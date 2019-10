İnsandan daha hassas dokunan robotlar geliyor

Robotlara insanlardan daha hassas dokunma hissi kazandıran Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin tarafından kurulan Sensobright, yatırım şirketi Inventram’dan aldığı destekle küresel iş dünyasının karşısına çıkıyor

İnsandan daha hassas dokunma hissine sahip robotlara uzak değiliz. Robotlara insandan daha hassas dokunma kabiliyeti veren Sensobright girişimi, büyümeye yönelik ilk adımlarını attı.Koç Holding'in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi'nin ortaklığında faaliyet gösteren teknoloji yatırım şirketi Inventram, insanın 5 duyusundan biri olan dokunma duyusunu robot ve cihazlara kazandıran Sensobright yatırım yaparak küresel pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdiği teknoloji, erken aşamada. Bu keşfin uzun soluklu bir teknolojiye dönüştürülmesi, dünya çapında patentlenmesi ve ikinci aşama yatırım fazına geçmesi Inventram ile olacak.







LABORATUVARDA UNUTULMADI

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, "Geldiğimiz noktada gururla ifade etmek isterim ki, yüksek teknolojiye dayalı bir fikrin dünyada çığır açacak bir teknolojinin ülkemizdeki yatırım adresi bugün Inventram'dır. Pek çok yenilikçi teknoloji uzun yatırım süreleri ve yüksek risk nedeniyle ticari aşamaya geçemeden laboratuvarlarda unutulup gidiyor. Biz bu konuda kendimizi sorumlu hissederek elimizi taşın altına koyduk." dedi.

NASA'nın da dikkatini çeken bu teknoloji için 5.2 milyon dolarlık yatırım planlandı. Teknolojinin, sağlık, savunma ve otomotiv gibi birçok sektörde çığır açacak yeniliklere fırsat sunacağı belirtiliyor.



DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK

İnventram'ın, stratejik bir yatırım şirketi olduğunu söyleyen İnventram Genel Müdürü Cem Soysal, "6 yıl boyunca bu buluş üzerinde çeşitli geliştirmeler yapıldı. Sonunda insanın 5 duyusundan biri olan dokunma duyusunun patentini aldık. İnventram olarak sadece teknolojilere yatırım yapmadığımızı, bunları ürün ve servislere çevirerek yurtdışı pazarları hedeflediğimizi, özellikle Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarını önemsediğimizi kanıtladık. Daha sonra bu teknolojiyi tüm kıtalara götürmek için başka yatırımlarımız da olacak" dedi.







DOKUNARAK DAHA ÇOK VERİ TOPLAYAN ROBOTLAR

Sensobright Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Doç. Dr. Utku Büyükşahin, yaptıkları çalışmalar sonucunda insan dokunma çözünürlüğünün binlerce kat üzerine çıkabildiklerini ve bu teknolojinin NASA mühendisleri tarafından da önemli bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirtti. Doç. Dr. Utku Büyükşahin, "İnsanın hassasiyeti, sinirlerin en yoğun olduğu parmak ucundaki her santimetrekarede 241 hücreden geliyor. Bu buluş sayesinde robotların parmak uçlarındaki sensörleri santimetrekarede 256 ve üzerine çıkarabildik. Dokunmanın yanı sıra sıcaklık algılanmasını ve hatta daha dokunmadan yaklaşımın algılanmasını da sağladık. Bunun anlamı; artık robotlar ve makineler insandan daha hassas dokunma duyusuna sahip olabilecek" dedi.



MAYIN TARAMADAN SAĞLIĞA HER ALANDA KULLANILACAK

Bu teknolojinin robotların dokunma duyusu kazanmasının yanı sıra birçok alanda kullanılabileceğini belirten Doç. Dr. Büyükşahin, konuyu şöyle açıkladı: "Şu an 'Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri' olarak adlandırdığımız bu teknoloji, robotların dokunma duyusu kazanması yanı sıra birçok alanda kullanılabilir. Örneğin, tıp alanında cerrahi uygulamalarda, ameliyat gereçlerinde, ameliyat robotlarında; trafikte otonom araçlarda; mayın tarama robotları ve enkaz altından canlı çıkartılması gibi yüksek hassasi- yetli algılamaya ihtiyaç duyulan her yerde robotlar bu teknoloji ile çalışabilecek. Şu anda geldiğimiz noktada dokunmadan yaklaşmayı da algılayabiliyoruz. Kullanılacağı alanda gerekiyorsa, o uygulamaya özel ilk prototipi müşteri ile beraber yapıp, patentin lisanslamasını yapacağız."