Telefon şirketleri 5G rekabetine girdi

ABD Hükümeti ile başı dertten kurtulmayan Huawei, 5G Kirin 990 çipsetini Berlin'de düzenlenen IFA Fuarı'nda açıkladı. Dünyanın en hızlı 5G bağlantısını sağlayan ilk 5G çipseti iddiasını taşıyan Huawei Kirin 990 (5G) aynı zamanda sektörün en kompakt 5G akıllı telefon çözümü iddiasına da sahip.

Kirin 990 (5G), daha küçük bir alan ve daha düşük güç tüketimi sağlayan 5G modem ile entegre edilerek bunu gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Kirin 990 16-çekirdekli Mali-G76 GPU ve akıllı işlem süreci dağıtımı için etkili bir bant genişliği tasarrufu ve düşük güç tüketimi sağlayan yeni sistem düzeyinde akıllı önbellek kullanıyor.

Oyun tecrübeleri için Kirin 990 (5G), Kirin Gaming + 2.0'ı destekliyor. Fotoğrafçılığa gelince, Kirin 990 (5G) düşük ışıklı ortamlarda daha parlak ve daha net görüntüler yakalamak için blok eşleştirme ve 3D filtreleme (BM3D), profesyonel düzeyde donanım gürültüsü azaltma (NR) özellikleri yepyeni bir ISS 5.0 ile geliyor.

Videolarda daha doğru ses işleme için çift alanlı video NR kullanan ilk işlemci olma özelliğini taşıyor. Buna ek olarak, AI segmentasyonunu temel alan gerçek zamanlı video işleme ve görüntü oluşturma gibi özelliklerle gsinema kalitesinde görüntüler sunabiliyor.



Sahibi yoksa kapanan dizüstü bilgisayar

Lenovo'nın Yoga serisi de IFA Fuarı'nda açıkladı. 14 inçlik Lenovo Yoga C940, tamamı metalik gövdesi, sizi güvende tutacak "TrueBlock Privacy Shutter" web kamerası fiziksel kapağı, Windows Hello biyometrik kimlik doğrulama özelliği ve cihaza yerleştirilebilir, içten şarj edilebilir "Windows Ink"'li kalemiyle akıllı performansı ve tasarımı yeniden tanımlıyor. Yeni ürün hem tablet hem notebook olarak kullanabiliyor. 14 inçlik Yoga S740, 10'uncu Nesil Intel Core işlemcilerle çalışıyor. Birkaç saniye içinde kullanıcının yokluğunu tespit edebilen ve anında oturumu kapatan kızılötesi kamerası da var.



Gürültüyü engelleyen kulaklık

Ergonomık yapısı ve doğal açık oturuş tasarımı ile HUAWEI FreeBuds 3 kulaklık, dinleyicilerin isterlerse saatlerce kulakta tutmasını sağlayan konforlu ve sağlam bir kullanım sağlıyor. Kulalık ses kalitesi ve akıllı gürültü önleme deneyimi sunuyor. HUAWEI FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz kaplamalarla minimal ancak modern bir tasarım sunuyor.



Efsane 40'ıncı yılda döndü

Fuarda bizi eskilere götüren ürünler de yok değil. 40'ıncı yıl edisyonu Sony NWA100TPS Walkmanile geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor. Arka panelinde 40. yıldönümü logosu basılı olan NW-A100TPS Walkman, özel olarak tasarlanan, Sony'nin ilk taşınabilir kaset oynatıcısı TPSL2 Walkman serisinden esinlenen, özel tasarımlı yumuşak kılıf ve paket içinde sunuluyor.



iPhone 11'in kendisi yok kılıfı var

Artık her yeni ürünleri aksesuvarlar ele veriyor. Bu kural iPhone 11 için de değişmedi. Şimdiye kadar hiçbir fuara katılmayan Apple'ın dedikodusu tabiki devam ediyor. 10 Eylül'de duyurulacak yeni iPhone 11'in kendisi yoktu ama kılıfı Çinli üreticiler tarafından IFA Fuarı'nda tanıtılmaya başladı. Kılıflar, yeni iPhone 11'in en çok dikkat çeken 3'lü kamerasına uygun hazırlanmış.