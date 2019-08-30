Yeni teknoloji girişimleri hayat tarzını değiştiriyor

Uber, BiTaksi, Google, Facebook gibi girişimler nasıl yaşam tarzını değiştirdiyse şimdi sağlıktan eğitime, alışverişten çalışmaya kadar yeni girişimler hayat tarzımız değiştiriyor. Teknoloji girişimleri yazılımları kullanarak değişimde baş rolü üstleniyor

Alışveriş, sağlık, eğitim ve daha pek çok konuda alışkanlıklarımız değişiyor. Akıllı telefonları sadece kaba bağımlılık yaratan cihaz olmaktan çıkaran yeni uygulamalar teknoloji girişimleri sayesinde hayatımıza giriyor. Yıllardır Facebook, Twitter, Google gibi internet devleri hayatımızı şekillendiriyordu. Küresel devlere yemeksepeti, bitaksi, getir, gittigidiyor ve sahibinden gibi girişimler eklendi. Şimdi ise sağlıktan eğitime pek çok alanda girişimler yaşam tarzımızı değiştirmeye devam ediyor.



HEDEF HİNDİSTAN

Eğitim alışkanlıklarını değiştiren Kunduz uygulaması buna iyi bir örnek. Mobil sınava hazırlık uygulaması Kunduz, üç okul arkadaşı tarafından kuruldu.

Kunduz'un kurucuları Başar Başaran, Melih Şener ve Barış Bilgiç önce İzmir Fen Lisesi'nde, sonrasında da Boğaziçi Üniversitesinde sıra arkadaşı. Kunduz'un sahip olduğu teknolojiyi Boğaziçi Üniversitesi'nin yanı sıra, Stanford Üniversitesi'nde yaptıkları çalışmalarla geliştiren Başar, Melih ve Barış'ın şimdiki hedefi ise Kunduz'u başta Hindistan ve ABD olmak üzere dünya çapında kullanılacak hale getirmek.



13 FARKLI DERS

Kunduz'da öğrenciler 13 farklı derste sorularını diledikleri zaman sorabiliyor. Soruların cevapları ortalama 10 dakika içerisinde yüzde 100 çözüm garantisiyle Kunduz eğitmenleri tarafından hazırlanarak görsel şeklinde telefonuna iletiliyor. Öğrenciler soru göndermenin yanı sıra, Kunduz uygulamasında yer alan Soru Bankası'ndan da faydalanabiliyor. Kunduz uygulamasının ana ekranı doğrudan soru fotoğrafı çekimine olanak sağlayacak şekilde kamera işlevine sahip. Bu sayede uygulamayı açar açmaz soru fotoğrafı çekmek ve göndermek mümkün oluyor. Öğrenci soru görüntüsünü hazırladıktan sonra sorunun bağlı olduğu dersi seçiyor sorusunu gönderiyor.



SINAVA TELEFONLA HAZIRLANIN

"Evladım yeter telefonu elinden bırak, biraz ders çalış" diyen anne babaların sesi eksik olmuyor. Oysa çocuğunuzun elinden düşürmediği telefonlar düşman değil, sınavlara hazırlık için kullanılabiliyor. Özel derslerin yerini artık mobil uygulamalar almaya başlıyor. Öğrenciler ders çalışırken ve sınava hazırlanırken çözemedikleri problemleri eğitmenlere kolayca sorarak dakikalar içinde cevap alıyor. Üstelik tüm bunları akıllı telefonla yapmak mümkün. Sınavlara hazırlanırken öğrenciler artık ders videolarından ve sanal kütüphanelerden faydalanıyor. Fakat soru çözerken karşılaşılan zorluklar için hâlâ desteğe ihtiyaç duyuluyor. Yeni sistemde dersane işlevi gören temel liselere ve özel derslere alternatif olan mobil uygulama Kunduz ile sınavlara hazırlanmak daha kolay. Kunduz, öğrencilerin çözemedikleri soruların çözümlerini tek tuşla almalarına imkân sağlayan bir mobil uygulama. Kullanıcı sorunun fotoğrafını çekiyor, Kunduz'a gönderiyor ve çözümü dakikalar içinde cep telefonuna geliyor. YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yol arkadaşı olan Kunduz'u App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirmek mümkün. 100 binin üzerinde öğrencinin aktif olarak kullandığı Kunduz'u Android ve iOS işletim sistemi yüklü cihazlarda kullanmak mümkün.



BİLGİSAYAR PERFORMANSI SOĞUTARAK KATLANIYOR

HEL girişimi inovatif sıvı soğutma teknolojisi kullanarak yüksek performans ihtiyacı olan bilgisayarın soğutulmasını sağlıyor. İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin girişim destekleme programından destek alan HEL, bilgisayar oyunları ve yüksek grafik performansı ihtiyacı olan ticari uygulamalarda kullanılıyor. HEL, geliştirdiği sıvı soğutma teknolojisini dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara entegre ediyor. Bu teknoloji masaüstü veya dizüstü bilgisayara kolayca takılabiliyor. Prototip aşamasındaki ürün alacağı yatırımlarla hayata geçirilmeyi bekliyor.



MAĞAZA ÇALIŞANLARI YETENEĞİNİ ARTIRIYOR

Mağazada alışveriş deneyimi değişiyor. Ancak tüketici mağaza içinde görüştüğü satış elemanıyla herşeyi çözmek istiyor. Shopi, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların mağaza içi verimliliğini artırmak için geliştirilmiş bulut tabanlı bir çözüm. Satış Operasyonları, Çalışan Verimliliği, Mağaza Operasyonları olmak üzere üç ana kategoride verimliliği artırıcı çözümler sunan Shopi ile mağaza içi tüm süreçleri dijitalleştirerek müşterilere kişiselleştirilmiş hizmetler sunabiliyor. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot desteğini alan girişim, satış danışmanlarının performansını takip edebilir ve tüm perakende kanallarını kesintisiz bir şekilde merkezileştirerek siparişin verildiği mağaza ya da cihazdan bağımsız kanallar arası siparişlerini yönetebiliyor.



İSTEYİNCE HEMEN GELSİN

Market alışverişinin zaman kaybetmeden, kolayca yapılmasını sağlayan istegelsin, Türkiye'nin en güvenilir markalarının ürünlerine süpermarket fiyatlarıyla ulaşılmasını sağlıyor. App Store ve Google Play'de bulunan uygulamasıyla, yeni nesil market alışverişi deneyimini yaşatan istegelsin, soğuk hava depolarında saklanan meyve, sebze ve etleri soğuk zincir kırılmadan, istenen saatte kapıya kadar teslim etme avantajı sunuyor. Yüzlerce marka, binlerce çeşitten oluşan geniş bir ürün portföyüne sahip olan istegelsin, kullanıcılara alternatif ürün seçimi, stok sorunu, son kullanma tarihi gibi problemlerin yaşanmadığı hızlı ve kolay bir market alışverişi tecrübesi yaşatıyor.