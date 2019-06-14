165 milyon dolarlık dev satın alma moral verdi

iyzico’yu dünya devi PayU 165 milyon dolara satın aldı. iyzico kurucusu ve CEO’su Barbaros Özbuğutu, yatırımın Türkiye’de ödeme teknolojisinde gidilecek çok yol olduğunu gösterdiğini belirterek, “Bu dönemde yapılan satın alma girişimcilere ve yatırımcılara moral verdi” dedi

Türkiye'de Amazon, Zara, Sahibinden, Çiçeksepeti, H&M, Nike, Zara, Adidas, gibi küresel markaların da bulunduğu 32 binden fazla üye e-ticaret sitesine hizmet veren fintek girişimi iyzico küresel ödeme teknolojileri devi PayU tarafından 165 milyon dolara satın alındı. Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren PayU, 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan güvenli ödeme hizmeti sunan iyzico'yu bünyesine kattı. Bu satın almayla beraber Türkiye, PayU'nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya'dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi. Yapılan anlaşma sonrası iyzico kurucusu Barbaros Özbuğutu, iyzico'nun satışını SABAH'a yorumladı: "Türkiye'de bu dönemde gerçekleşen satın almanın bütün girişimcilere ve yatırımcılara moral verdiğini düşünüyorum. Küresel bir oyuncu olan PayU'nun 165 milyon dolarlık satın almaya imza atması Türkiye'de gidilecek daha uzun yol olduğunu gösteriyor. Aynı vizyonu ve heyecanı paylaştığımız yatırımcı ile yolumuza devam ediyoruz. Dünyada ödeme sistemlerinin herkesin kullanabileceği şekilde demokratize edilmesi için geliştirdiğimiz vizyonu PayU çatısı altında sunmaya devam edeceğiz."



SÜRECİ DİJİTALLEŞTİRDİK

300'den fazla pazaryeri ve 420 bin alt üye işyerine online alışveriş dünyasına sunduğu güvenli alışveriş hizmeti veren iyzico'nun ödeme sürecin dijitalleşmesi konusunda attığı adımların karşılığını aldıklarını söyleyen Özbuğutu, "iyzico ekibi olarak sanal pos konusunda bankalardan hizmet almakta zorlanan pek çok iş yerine kolay, erişilebilir dijital bir süreçle sanal pos almasını sağladık. Biz avukatlarımıza ödeme sürecini nasıl dijitalleştirebileceğimizi sorduk. 'Yapılabilir mi' diye sormadık. 'Nasıl yapabiliriz' dedik. Daha önce sözleşmeyi imzalayıp bize ödemeli olarak gönderenler ödeme sistemini kullanmıyordu. Geliştirdiğimiz çözümle korumalı alışverişi 500 binden fazla son kullanıcı deneyimledi ve 3.8 milyar işlem hacmine ulaştık" diye konuştu.



ÇALIŞANLARA DA PAY DAĞITILACAK

SATIN almanın tamamlanması ile beraber kurucu ortaklar Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın şirket yönetimindeki görevlerine devam ederken iyzico ekibi, PayU'nun Türkiye operasyonlarını da devralacak. iyzico'nun kurucu ortağı ve CEO'su Barbaros Özbuğutu konuyla ilgili şunları söyledi: "Bugün, iyzico için yeni bir dönemin başlangıcı. 3 kişi başladığımız bu hayal 150 kişilik bir ekibe, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip, ülkemizin e-ihracat menzilini 1,5 katına çıkaran Türkiye'nin en başarılı teknoloji şirketlerinden birine dönüştü. Ekibimizdeki insanlara çok şey borçluyuz. Bu yüzden çalışanlarımızla gelirin bir bölümünü etkinlik ve kaldığı süreyi göz önüne alarak paylaşacağız" diye konuştu.



