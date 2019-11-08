Hatasız iş yapmayı öğrenen robotlar geliyor

Yeni Fikirler Yeni İşler girişim hızlandırma programı etkinliğinde sahneye çıkan teknoloji girişimleri, seramik üretiminden finansal danışmanlığa kadar yapay zekâ teknolojisi ve yazılım robotlarıyla çözüm üretiyor

Teknoloji tabanlı girişimciliği yaygınlaştırmayı ve desteklemeyi amaçlayan ODTÜ ile ODTÜ Teknokent işbirliğiyle düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Hızlandırma Programı, 15'inci yılında yenilikçi pek çok fikrin hayata geçmesini ve yatırım bulmasını sağlamaya devam ediyor. Etkinlikte yapay zekâ, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, robot yazılımlar ve büyük veri teknolojisini kullanan sağlıktan üretime, tarımdan oyun geliştirmeye pek çok yeni girişim projesini anlatarak ve destek almayı başardı.



YENİ TEKNOLOJİLER



İnsana bağlı hatanın ortadan kalktığı projelerde girişimler tohum yatırım desteği ve teknoloji destek paketleri aldı. 13 farklı girişim reklam paketi, teknoloji desteği paketi, uluslararası olma desteği ve nakit yatırım desteği kazandı. Özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi kullanan teknoloji girişimleri troid kanseri tepitinde hata oranı düşürürken, tekstil ve seramik üretiminde kalite kontrolü yapıyor.

Kimi tohum aşamasında kimi büyüme hedefiyle ortaya çıkan girişimler, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent'in birlikte düzenlediği YFYİ girişim hızlandırma programında değerlendirildi. Başarılı görülen projeler Demo Günü'ne kadar pek çok farklı konunun işleneceği eğitimlere katıldı. Ayrıca YFYİ Hızlandırma Programı kapsamında yoğun mentorluk desteği aldı. YFYİ'den başarıyla mezun olan girişimler, YFYİ işbirliği kuruluşlarından çekirdek sermaye desteği, ODTÜ Teknoken Kuluçka Merkezi'nde ofis imkânı, YFYİ'nin partnerlerinden ve geniş iletişim ağından faydalanarak ilk müşterisine ulaşma hatta yatırım alma şansı elde etti.



PAZAR BÜYÜK İSTEK KÜÇÜK



Sahneye çıkan girişimler milyarlarca dolarlık pazar için mücadele ettiklerini söyleyerek sadece birkaç 100 bin liralık destek istediğini açıklıyor. Örneğin küresel otomatik tanımlama ve veri yakalama pazarının 2026'da 99.36 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildiğini belirten Algadocs girişimi düşük bir yatırım talep ediyor.

Türkiye'de tohum aşamasında yatırım bulsa da büyüme odaklı girişimlerin beklentileri oldukça düşük. Oysa hızlı büyüme için daha çok risk almak zorundalar.

Algodocs, hızlı, güvenli ve doğru belge veri çıkarma hizmeti sunarak kurumları hataya açık elle veri girişinden kurtarıyor. AlgoDocs, birinci yılında müşterilerinin yaklaşık 1 milyon evrak işleme sürecini başarıyla yerine getiriyor.



ROBOT FİNANSAL DANIŞMAN HAZIR



KOÇ Sistem'den 30 bin TL'lik teknoloji paketi desteği kazanan Akıllıfon girişimi, risk profili, beklentileri ve kısıtlarına yönelik algoritmalara dayalı kişiye özel optimal varlık dağılımı ve dinamik yatırım önerileri sunuyor. Portföyü izleyen ve otomatik yöneten yapay zekâ tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu Akıllıfon, finansal yatırımların hatasız ve hızlı değerlendirilmesini sağlıyor. Akıllıfon mevcut finans kurumlarına web/mobil tabanlı çözümlerin yanında SDK&API entegrasyonları da sunuyor.



