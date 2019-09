En iyi kod yazan gençler buluştu

Türkiye’nin 14 üniversitesinden 54 takım, Ulusal Programlama Yarışması’nı kazanarak Avrupa yolcusu olmak için yarıştı. Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen yarışmaya 152 üniversite öğrencisi katılıp yeteneklerini sergiledi

Dünyanın yeni dili olarak görülen kodlamaya dair ülkemizde yapılan en önemli ve en büyük organizasyonlardan biri olan Ulusal Programlama Yarışması, geçtiğimiz hafta Beykoz Kundura'da düzenlendi. Ulusal Programlama Yarışması, 14 üniversiteden 152 kodlama becerisi yüksek genci bir araya getirdi. Bilgisayar mühendisi adaylarına yeni ufuklar açmayı hedefleyen yarışmada kazanan takımlar, Birebir Eğitim Vakfı'nın da desteğiyle Avrupa'da düzenlenen bölgesel finallere katılma şansı bulacak.



ULUSLARARASI YARIŞMA

Ülkemizde programcılığın önemine dair farkındalığın artması adına büyük önem taşıyan yarışmada, 54 takım ilk 10'a girebilmek için mücadele etti. Yapay zeka ve algoritma çalışmalarına odaklanan inzva'nın düzenlediği Ulusal Programlama Yarışması, ICPC (International Collegiate Programming Contest) Vakfı gözetiminde düzenlendi. Trabzon, İzmir, Kayseri, İstanbul, Isparta, Zonguldak ve Ankara'dan yarışmaya katılan 152 öğrencinin kıyasıya mücadelesinde birinciliği kazanan takım, Boğaziçi Üniversitesi'nden Trie Hard oldu. Yarışmada ilk 10'a, Boğaziçi Üniversitesi'nden 5, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) 3, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nden birer takım girmeyi başardı. Dereceye giren takımlar ülkemizi temsil etmek üzere Bükreş'te yapılacak olan ICPC Güneydoğu Avrupa Bölgesel Finalleri'nde yarışacak. 103 ülkeden 10 binin üzerinde katılımcıyla ICPC'nin Moskova'daki 2020 finallerine katılabilmek için bölgesel finallerde başarı elde etmemiz gerekiyor.



YARIŞMADA İLK 10'A GİRDİLER

1. Trie Hard (Boğaziçi Üniversitesi) 2. Here for Meal (Boğaziçi Üniversitesi) 3. Symphony of Coding (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) 4. Send Nodes (Boğaziçi Üniversitesi) 5. Unagi (Bilkent Üniversitesi ) 6. Güçlü (İTÜ) 7. Ship Shipping Ship (İstanbul Teknik Üniversitesi) 8. Redshifted (Boğaziçi Üniversitesi) 9. ITUbitak (İTÜ) 10. Etliekmek (Boğaziçi Üniversitesi)



HEDEF FİNALLERİ TÜRKİYE'YE TAŞIMAK

TÜRKİYE'DEKİ bilgisayar mühendisleri topluluğunu kurarak onların sesi olmak isteyen inzva'nın kurucularından Utku Yavuz, algoritmik, analitik ve üretken düşünmeyi teşvik etmeyi sürdüreceklerini açıkladı. ICPC ile yapılan işbirliği protokolünün elecek adına son derece önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, yazılım dünyası ekosisteminin ülkemizin gelişimi için önemine dikkat çekti. IPC ile işbirliğinin yeni kapılar aralayacağını da aktaran Yavuz, uzun vadede hedeflerinin ICPC Dünya Finallerini İstanbul'a getirmek olduğunu kaydetti.