120 milyar dolarlık dev mağaza

Günümüzde yazılım geliştiricilerin en büyük hayali milyonlarca Apple cihazının kullanıldığı sanal mağazalara girmek. 120 milyar dolar büyüklüğe ulaşan uygulama mağazasına giriş yapmak için yüz tanıma yeterli olacak

Yazılım geliştiricilerin 1 dolara yazılım satma hayallerini, 11 yıl önce piyasaya çıkan iPhone, gerçeğe dönüştürdü. Apple aradan geçen süre içinde yazılım ve donanım şirketinden, servis firmasına evrildi. Her yıl uygulama geliştiricilere milyarlarca dolarlık ödeme yapan şirket, bu meslek grubuna ise 120 milyar dolar kazandırdı. Apple, sunduğu ücretli ve ücretsiz uygulamaların yanı sıra reklam ve hizmetlerle milyarlarca dolarlık dijital ekonomi yaratılmasına katkı sağlıyor. Girişimci ve yazılım geliştiricileri heyecanlandıran bir dizi yeniliği ise her yıl Silikon Vadisi'nde düzenlediği etkinlikte açıklıyor.



GÜNCELLEME YÜZDE 85

Her yıl binlerce yazılım geliştirici ve iş ortağını Silikon Vadisi'nde ağırlayan Apple, bu yıl Küresel Geliştiriciler Etkinliği WW DC 2019'da yazılım, donanım ve servis konusundaki güncellemeleri duyurdu. Pek çok girişim bu yeniliklere göre kendi uygulamalarını, servis politikalarında yeniliğe gidiyor. Bunun en önemli sebebi ise Apple platformu kullanıcılarının cihazlarını güncel yazılımla kullanmaya devam ediyor olması. Apple CEO'su Tim Cook etkinlikte yaptığı konuşmada Apple iOS işletim sistemi ile Google Android platformundaki karşılaştırmaya dikkat çekti. Apple iOS güncelleme oranının yüzde 85 olduğunu, Google Android güncelleme oranının ise sadece yüzde 10'da kaldığını iddia etti. Platform müşterilerinin güncellemelerini çok etkin bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizdi.



YAPAY ÖĞRENME KULLANIMI

Apple, yapay öğrenmeyi uygulamalarına entegre etmek isteyen geliştiricilerin de işini kolaylaştırıyor. Core ML'nin desteklediği 100'den fazla model katmanıyla, uygulamalarda görmeyi, doğal dili ve konuşmayı her zamankinden daha iyi anlayan deneyimler sunmak için son teknoloji ürünü modeller kullanılabiliyor.

Öte yandan ilk kez, geliştiriciler model kişiselleştirmeyi kullanarak yapay öğrenme modellerini güncelleyebilecekler. Bu durum en yeni teknik geliştiricilere, kullanıcı gizliliğini tehlikeye atmadan kişiselleştirilmiş özellikler sağlama fırsatı verecek. Özel olarak yapay öğrenme için geliştirilen bir uygulama olan Create ML ile geliştiriciler kod yazmaksızın yapay öğrenme modelleri geliştirebilecek. Farklı veri kümeleri içeren çok modelli eğitim; nesne algılama, aktivite ve ses sınıflaması gibi yeni model türleri ile kullanılabilecek.



AZ KODLA DAHA ÇOK İŞ

Apple yazılım geliştiricilerin platformunda az kodla daha çok iş yapmasını sağlayacak çözümleri açıkladı. Apple, uygulamalarının hazırlandığı Swift platformunun daha az kod yazarak kullanılmasını sağlayan Swift UI çözümüyle sadece yazılım geliştiricilerin değil, pazarlama odaklı çalışanların bile çözüm geliştirmelerini sağladı. Swift UI, sofistike uygulama kullanıcı arayüzleri oluşturmak için olağanüstü güçlü ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzü çerçevesi sağlıyor. Geliştiriciler basit ve kolay anlaşılır bildirim kodları kullanarak, akıcı animasyonlarla tamamlanmış büyüleyici ve eksiksiz kullanıcı arayüzleri oluşturabiliyor. Arayüz tasarımı, çok sayıda otomatik işlev sunarak geliştiricilere zaman kazandırıyor. Uygulamalar yerleşik olarak ve çok hızlı çalışıyor.







2020'DE 500 MİLYON ABONE

2008'den bu yana mobil uygulamalar defalarca güncellendi. Apple iOS 13 ile gelen yenilikler Apple kullanıcıları ve uygulama geliştiricilerini çok heyecanlandırdı. Sadece mobil iOS işletim sistemi değil, MacOS, Watch OS 6 ve tv OS gibi akıllı saat ve televizyon uygulamalarında güncellemeler de dikkat çekiciydi. iTunes, App Store, Mac App Store, Apple Music, Apple Pay ve AppleCare hizmetlerinin toplam geliri 2019'un ikinci çeyreğinde rekor kırarak 11.5 milyar dolara ulaştı. Apple'ın hizmet segmenti, 2018'in ikinci çeyreğinde 9.9 milyar dolar kazanmıştı. Apple şu anda tüm hizmetlerinde 30 milyonluk artışla 390 milyon ücretli aboneliğe sahip. Apple 2020'ye kadar yarım milyon ücretli aboneliği geçmeyi hedefliyor. Şirket 2020 yılına kadar çeyreklik bazda hizmet gelirlerinde 14 milyar dolara ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.



APPLE HESABIYLA GİRİŞ YAP

Güvenlik ve kişisel veriler konusunda adım atması beklenen Apple artık sadece Google veya Facebook değil, Apple hesabı üzerinden uygulamalara kayıt veya giriş yapılmasını sağladı. Apple Sign-on tercihi artık pek çok uygulamaya Face ID ile girişi kolaylaştıracak. Ayrıca kişisel verilerin paylaşımını minimumda tutmak için otamatik olarak e-posta hesabı üretecek. Apple otomobil endüstrisinde de platform olmayı başardı.