SERA DOMATESE SAĞLIKLI KORUMA



YEDIĞIMIZ gıdalarda karşımıza çıkan kimyasal kirlilikler pek çok insanı korkutuyor. Kimyasal madde kullanımı Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının önünde engel olduğu gibi yurtiçinde tüketiminin de yarattığı sağlık krizlerinin de baş rol oyuncusu oldu. Tarımda kullanılan kimyasal pestisitlerin akıl almaz zararları, inovatif çevrelerin hedefini tarımsal teknolojilere çevirmesini sağlıyor. Elginkan Vakfı'ndan uluslararasılaştırma ödülü kaanan EN/ IO girişimi doğanın kendi koruma kalkanı olan yıldırım ile ürettiği doğal pestisiti organik kategoride kullanıcıya sunmayı hedefliyor. Sulama suyuna katılan doğru ozan miktarı kullanılmasını sağlıyor.



SERAMİK ÜRETIMINDE KALİTEYİ SINIFLANDIRIYOR



ÜRETIMDE hataları gözle yakalamak artık çok zor. Bazı endüstrilerde neredeyse imkansız. Inspecthink klasik görüntü işleme yöntemleri ile algılanması imkânsız olan hataları yakalayan derin öğrenme tabanlı bir makine görüsü sistemi. Öncelikli hedef pazarı, en önemli noktası yüzey kalitesi olan seramik sektörü olarak belirlemiş. Şu anda iki üretici ile saha çalışmalarına başlayan girişim kalite standartlarının daha kolay belirlenmesini sağlıyor. Sahadan veri toplayarak paralelde çalışan yazılım ekibimi geliştirdiği derin öğrenme modelinin doğruluk oranını artırıyor.



3B YAZICIYLA İŞİTME CİHAZI KALIBİ ÜRETİYOR



ELGINKAN Vakfı'nın 50 bin TL nakit ve Ostim Teknopark'ın teknoloji üretimi özel ödülünü kazanan EarFit girişimi, işitme cihazları için kişiye özel kulak kalıpları üretiyor. Bu kalıpların üretimi ülkemizde tamamen el işçiliğine dayandığından dolayı çok yavaş ve hata oranı çok yüksek. EarFit, bu sektöre 3D yazıcı ve tarayıcı teknolojisi ve otomatik modelleme algoritmalarıyla yeni bir üretim yöntemi getiriyor. Prototip çalışması yapan ve olumlu sonuçlar almayı başaran EarFit girişimi işitme sorunu yaşayan insanların daha konforlu iletişim kurmalarına yardımcı oluyor.



KISA VIDEO İZLE İNDİRİMİ KAZAN



TEB Girişim Bankacılığı'ndan 25 bin TL nakit ödül kazanan Fado, kullanıcıların farklı markaların 8-18 saniye arası kısa videolarını izleyip, ilgili üç soruyu cevaplayarak belirli bir markada yüzdesel indirim kazandıkları bir platform. Kullanıcılar cüzdanlarında Fadocent biriktirerek sahip oldukları bakiyeyi herhangi bir markada indirim olarak da kullanabiliyor. Yani izleme garantisi verdiği markalardan izleyicilere indirim kazandırarak büyümeyi hedefliyor.



TEKSTILDE HATALARA YER BIRAKMIYOR



ÜRETIMDE kalite standartlarını tutturmak yeni nesil teknolojilerde daha kolay. Tuvis girişimi, kumaş üreticileri için yapay zeka tabanlı görsel kalite kontrol sistemi geliştiriyor. Bu sistem üreticilerin maliyetlerini minimize edip, ürün kalitesini ve hızını artırıyor. Tuvis, kurulum maliyetlerini ön ödeme ile aldıktan sonra aylık hizmet bedeli alacağı bir gelir modeli yaratıyor.



ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ŞARJ İSTASYONU BULUYOR



ELEKTRIKLI araçların kullanımı yaygınlaşıyor. Ancak bu araçların en büyük derdi şarj sorununu çözmek. Elder'den 25 bin TL nakit ödülü kazanan Volte girişimi kullanıcıların, araç şarj istasyonlarına, uygulama üzerinden daha rahat ulaşmasını, hizmetleri daha kolay ve güvenilir bir şekilde almasını sağlıyor. Ayrıca farklı abonelikler yerine tek bir abonelik ile bütün istasyonlara erişebilmesini ve mobil ödeme yapabilmesini sağlamayı hedefliyor.