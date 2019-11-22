Yapay zeka sahteciliği önlüyor

Milyonlarca müşteriye hizmet veren kurumların hantallaşmasını önlemek için yapay zeka teknolojisi kullanılıyor. Sigorta, finans, telekom ve perakende şirketleri müşteri verilerini düzenlemek, hata ve sahteciliği önlemek için girişimlerin enerjisinden faydalanıyor. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot mezunları arasında yer alan B2Metric AI, kurumların karmaşık problemlerini yapay zeka ve makine öğrenmesi tabanlı çözebilmelerini sağlayan bulut ve on premise tabanlı yazılım çözümü. Veri tabanlı iş yapmaya başlayacak kurumlarda veri temizliğiyle işe başlayan B2Metric AI, bunu yaparken yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanıyor. B2Metric AI özellikle finans, sigortacılık ve perakende sektörlerindeki firmaların, yapay zeka teknolojileri ile veri toplama, temizleme, işleme gibi analitik süreçlerini büyük ham satış, müşteri ve resim verilerini anlamlandırıyor. Yani veri tabanlı iş yapma kültürünün ilk aşamasını çözdükten sonra geleceğe yönelik iş yapmanın ilk adımını atmış oluyor.

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Parlak fikirlere Zorlu desteği



Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2030 vizyonunu destekleyen Parlak Bi'Fikir'de kazanan üç proje belli oldu. MRT Technologies, AbilityPool ve Jungo takımları Zorlu Holding ile yatırım anlaşması için masaya oturacak







Zorlu Holding'in kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi'Fikir desteği alarak yatırım görüşmesi yapmaya hak kazanan üç proje belli oldu. MRT Technologies, AbilityPool ve Jungo takımları, yatırım görüşmesi için Zorlu Holding ile masaya oturma şansı yakaladı. Süreç sonunda yatırım için el sıkışan projeler, Zorlu Holding'in yüzde 25 ortaklığında birer girişim olarak yolculuğuna devam edecek.

Açıklanan sonuçlara göre 0-7 yaş arası çocuklarda büyük bir sorun olan göz tembelliği için geliştirdiği akıllı gözlüğü ile MRT Technologies, sosyal sorumluluk projelerine yönelik yetenek paylaşımına odaklanan dijital uygulaması ile AbilityPool, bireysel ve ekip gelişimine olanak sağlayan dijital iş yönetimi uygulamasıyla Jungo takımları yatırım görüşmesi yapma hakkı kazandı.

Bu takımlar, yatırım görüşmesi için Zorlu Holding ile masaya oturacak.



İNOVASYON KÜLTÜRÜ

Süreç sonunda yatırım için el sıkışılan projelere Zorlu Holding yüzde 25 ortak olacak. Bugünün dünyasında farklı olabilen şirketlerin öne çıktığını ve bunun birçok yöntemi olduğunu dile getiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, "Günümüzde artık bireysel fikir üreterek bir yere ilerleyebiliyorsunuz. Bu yolda inovasyonu doğru kullanabilmek çok önemli bir faktör. Bu nedenle de alttan fikirlerin gelmesini sağlayacak ve inovasyonu harekete geçirecek bir kurum kültürüne ihtiyaç var. Bizim kurum içi girişimciliğe odaklanmamızda da temel çıkış noktamız bu oldu" diye konuştu.



KURUM KAZANIYOR

Yeni nesil tarafından şekillenen bir dünyada yaşıdıklarının altını çizen Emre Zorlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kuşaklar için sadece bir işte çalışmak yetmiyor, aynı zamanda yaptıkları her işte anlam arıyorlar. Beraber ne yapılabileceğini görmek istiyorlar. Kurum içi girişimcilik aslında birlikte çıkılan bu yolda aynı zamanda yeni neslin anlam arayışına da katkı sağlıyor. Bir yandan da Y kuşağını yeni dünyaya da hazırlamamız gerekiyor. Bu projeye katılan herkese hatalar yaparak bunlardan ders çıkarabilecekleri bir alan yaratıyoruz."

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Öğrencilerin hayallerine can suyu



Kredi Kayıt Bürosu tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Türkiye'de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ilk ve en uzun soluklu proje fikirleri yarışması Hayal Edin Gerçekleştirelim'in yeni dönem başvuruları başladı. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından düzenlenen çağdaş, yaratıcı ve kendisine olduğu kadar topluma da değer katmayı hedefleyen gençlerin çevre, eğitim, finansal okuryazarlık, kültür-sanat, sağlık, spor, teknoloji ve toplumsal alanlarda yenilikçi fikirlerle başvuracağı Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Fikir yarışması başladı. Üniversite öğrencileri, birbirinden yaratıcı ve sosyal etki sağlayan inovatif fikirleriyle 1 Ocak 2020 tarihine kadar yarışmaya başvurabilecek. 30 bin TL büyük ödüllü yarışmaya www.hayaledingerceklestirelim. com adresinden 1 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.



ÖĞRENCİLERE AÇIK

Türkiye'de bu kapsamda ilk yarışma olma özelliğini koruyan Hayal Edin Gerçekleştirelim sosyal sorumluluk proje fikir yarışması, 2019 yılında inovasyonu merkeze alarak genç fikirlere yepyeni bir kapı aralıyor.