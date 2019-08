Başarılı girişimler yabancıyı çekiyor

Türkiye yabancı yatırımcıları cezbediyor. Yatırım Ofisi Başkanlığı’nın hazırlattığı Türkiye Girişim Ekosistemi Raporu, başarılı girişimlerin Türkiye’ye gelmek isteyenlere cesaret verdiğini ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı'nın girişim ekosistemi araştırmaları konusunda uzman Startups.Watch'a yaptırdığı Türkiye Girişim Ekosistemi Raporu başarılı çıkış yapan girişimlerin herkese umut verdiğine vurgu yapıyor. Ağırlıklı olarak ABD kaynaklı girişim sermayesi fon yöneticilerinin değerlendirmelerine yer verilen raporda, Türkiye Girişim Ekosistemi'ne yatırım yapanların kazançlı çıktığı belirtildi. Artan girişim hızlandırma programı sayısı başarılı girişimlere de yansıdı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut Avrupa'da en iyi değerlemeye sahip 10 çıkış yapan girişimden 3'ünün Türkiye'de ortaya çıkması yabancı yatırımcılara cesaret verdiğine işaret etti. Raporu hazırlayan Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal da kurumsal yatırım sermayesindeki artışın önem kazandığını söyledi.



GİRİŞİMLER HIZLANDI

Rapor, son 8 yılda girişim hızlandırma programı sayısının 7'den 47'e çıktığına vurgu yapıyor. Başarılı girişimlerin önemli bölümü bu hızlandırma programı sayesinde melek yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Türk Telekom'un Pilot'u ve İş Bankası'nın Workup girişim hızlandırma programı uzun süredir devam ediyor. Dünyada sayıları hızlı şekilde artan ortak çalışma alanlarında (Co-working Spaces) Türkiye'de 2010'da yalnızca bir örnek varken, 2018'de bu rakam 41'e yükseldi. Girişimlerin hızlı büyümelerine olanak sağlayan ortak çalışma alanları bu yüzden hızlı artış göstermeye devam ediyor. TÜBİTAK ve KOSGEB gibi devlet kurumlarının teknoloji girişimlerine verdiği destek önemli projelere can suyu almasını sağladı.



TEKNOPARK SAYISI ARTTI

Yine pek çok tohum aşamasında girişime ev sahipliği yapan teknoparkların sayısı da 8 yılda 39'dan 81'e yükseldi. Üstelik İTÜ Arı Teknokent hızlandırma programı uluslararası başarı kazanması önemli bir ölçü oluşturdu. Yine başarılı çıkış yapan girişimlerin bir bölümü İTÜ Arı Teknokent, ODTÜ Teknokent gibi kurumlardan destek alması dikkat çekti. En önemlisi de bu teknokentlerde çalışanların sayısının 5 bin 334 kişiden 51 bin 574'e ulaşması oldu. Yine 2018 yılında toplam cironun bir önceki yıla göre yüzde 23.1 artarak 16 milyar TL'ye ulaşması ve toplam ihracatın yüzde 31 artarak önceki yıla göre 3.8 milyara ulaşması girişimlere cesaret kazandırdı.



EN DEĞERLİ 3 ÇIKIŞ TÜRKiYE'DE OLDU

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, girişim ekosisteminin Türkiye'de elde ettiği başarılı çıkışların hem girişimci hem de yatırımcılar için cesaret verici olduğunu belirterek, "Teknoloji ekosisteminde çok başarılı çıkışları artan sıklıkla görmekteyiz. Avrupa'nın en yüksek değerlemeli 10 çıkışından 3'ü geçen yıl ülkemizde oldu, bu yıl da başarılı çıkışlar devam etmekte, bunlar hem girişim sermayesinin geri dönüşümü ile sisteme taze kaynak olacak, hem de yeni başarı hikayeleri ile girişimcilere ve yatırımcılara ilham verecektir diye düşünüyoruz" diye konuştu.



ETKİNLİKLER ARTIYOR

Türkiye'nin genç nüfusu ve altyapı olanakları ile sadece kendi girişimcileri için değil bölgesel girişimcilere de eşsiz fırsatlar sunduğunu ifade eden Ermut sözlerine şöyle devam etti: "Yabancı yatırımcıların ülkemiz teknoloji ekosistemine doğrudan veya dolaylı yapacakları yatırımların yanında sektörlerimize değer katacak ve fark yaratacak yabancı teknoloji girişimlerinin ülkemize gelmesine de destek sağlıyoruz. Ana sponsorlarından olduğumuz Teknofest İstanbul kapsamında 16-19 Eylül'de düzenlececek Take- Off etkinliğinin hem yabancı teknoloji yatırımcıları hem de yerli girişimcilerin ülkemizin sunduğu avantajları tanıması için önemli olduğunu düşünüyoruz."



KURUMLAR DAHA ÇOK DEVREYE GİRMELİ

Raporu hazırlayan girişim ekosistemi konusunda uzman Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal ortaya çıkan sonucu şöyle yorumladı: "Türkiye girişim anlamında ve girişimlere yatırım anlamında çok büyük potansiyel taşıyor. Fakat 2017 yılından sonra fonların azalması nedeniyle biraz geri gittik. Bunu aşmanın da iki yolu var. Birincisi, daha çok kurumun devreye girmesi ve 'Corporate Venture Capital' kurması gereği. İkincisi de yabancı fonların getirilmesi. Yabancı fonları çekmek için de Türkiye'deki gelişmeleri yabancı basına, yatırımcılara, işadamlarına düzenli olarak aktarmak gerekiyor. Bu rapor da bu ihtiyaçtan doğdu. Türkiye'yi merak eden yatırımcılar Türkiye'deki girişimlerin potansiyelini gördükçe daha çok yatırım yapacaklardır. Bu nedenle Türkiye'yi ne kadar çok yurt dışına anlatırsak o kadar faydasını göreceğiz."