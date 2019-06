Hayatı kolumuzda taşıyoruz

Yemek veya yoga yaparken, koşarken, yüzerken, kalp ritmini ölçerken, yön bulurken, nefes alırken her anımızda akıllı saatler hayatımızın parçası oluyor. Şarj etmek, yeni uygulamalarla güncellemek gereken bir hayat artık kolumuzda canlanıyor

Kol saatleri hayatımıza gireli belki bir asır oldu. Saate ilişkin tek beklentimiz dijital veya analog ekranda sadece zamanı ve içindeki temel birkaç veriyi öğrenmekti. Akıllı saatler hayatımıza girene kadar onlarca marka gelip geçti. Şimdi akıllı saatlerin satışları tüm dünyada diğerlerini geride bıraktı. Akıllı saatlerle ilgili beklenti, telefonlar gibi her uygulama ile yetenekleri artan cihazlara dönüştü. Şu anda akıllı saatler ve bileklikler spor yaparken, kalp ritmini ölçerken, bas konuşla haberleşirken, telefondan uzakta mesajları okumaya fırsat tanıyarak en iyi dostumuz oldu. Evde, sokakta ve işte sahip olduğumuz düzeni akıllı saatlerle kurmaya başladık. Sabah uyandığımız andan itibaren gün içerisinde hemen her etkinlikte akıllı saatleri kullanabiliyoruz.



HER SAATİN ASİSTANI VAR

Google Android veya Apple watchOS işletim sistemini kullanan akıllı saatler yeni uygulamalarla binlerce iş için kullanılabiliyor. Apple Watch 4'üncü nesil modeliyle karşımıza çıkarken en çok satılan saat markası olmayı başardı. Google Android platformunda saat seçeneklerinin sayısı çok arttı. Akıllı saat ekranları 40 ve 46 mm ölçülerinde değişiyor. Ekranlar daha çok yuvarlak şekilli ve eski alışkanlıkları koruyan kurma butonları kullanılmaya devam etti. Ayrıca her akıllı saat asistanlarıyla hizmet sunmaya başladı. 4'üncü nesil asistan Siri sayesinde yumurta pişirirken kayısı kıvamını yakalamak için hemen 4 dakikalık bir süre tutmanızı kolaylaştırıyor. Google Asistan benzer şekilde istediğiniz yere rota oluşturmanıza yardımcı oluyor. Akıllı saat üzerinden sesli veya titreşimli olarak size yolu tarif ediyor.



SAĞLIK VE SPOR

Akıllı saatleri en benzersiz kılan uygulama market özelliği gibi binlerce farklı yeteneği kolunuza taşıması. Akıllı saatlerin sahip olduğu sensörler, antenler de kalp ritminden konum bilgisine pek çok yeteneğin kullanılmasını sağlıyor. Sağlıklı yaşam ve spor uygulamaları bu yeteneklerin başında geliyor. Apple geliştiriciler konferansında deneme fırsatı bulduğumuz yerli geliştiricilerin dünyaya açılan Meditopia uygulaması ve saatle birlikte gelen temel ölçümler nefes alırken bile kendimize yaptığımız katkının farkına varmamızı sağlıyor.



eSIM REGÜLASYON KARARINI BEKLİYOR

AKILLI saatlerle ilgili kullanım senaryoları yerel regülasyona da bağlı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı onayı olmadığı için kardio ölçümü henüz kullanılamıyor. Ayrıca kırmızı kurma butona sahip eSIM özelliği olan Apple Watch modelleri regülasyonun kararlarını bekliyor. eSIM özelliği sadece akıllı saatlerde değil, pek çok cihazın ve senaryonun ortaya çıkmasını sağlıyor.



TATİLDE SAAT ŞARJI TAŞIMAYA SON

AKILLI saat konusunda en büyük sıkıntı pil ömrü. Huawei Watch GT 2 haftalık pil ömrüyle kullanım rahatlığı sunuyor. Yani 2 ya da 3 günlük şarjla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Huawei pil sorununa, Lite OS tarafından desteklenen ve ultra uzun pil ömrü sağlamak için çift yonga seti mimarisini güçlendiren Watch GT, uzun pil yeteneğiyle karşılık veriyor. Kısa süreli tatillerde bir de saat şarjını taşıma derdi ortadan kalkıyor. Saat ayrıca kullanıcıların uyku problemlerini tespit etmelerine yardımcı oluyor.



UYKU PROBLEMİNİ ÇÖZEBİLİYOR

APPLE'IN akıllı saati Apple Watch'ta meditasyon uygulaması bile var. Meditasyon adlı uygulama, günde 5 dakikadan başlayan egzersizler ile bedeni ve duyguları tanımayı sağlıyor, stresi yönetiyor, endişeyi azaltıyor ve uyku problemlerini çözebiliyor. Apple Watch ile iPhone'u istediğiniz bir yere yerleştirip uzaklaştıktan sonra Siri'yle "kamerayı aç" sesli komutunu verdiğinizde iPhone'un kamerasını uzaktan açmış oluyorsunuz. Aynı zamanda Apple Watch'unuzda açılan kontrol ekranında iPhone ekranının görüntüsünü görüp doğru pozisyonu aldıktan sonra saatinizden fotoğraf butonuna basmanız yeterli. Daha da iyisi saatinize size fotoğrafı çekmek için yeteri kadar süre bırakan kısa bir zamanlayıcı da kurabilirsiniz. Ayrıca Siri komutları ellerinizi kullanmadan Apple Watch'a sayacı 10 dakikaya kurma komutu verebilir veya misafirlerinizin gelmesine 1 saat kala size haber verebilir.



STRESİ KOLUNUZDA SÖNDÜRÜN

ZAMANI ortadan kaldırarak değil, zamanı doğru yöneterek stresi ortadan kaldırabilirsiniz. Yeni Galaxy Watch serisi öncekilere göre kolda daha hafif ve daha şık. Üstelik daha ergonomik kullanım sağlıyor. Galaxy Watch'a benzer şekilde premium özellikler sunan Galaxy Watch Active, dengeli bir yaşam tarzını korumayı kolaylaştıran özellikler sunuyor. Galaxy Watch Active, bütünsel bir yaklaşımla, egzersiz, uyku, stres takip işlevleriyle daha sağlıklı bir beden ve zihin arayanlar için kişisel bir yaşam koçu vazifesini üstleniyor. Stres yönetim özelliği ile stres yaşadığınız anlarda, nefes egzersizlerine başlayarak gününüzü huzurlu bir şekilde sürdürmeyi sağlıyor. Android ve iOS ile uyumlu olan Galaxy Watch Active, Under Armor, Spotify gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarını da sunuyor.