şeylerin tüketiciyi de eğlendireceğini düşündüğünü söyleyen Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, tasarım ve yazılımı kendilerine ait çözümün kısa sürede gördüğü ilgiden memnun olduğunu açıkladı. Mertcan, "Biz Türkiye'den çok yurtdışından gelir etmeyi hedefliyoruz. Bunun için teknolojik olarak özgün ve değerli bir iş geliştirmeye gayret ediyoruz. Sanal gerçeklik teknolojisiyle birlikte kullandığımız için kendi oyunlarımızı geliştirmek zorundayız" dedi.



FUARDA İLK MOTORYAT SERGİLENDİ

Otomotiv firmalarını görmeye alıştığımız fuarda, Türkiye'den motoryat üreticisi Numarine de vardı. CES 2019 Fuarı'nda Furrion firması ile Numarine bir ilki gerçekleştirdi. Furrion markasının en son teknolojik ekipmanları ile donatılan Numarine motoryatını CES 2019'da sergilenmek üzere hazırladılar. Okyanustan kilometrelerce uzakta Nevada çölü ortasında gerçekleşen bu büyük fuar sırasında teknoloji meraklıları bu projeyi ilk kez gezerek büyük ilgi gösterdi. İlk kez CES'te bir yat sergilendi ve bu fuarda denizcilik konsepti görünürlüğünün de genişlemesi anlamına geliyor. Numarine Adonis, lüksü yenilikçi ve yapay zeka ile birleştiren lüks bir akıllı yat.