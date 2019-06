Taze babalara teknolojik destek

Biberon ısıtıcı ve temizleyicisinden bebek arabasına, gece karanlığında gören bebek kamerasından müzik eldivenine tüm akıllı teknolojiler sorumluluk sahibi taze babaların hizmetinde

Bebek sahibi olmadan önce her şeyi okuyup hazırlık yapan annebabalar özellikle ilk çocukta acemiliklerinin kurbanı oluyor. Ne kadar hazırlık yaparsanız yapın, ilk bebek, başınıza gelecek şeyleri kaçınılmaz bir şekilde yaşamak anlamına geliyor. Ancak aldığınız eğitim ve okuduklarınız belki bocalama süresini kısaltıyor. Artık pek çok şeyi hazır almanın getirdiği rahatlığa rağmen çok bilgi ve detay daha çok tetikte olmayı gerektiriyor. İşte bu tetikte yaşama anında yardımımıza teknolojik ürünler koşuyor. Bir kısmı teknolojik olmasa da en çok kullanılan ürünlere dijital babanın genel yaklaşımlarını görme şansı sunuyoruz. İşte biberondan bebek kamerasına taze babalara destek olacak teknolojik ürünler.

ZAMANINDA ALIŞVERİŞ

Siz de bebek doğmadan mağazaları dolaşanlardan biri misiniz? Bebek doğmadan mağazaları dolaşmak karnınız açken alışveriş yapmaya benziyor. Bu yüzden cinsiyeti öğrenmemek sizi beklentilerden ve gereksiz alışverişten uzak tutmaya yarayabilir. Ancak, "Ben dayanamam öğrenmem lazım" diyenler için zaten olanaklar sınırsız. Bebeğin sağlığı, rahatlığı için doktorunuza danışmadan asla karar vermeyin. Her çocuğun benzersiz olduğunu unutmadan gereksiz eş dost tavsiyelerinin zarar verebileceğini unutmayın. Bu yüzden ihtiyacınız olmadan asla alışveriş yapmayın.

BASİT VE KULLANIMI KOLAY KÜÇÜK ARABA

Bebek arabaları anne babaların beklentileri gibidir. Herşeyi taşımak isterseniz, kendinizi gereksiz yükün altına sokarsınız. Bebeğin bezi, mamasını da arabayla birlikte taşıma yanılgısına düşmeyin. İstanbul kaldırımlarının standardı yok. Tüm sürücüler sabırsız. Korna seslerine çocuğun ağlaması eklenince paniğe kapılmayan anne veya baba yoktur. Gideceğiniz yer ne kadar yakın olsa da araba koltuğundan vazgeçmeyin. Ben taze babalara basit, kullanışlı, tek hareketle otomobil koltuğuna dönüşen Doona bebek arabasını önerebilirim. Böylece çocuğu uykudan uyandırmak zorunda kalmadan araba koltuğuna tek hareketle dönüşen Doona'yı kullandıkça rahatlığın nasıl önemli olduğunu anlayacaksınız



UYKUSUZLUĞA KARŞI MÜZİK ELDİVENİ GİYİN

YENI bebeği olanlara sinir bozucu soruların başına, ilk sıraya, "Nasıl uyuyabiliyor musunuz" sorusunu koyarım. Bebeğin gazı uykusu için zaman içinde otomobille gezdirmek, youtube ve müzik servislerinde çeşitli sesler kullanılıyor. Anne karnındaki beyaz gürültüyü taklit eden bu seslerle ilgili uygulamalar bile var. Bu taşınabilir beyaz gürültü hoparlörü Gro Hush rahatlatıcı sesleri yumuşak bir hoparlör aracılığıyla küçük kulaklara doğrudan iletiyor. Süngerimsi eldiveni bebeğin kafasına tutun, müzik parçasını dinletin. kimseyi rahatsız etmiyor