TÜRKİYE'DE KONUMUMUZU SAĞLAMLAŞTIRDIK

PAYU Global Payment Organisation CEO'su Mario Shiliashki, Türkiye fintek sektörüne yaptıkları bu yatırımla ilgili olarak, "PayU olarak yerel piyasalardaki konumumuzu sağlamlaştırma ve faaliyet gösterdiğimiz hızlı büyüyen tüm pazarlarda bir numaralı ödeme sağlayıcısı olma hedefimiz kapsamında iyzico'yu bünyemize kattık. Dünyanın bir numaralı fintek yatırımcısı olma yolunda, iyzico ekibiyle güçlerimizi birleştirmemiz bizim için çok büyük bir öneme sahip" dedi.



TÜRKİYE'YE DAHA ÖNCE YATIRIM YAPTI

GLOBAL tüketici internet şirketleri grubu Naspers, dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından. Grubun, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Asya'da, sınıflandırılmış online ilan, yemek servisi, ödeme sistemleri, seyahat, eğitim, sağlık ve ayrıca sosyal platformlar ve internet platformları gibi alanlarda faaliyet gösteren lider internet işletmeleri ve ortaklıkları bulunuyor. Asya, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika'daki lokal operasyonları sayesinde bu bölge ülkelerinde edindiği uzmanlığı ile yerel pazarlar için en iyi çözümleri sağlıyor. Hızla büyümekte olan 18 pazarda lider online ödeme altyapısı sağlayıcısı olan PayU'nun hedefi, ödeme süreçlerini hem satıcılar hem müşteriler için hızlı, basit ve etkin hale getirmek. PayU'nun faaliyet yürüttüğü, tüketici sayısının 2,3 milyar civarında olduğu pazarlar, satıcılar açısından önemli bir büyüme potansiyeline sahip.



E-İHRACAT KÖPRÜSÜ OLACAK

IYZICO'NUN Türkiye pazarındaki gücünü sağlamlaştıran anlaşma sonucunda iki şirket, e-ticaret pastasının büyümesi, değişen ekonomik koşullarda KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmak ve son kullanıcıları hedefleyen fintek ürünleri geliştirmek için beraber çalışacak. Bir "e-ihracat köprüsü" niteliğinde de olacak bu birleşme, iyzico'nun geliştirdiği teknolojileri PayU'nun mevcut durumda faaliyet gösterdiği pazarlara sunmasını sağlarken, Türk satıcılarının özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine ve Afrika'ya ihracatını da kolaylaştıracak.



İYİ TAKIMIN BAŞARISINI GÖRDÜK

TOHUM aşamasındaki ilk yatırımı yurtdışından alan iyzico girişimine Türkiye'de ilk yatırımı 212 girişim sermayesi fonu yaptı. 212 girişim sermayesi fonu kurucusu Numan Numan da sürecin gelişimini şöyle anlattı: "Biz daha yatırım turuna katılıp katılmayacağımız belli olmadan Barbaros ve Tahsin'e takımın oluşmasına katkıda bulunduk. İyi bir takımın neler yapabileceğini iyzico ekibi göstermiş oldu. Biz iyi bir takımın girişimde önemli olduğunu gördük. iyzico örneğinin pek çok girişime ve yatırımcıya ilham olacağını düşünüyorum."



İHTİYAÇTAN ÖNCE FİNANS DESTEĞİ

GIRIŞIMCILERE finansman ihtiyacı oluşunca değil, daha önce yatırımcılarla görüşmeleri tavsiyesinde bulunan Barbaros Özbuğutu, "Biz finansman ihtiyacımız olmadan görüşmelere başladık. Büyümeyi hızlandırmak için daha erken yatırım almak gerekebilir. Bu yüzden erken harekete geçmek şart. Ayrıca yatırımcı seçme şansınızın olması girişimcinin avantajına olur" diye konuştu. Özbuğutu, Amazon gibi küresel dev bir kurumun iyzico'nun hizmet kalitesine inanıp yatırım yapmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu da sözlerine ekledi.