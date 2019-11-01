Siber saldırılara çare üreten şirket

Son dönemde siber saldırılar arttı. Bankacılık, telekom ve enerji altyapıları tehdit altında... Bu saldırılara karşı siber güvenlik kapasitesini geliştirecek şirketler önem kazanıyor. Picus Security de bu girişimlerden biri...

Geçtiğimiz hafta Türkiye siber saldırıya uğrayan ülkeler listesinde ilk sıralara kadar yükseldi. Bankacılık ve finans kurumları, enerji ve telekom altyapıları tehdit altında. Türk Telekom gibi kurumların siber güvenlik girişimlerine destek vermesi büyük önem taşıyor. 7'inci dönem mezunlarını veren Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot, siber güvenlik girişimlerine de açık platform. Siber güvenlik süreklilik gerektiren, kaliteli insan kaynağına ve yüksek teknoloji birikimine ihtiyaç duyan bir mücadeleyi zorunlu kılıyor. 5G, nesnelerin internetiyle hayatımızın her alanına giren internet yüzünden siber saldırılar doğrudan günlük yaşamı etkiliyor. POS makineleri çalışmaz hale geliyor, internet üzerinden aldığımız hizmetin hızı ve kalitesi düşmeye başlıyor.



5 MİLYON DOLAR YATIRIM

Yerli siber güvenlik girişimi Picus Security, küresel tecrübe kazanıp büyümek için önemli bir çaba göstererek A serisi yatırım turunda Earlybird'den destek almayı başardı. 2019 Ekim ayında Gartner'in prestijli listesi "Cool Vendors" da yer alan beş siber güvenlik şirketinden biri olan ve adından söz ettiren Picus Security, Earlybird'den 5 milyon dolar yatırım aldı.Türkiye'nin son dönemdeki en önemli yatırım gelişmesi, Picus Security ile güvenlik sektöründe yaşandı. Earlybird'den 5 milyon dolarlık A Serisi yatırımı alan Picus Security, Türkiye'nin siber güvenlik potansiyelini küresel ölçekte geliştirmeyi hedefliyor.







Picus Security, EarlyBird'den aldığı 5 milyon dolarlık yatırımla siber güvenlik alanında uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Picus Security, 2017 yılında ACT ve Scalex ile melek yatırımcılar Steve Ciesinski ve Melih Ödemiş'in dâhil olduğu 1,7 milyon dolarlık tohum yatırımı ile büyüme sürecini hızlandıran Picus Security, A Serisi yatırım turunu 5 milyon dolar aldığı Earlybird ile tamamlamış oldu. Şirketin merkezini İngiltere'ye taşıyarak küresel siber güvenlik şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



SALDIRI SİMÜLASYONU

Başta ABD olmak üzere hâlihazırda bulunduğu İngiltere, Almanya, İtalya ve Orta Doğu pazarlarına ağırlık vermeyi planlayan Picus Security, atak ve saldırı simülasyon teknolojilerinin öncüsü konumunu uluslararası düzeyde sağlamlaştırmaya odaklanıyor. Saldırılar daha oluşmadan gelecek tehditleri simülasyonlar üzerinden hazırlık yapılmasını kolaylaştırıyor. Böylece riskli alanlar belirlenip saldırı öncesi önlem almak kolaylaşıyor.

Yeni yatırımla ilgili açıklama yapan Picus Security Kurucu Ortağı ve CEO'su Hamdi Alper Memiş, küresel piyasada bağımsız ve güvenilir bir marka olmayı hedeflediklerini belirtti ve 5 milyon dolarlık yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: "Gartner tarafından Cool Vendor seçilmemiz, Avrupa'daki müşterilerimiz ve Avrupa'nın en önde gelen yatırım fonlarından Earlybird ile gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırım, doğru yolda doğru vizyonla ilerlediğimizin göstergesi. Bu gelişmelerle birlikte Picus Labs tarafından yapılmakta olan araştırma çalışmaları artacak ve bu sayede dünyada siber güvenlik alanında bilinen ve sözü geçen siber güvenlik araştırma merkezi olma hedefimize ulaşacağız."





Saldırı Simülasyonu teknolojilerinin öncüsü olan ve sürekli güvenlik doğrulaması yaklaşımıyla BT güvenliğine yeni bir boyut getiren Picus, Londra'da gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getiren Deep Tech Summit 2019'da başarılı bir sunum gerçekleştirdi.



RİSKLİ ALANLARI BELİRLİYOR

2019 yılında siber güvenlik alanında inovasyon sağlayan dünya çapındaki beş şirketten biri seçilen Picus Security, dijital dönüşüm süreci hızla ilerlerken siber saldırıları simüle ederek, kurumların risk durumunu ortaya çıkarıyor ve tespit edilen risklerin giderilmesi için iyileştirme önerileri sunuyor. Tüm bu atılımlar, Picus'un başarısının ardındaki neden olarak görülüyor.

PwC tarafından en yenilikçi 10 siber güvenlik firması arasında gösterilen Picus, Endeavor tarafından yüzlerce firma içinden küresel etki yapabilecek girişimcilerden biri olarak nitelendirildi. Cyber Defence Magazine tarafından 2019 yılının en inovatif startup'ı seçilmesiyle de başarısını ortaya koymaya ve rakiplerinden sıyrılmaya devam etti. Siber güvenlik alanında ezber bozuklarını ifade eden Memiş, Türk girişimcilere de bazı tavsiyelerde bulundu. Erken aşamayı geçen startup'ların, scaleup aşamasında, farklı pazarlarda odaklı çalışarak başarılı olabileceğini kanıtladıklarını söyledi.



İNSAN KAYNAĞINA YATIRIMA DEVAM

Picus'un küresel bir oyuncu haline gelmesi hedefini vurgulayan Alper Memiş, "Artan müşteri sayımızda ve genişleyen coğrafi kapsamımızda; ürünümüzün ölçeklenerek büyüyebilmesi ve kalitesinin korunması için mühendislik ve hizmet ekiplerimizi de büyütüyoruz. Bu kapsamda oluşturacağımız Mühendislik Üssü ile buradaki arkadaşların gelişimi ve etkin çalışabilmeleri için de imkanları artıracağız. Oluşturacağımız Siber Güvenlik Merkezi ve Mühendislik Üssü, siber güvenlik alanında yeni çözümler geliştirmek için de önemli bir kasımızı oluşturacak. Hedefimiz Atak Simülasyonu alanında yaptığımız gibi, yeni yenilikçi fikirler geliştirmek" dedi. ABD'li ve İsrailli şirketlerin domine ettiği siber güvenlik pazarında, Türkiye'den başlayan küresel bir başarı hikayesini yazmakla gururlandıklarını ifade etti.