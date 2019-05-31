Türkiye’ye yatırımın kapısını e-fatura açtı

E-devleti destekleyen regülasyon kararlarına odaklanan bulut tabanlı e-fatura şirketi Foriba, 60-80 milyon dolar arasında bir yatırımla ABD’li Sovos tarafından satın alındı

Türkiye'de gelişen e-devlet hizmetleri yeni nesil teknoloji girişimlerinin artmasını ve büyümesini sağlıyor. Bulut tabanlı e-fatura hizmeti sunan Foriba girişimi, e-devleti destekleyen regülasyon kararlarının ve SAP müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanmanın karşılığını ABD'li Sovos'un yatırımıyla aldı. Satın alma işleminin bedelinin ise 60-80 milyon dolar arasında değiştiği belirtiliyor. Teknoloji ve internet girişimlerine odaklı yatırım fonu Revo Capital yatırım yaptığı bulut tabanlı e-fatura girişimi Foriba ve yine bulut tabanlı ön muhasebe girişimi Paraşüt'ün satışına imza attı. Şirketin ilk katkı sağladığı girişimlerden biri olan Foriba; finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinde dünya lideri. Bulut tabanlı ön muhasebe girişimi Paraşüt'e Türkven tarafından yapılan yatırım detayları ise daha sonra açıklanacak.



UZMANLIK MERKEZİ

ABD'li Sovos'un Foriba'yı satın almasından sonra şirketin CEO olarak göreve devam edeceğini söyleyen Koray Gültekin Bahar, "Sovos, satın almadan sonra sahip olduğumuz deneyimi uzmanlık merkezi olarak kullanmak istiyor. Yani Foriba'nın etkinlik alanı genişleyecek ve sahip olduğu uzmanlığı artıracak. Yıl sonuna kadar Avrupa'da yaklaşık 15 ülkeye, kullandığımız çözümleri ihraç edeceğiz. Ayrıca Vietnam, Tayvan ve Endonezya'daki organizasyonlarımızı güçlendirme şansı bulacağız. SAP yazılımı kullanan büyük holdinglerin ihtiyacı olan dijital dönüşüm projelerinde liderlik etmeye devam ediyoruz. Yazılım ihracatımıza katıda sağlayacak" diye konuştu.



AVRUPA'DAN İLERDEYİZ

Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayraktar, kurdukları girişim sermayesi fonunun bulut tabanlı teknoloji girişimlerini hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin e-fatura konusunda Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinden daha ileri seviyede regülasyonlara sahip olduğunu belirten Bayraktar, "Polonya Macaristan ve italya gibi ülkelerden daha ileri seviyede regülasyonlara sahibiz. İkinci fonumuz ile uluslararası yatırımcılarla beraber bölgedeki yatırımlarımızı çoğaltmayı hedefliyoruz."



AMERİKAN YATIRIMI NASIL GELDİ?

MEVCUT süreçte Foriba girişimine yapılan yatırım herkesin şu soruyu sormasına sebep oldu: "Ekonomik ve siyasi konjektüre bağımlı olmadan ABD'li firma Türkiye'ye nasıl yatırım yaptı?" İşte bu yatırımın sebeplerini diğer girişimlere örnek olması için arka arkaya yazmakta fayda var. İşte yatırımcılar için Foriba yatırımının gerekçeleri..

FORIBA girişiminin küresel çapta iş yapma yeteneği kazanması yatırımı almasındaki en önemli sebep. Şirketin İtalya operasyonunun başarılı olması Avrupa'da büyüme stratejisinin doğru olduğunu gösterdi.

SÜREKLILIĞI olan regülasyon kararları Türkiye'den bulut tabanlı bir e-fatura girişiminin uzmanlaşmasını sağladı. Türkiye, Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinin çok daha önünde e-devlet projeleriyle öne çıktı.

SAP deneyimi, büyük holdinglerin Foriba'nın çözümüne sıcak bakmalarına sebep oldu. Regülasyon ve e-fatura konusunda şirketlerin dijital dönüşümünde uzmanlık yapıyor.



13 BİNİ AŞAN REFERANSA SAHİP

REGÜLATIF ve finansal teknolojiler alanında Türkiye'de öncü girişimler arasında yer alan Foriba, küresel piyasalarda hızlı hareket ederek yatırımlarını hayata geçirdi. Şirketin 10 ülkede regülasyonlarla uyum içinde, 6 ülkeden aktif müşterisi var ve her sektörden 13 bini aşan referansa sahip.



İSTIHDAMDA YÜZDE 100 BÜYÜME

SATIN almayla birlikte yaptıkları insan kaynağı yatırımlarının ikiye katlanacağı müjdesini veren Foriba CEO'su Koray Gültekin Bahar, şirketin dijital dönüşümdeki öncü gücünü korumak için Ar-Ge yatırımlarına devam edeceğini söyledi. Bahar, "Uzmanlığımız olan alanlarda, global çapta kullanılabilecek yeni ürünler hayata geçireceğiz. Ayrıca, müşterilerimizin memnuniyet seviyesini artırıp maliyetlerini azaltacak yenilikler üzerinde çok vakit harcıyoruz. Bu kapsamda bulut sistemleri ve onların güvenliğinin sağlanması en önem verdiğimiz konular. Bugün toplam 200 kişilik bir ekibimiz var ve bunu 400'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



KAZALARDA HASAR İNCELEMESİ YAPAY ZEKâ İLE YAPILACAK

ARAÇ hasarları konusunda kangrene dönüşen sigortada yapay zekâ çözümü, beklemeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. IBM ve Anadolu Sigorta, hasar tespit süreçlerini yapay zekâ kullanarak daha da hızlandırmak için birlikte çalıştıklarını duyurdu. IBM Bulut üzerinden sunulan IBM Watson Görsel Tanıma Servisi, Anadolu Sigorta'ya araç hasarını gösteren fotoğrafları gözden geçirmede ve hızlıca analiz yapmada yardımcı olacak. Böylece Anadolu Sigorta fotoğrafları yüzde 70 oranında daha hızlı yükleyip değerlendirebilecek. Bu da hasar tespiti ve fiyat tekliflerinin daha hızlı tamamlanmasını sağlayarak müşteri deneyimini iyileştirecek. Anadolu Sigorta, her gün ortalama bin 200 adet araç hasar dosyası açarken, bu dosyaların yüzde 63'ü hasarın daha az olduğunu ve aracın "yürür" durumda bulunduğunu gösteren dosyalardan oluşuyor. Anadolu Sigorta, bu dosyalar üzerinden hasar değerlendirme sürecini optimize etmek amacıyla, IBM Watson Görsel Tanıma Servisi'nden faydalanacak.



GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL PROGRAM

TÜRKIYE'DE girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve genç girişimcilere ilham vermek üzere kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow 2019 Programı (bit. ly/2KirhN7) için başvuruları almaya başladı. 25 Haziran'a kadar Fellow Programı'na başvurarak girişimcilik potansiyeli taşıdığını gösterebilen üniversite öğrencileri, 1 yıl boyunca 500 TL burs alma, girişimcilikte ilham kaynağı olan rol modellerle tanışma ve uluslararası girişim ağına katılma şansına sahip olacak.