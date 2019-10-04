Hayatımızı değiştiren 7 teknolojik gelişme

Yapay zekadan nesnelerin internetine, bulut teknolojisinden sürücüsüz otomobillere, blok zincirinden çocuklarımıza dadılık yapacak eğitim robotlarına 7 farklı teknoloji günlük hayatın kökünden değişimine sebep olacak

Dijital sahteciliği bitiren blok zinciri teknolojisi dijital parayla geleneksel bankaların sonunu getirecek. Sadece hastalıklı hücrelere saldıran robotlar ilaç endüstrisinin sonunu hazırlayacak. İnsanlık uzayda koloniler oluşturmak için yelken açarken sürücüsüz otomobiller, robotlar, blok zincirleri ve kripto paralar hukuksal değişimlerin tetikleyicisi olacak. Kısacası günlük hayattan iş yapma biçimlerine her şeyi köklü şekilde değiştiren teknolojiler ve girişimler son 20 yılda olduğu gibi önümüzdeki 10 yılda da değişmeye devam edecek. Bilgi tabanlı iş yapma kültürü bulut teknolojisi ile istediğin anda işi büyütüp küçültme veya kullandığın kadar öde mantığıyla çalışan bilişim hizmetini getirdi.



ERKEN TEŞHİS KURTARACAK

Geleneksel tedavi yöntemleriyle kötü huylu hücreleri yok etmek isterken tüm yaşamsal hücrelere etkiliyordu. Şimdi ultrason görüntüleri üzerine yapılan makine öğrenmesi ve büyük veri analizinden elde edilen sonuçlar sayesinde teşhis sırasında oluşan hatalar azalırken, erken teşhiş konusundaki gelişmeler umut verici hale geldi.

Pek çok kadın hastalığına basit ölçümleme yöntemleri ile doktara gitmeden çözüm üretiliyor. Artık sağlık endüstrisi yapay zekadan büyük veriye pek çok değişim yaratan teknolojiyle fark yaratacak. Teşhis ve tedavi sürecine ise daha çok teknoloji girecek. İnsan hatasını minimuma indirecek çözümler sağlık sektöründe değişimin anahtarı olacak.







3B YAZICIYLA YERİNDE ÜRETİM

Üretim modellerini tamamıyla değiştirecek 3 Boyutlu (3B) yazıcılar, stok tutulmasının da önüne geçecek. Sadece plastik ve silikon değil, camdan metale, ahşaptan kumaşa pek çok malzemeyi 3B yazıcılarda kullanarak kendi elbisenizi veya otomobilinizi kendiniz üretebileceksiniz. İşte tüm değişimin ortasında 3B yazıcılar yatıyor.

Üretimde robotlar görmek bizi pek şaşırtmıyor. Çünkü uzun bir süredir otomobil üretiminde robotları kullanmaya alıştık. Ancak robotların artık çocuklarımıza dadılık yapacağı dönem uzak değil. Şimdi onlarla basit iletişim kurup eğlenmelerini sağlayabiliyor.



SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR İÇİN STANDARTLAR

Uzun süredir konuşulan ve bir süredir denenmeye başlanan sürücüsüz araçların arkasındaki teknolojiler de olgunlaşıyor. Önce metrobüs gibi rotası değişmeyen, genelde yaya trafiğine kapalı araçlarda kullanıma başlanıyor. Değişken ne kadar azalırsa sürücüsüz aracın önündeki engeller ve riskler azalıyor.