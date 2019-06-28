Dijital dönüşümde hedef 1 Ocak 2020

Hukukçudan doktora, holdinglerden KOBİ’lere tüm özel sektör, devletin e-fatura, e-arşiv, e-defter gibi uygulamalarının zorunlu hale geleceği 1 Ocak 2020’yi bekliyor. Dönüşüm, girişimlerin önünü açacak, kurumlara da tasarruf sağlayacak

Özel sektör ve devlet kurumları dijital dönüşümü hayata geçiriyor. İş yapma alışkanlıklarını değiştirecek dijital dönüşüm, kurumların tasarrufu ön plana çıkarmasını ve bürokratik süreçlerin ortadan kalkmasını sağlayacak. 1 Ocak 2020'den itibaren e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu uygulamaları zorunlu hale gelecek. Dönüşüm süreci, Foriba, iyzico gibi teknoloji girişimlerinin değer kazanmasını sağladı. İş yapma alışkanlıklarımızı değiştiren dijital dönüşüm, iş hayatımıza zorunluluk olarak girip, alışkanlıklarımızı değiştirerek, iş yapış modelimizi tekrar tasarlamamız için yeni fikirler verdi.

Özel sektör süreç yönetimlerini, e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv, e-defter vb) uygulamaları ile kağıtsız platforma taşımaya başladı. Çok değil, önümüzdeki birkaç yıl içinde kağıtsız muhasebe, insan kaynakları- ik vb süreçlerinin, hem yönetimi, hem denetimi e-dönüşümün getirdiği yenilikçi fikir ve alışkanlıklar ile dijital ortamlarda olmaya başlayacak.



PAZAR ÜÇE KATLANACAK

2020'de e-dönüşüm pazarının üçe katlanmasını beklediklerini kaydeden Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi: "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yayınladığı taslak tebliğe göre, 1 Ocak 2020'de, pazarın üçe katlayacağını öngörüyoruz. Tebliğde yer alan birkaç maddeye bakacak olursak, 2018 veya devam eden yılda cirosu 5 milyon TL'yi geçen mükelleflerin, 1 Ocak 2020 tarihine kadar, e-fatura, e-arşiv, e-defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi. Yine şu an e-fatura ve e-defter mükellefi olanların, 1 Eylül 2019 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu belirtildi."



PEK ÇOK MESLEĞİ ETKİLEYECEK

Yeni düzenlemeler pek çok meslekte dijitalleşme çalışmalarını hızlandıracak. Böyle olunca pek çok meslekten kullanıcılar daha çok bulut tabanlı internet servisi kullanmaya başlayacak.

Kezban Boztürk, "SMMM, avukatlar, doktorlar gibi mesleklerin, e-smm makbuzlarını elektronik ortamda kesilme zorunluluğundan dolayı, 1 Ocak 2020'de 350 binin üzerindeki mükellefin sürece dahil olması bekleniyor. Özetle, taslak tebliğde yer alan bu maddelerin hayata geçmesiyle, e-dönüşüm pazarı gelecek yıl birkaç kat büyüyecek. Özel sektör kendini dijital platforma taşırken, bu dijital datanın muhatapları olan kamu denetimleri, arabuluculuk süreçleri, mahkeme ve yargıtay süreçleri dahil tüm süreçlerde, dijital ispatlara bakılarak karar verilmeye başlıyor. Kamu açısından e-dönüşüm sayesinde, başta kayıpların önüne geçilerek, zamanla denetim ve kontrollerini tamamen e-dönüşüm platformları üzerinden yapacak olması ile hem büyük kolaylık, hem de objektif denetleme sürecinin sürdürülebilirliği devam edecek" dedi.



BÜTÜN MESLEKLER BULUTA ÇIKIYOR

Yeni düzenlemeler alışkanlıkların değişmesine sebep olacak. Özel sektör, devlet kurumları pek çok mesleğin bulut tabanlı servisleri akıllı telefonlardan bile kullanır hale gelecek. Kağıt kullanımı azalacak.

Kezban Öztürk yaşanacak dönüşümü şöyle özetledi: "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yetkilendirdiği firmalar, yapısal ve sektörel olarak farklılıklar gösterebiliyor. Her ne kadar entegratörler, e-Dönüşüm platformunda ortak paydaya ulaşıyor olsa da, bu farklılıklar entegratörlere zengin fikirler üretmeleri adına olumlu yansıyor. GİB, entegratör firmaları zorunlu kıldığı sertifikalar ile yönetim süreçlerini disipline ederek, iyileştiriyor. Teknik testleri ile de sürecin içerisinde yer alan engine, portal ve veri merkezi üzerindeki trafiğin test ortamında çalışmasını şart koşarak canlıya geçemeden önce testler ile platformun sağlıklı olup olmadığını test etmiş oluyor."