GECE VE GÜNDÜZ GÖZÜNÜZ ÜSTÜNDE

Ebeveynler, gece veya gündüz çocuklarının üstüne titrer. Her türlü riske karşı gözünün üstünde olmasını ister. Bebeklerinizin üstünden gözünüzü ayırmamak için bebek kameraları rahatlıkla iş görüyor. TP-Link NC450 kamera yatay ve dikey kaydırma, hareket takip etme ve bulut teknolojisi sayesinde görüntüleri her zaman, her yerde izleme olanağı sunuyor. Kamera, yüksek çözünürlüklü, kaliteli görüntü kaydediyor. TPcamera uygulaması sayesinde akıllı telefonlar aracılığıyla buluttan takip edilebilen NC450, gece de kayıt yapabiliyor. NC450 Pan / Tilt(Panaroma) özelliği ile yatay olarak 360 dereceye kadar, dikey olarak 150 dereceye kadar görüntüleme yapıyor. Gece Görüşü Vision özelliği 26 metreye kadar olan gece görüşü ile karanlıkken de neler olup bittiğini görüntüleme olanağı tanıyor. Bir hareket veya ses algılandığı zaman anlık bildirimler veya e-postalar gönderiyor. Ailenizle anında iletişim kurmak için kolaylıkla çift taraflı sesi başlatılabiliyor. Mikro SD Kart Depolama-Dahili SD yuvası sayesinde videolarınızı ve fotoğraflarınızı kolayca kaydedebiliyorsunuz.

KENDİLİĞİNDEN ISINAN ŞİŞE

Babalar için en zorlu süreçlerden biri hemen her saat biberon ısıtmak zorunda kalmak oluyor. Yoomi 240 ml akıllı şişelerle dışarıdayken mikrodalga fırın ya da su ısıtıcısı aramanıza gerek kalmıyor. Sadece bir düğmeye basın, sistem sütü kendiliğinden ısıtıyor ve anne sütünün doğal sıcaklığına getiriyor. Bu ürün de kendiliğinden ısınan eldivenlere benzer bir şekilde çalışıyor. Portatif ısıtma elemanı mikrodalgada hızlı bir şekilde yeniden şarj edilebilir ve istediğiniz kadar tekrar tekrar kullanılabiliyor.



BEBEĞİN AĞZINDAN MİKROPLARI UZAKLAŞTIRIN

Bebeklerın en büyük derdi mikroplarla veya virüslerle bulaşan tehditler. Bebeğinizin masum ve minik dünyasında kesinlikle mikroplara yer yok. Homend MyBaby 1002 hem biberon ısıtıcı hem de sterilizatör cihazı olarak çalışıyor. Sterilizatör cihazınızda ihtiyacınıza göre kullanabileceğiniz üç farklı fonksiyon bulunuyor. Bebeğinizin beslenme ürünlerini dilerseniz sadece mikroplardan arındırıp temizleyebilir, dilerseniz kurutabiliyorsunuz. Kullandığınız her fonksiyonda biberonu steril hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca biberon emzikleri, uyku emzikleri, kaşık vb. gibi tüm malzemeleri de steril edebiliyor. Yeter ki kullanacağınız malzemeler 100 dereceye dayanıklı olsun. Bir bardak su (220 ml) ile cihazınız çalıştırmak yeteli oluyor

BABA KUCAĞI GİBİSİ YOK

Türkıye'de ortalama baba kucağının, baba göbeğiyle eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Bebeğinizi yürüyüşler sırasında iki elinizi de kullanarak dolaşma lüksüne sahip olmak için kangru tarzı dolaşmak çok keyifli. Eğer yürüyüş yapmayı seviyorsanız, BabyBjörn bebek taşıma çantalarının yaz ya da kış taşıma rahatlığı sunuyor. Bebeklere göre boyları ayarlanabiliyor. Belirli ağırlık, boy veya yaşa göre kullanım şartları var. Bebeğin 6 aydan sonra çevreyi görme isteğinize göre önü görecek şekilde yerleştirebiliyorsunuz