Anahtarlar da dijital oluyor

Yaşam alanlarının koruyucusu anahtarlar da dijital oldu. Sektöründe öncü şirketlerin piyasaya sürdüğü yeni kilitler, içinde alarm sistemlerini de barındırıyor. Kapınızı cep telefonu üzerinden de kilitleyebildiğiniz bu ürünlerle hırsızlara geçit yok

Yaz aylarında tatile giden insanlar gözü arkada kalmasın istiyor. Ev güvenliğinde akla kapı ve kilit, işyeri güvenliğinde ise kamera ve alarm geliyor. Yani insanlar evin kapısında iyi bir kilit, işyerinde alarm olması gerektiğini söylüyor. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte kilit sistemleri de klasik anahtarların dışına çıkmaya başlıyor. Artık alanında uzman birçok kilit firması, dijital anahtarlar üretiyor. Yeni teknoloji bu kilitlerle evden uzakta da olsanız, kapınızı cep telefonunuz üzerinden kilitleyebiliyorsunuz. Alarm sistemini de içinde barındıran bu kilitler, artık hırsızlara geçit vermiyor.



HIRSIZLA KARŞILAŞMAYALIM

Kilit denildiğinde akla ilk gelen firmalardan Kale Endüstri Holding, araştırma şirketi Futurebright işbirliğiyle 'Türkiye'nin Güvenlik Alışkanlıkları' ismini verdiği bir araştırma yaptı. Araştırma ev ve işyerlerindeki güvenlik alışkanlıkları konusunda ilginç sonuçları ortaya koydu.







8 ilde 3 bin 150 kişiyle yüz yüze görüşülerek hayata geçirilen araştırmaya göre, Türkiye'nin yüzde 38'i evden çıkarken, yüzde 49'u ise gece yatarken kapıyı kilitlemiyor. Türkiye'de ev güvenliği denilince, katılımcıların yüzde 36'sı kullanılan çelik kapının yüzde 19'u ise kapı kilidinin sağlam olması gerektiğini belirtirken, yüzde 17'si de, kamera sistemlerini tercih ettiğini söylüyor.

Araştırmadan çıkan diğer bir sonuç ise insanların hırsızlarla yüzyüze gelmek istemiyor olması. Kale'nin bu tür tüketici için geliştirdiği Alarmlı Silindir çözümü hırsız içeri girmeden önlem alıyor. Hırsız kilidi zorlayıp kırıldığında 100 desibel seviyesinde ses çıkartarak çevreyi uyarıyor. Bu sayede de hırsızı dışarıda tutuyor ve olası hırsızlık olayları henüz yaşanmadan önleniyor.



ALARMLI SİLİNDİR ÇÖZÜMÜ

Alarmlı Silindir'in alarm sisteminden bağımsız olarak çalıştığını vurgulayan Kale Kilit Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sinan Yorgancıgil, "Alarmlı Silindir, Türkiye'de standart silindir kullanılan her kapı ve kilit ile uyumlu. Yani anahtarcıdan ya da yapı marketlerden alarak, kolayca var olan silindir ile değiştirilebilir. Bu özelliği sayesinde evinde alarm sistemi olmasa da, herkesin kolaylıkla sahip olabileceği bir ürün" dedi.







PARMAK İZİ TANIYAN KAPI

Bir diğer akıllı kapı kilidi çözümü Yale ENTR tarafından sunuluyor. Otomatik olarak kapıyı kilitleyen Yale ENTR, kriptolu kablosuz haberleşme kullanılıyor. Yale ENTR her çeşit kapı tipi ve boyutu için uygun çözüm sunarken elektrik bağlantısı olmadan pille de çalışıyor. Bu kit içerisinde akıllı telefonunuzdan Bluetooth ile kontrol edebileceğiniz 1 adet Motorlu Silindir ENTR ve 1 adet uzaktan kumanda parmak izli şifre paneli çıkıyor. ENTR uygulamasıyla kapı kilidinizi akıllı telefonunuzdan veya diğer Bluetooth cihazlarınızdan açıp kapatabiliyorsunuz.



ANAHTARSIZ HAYATA GEÇİŞ

UTOPIC R ise kapınızı akıllı telefonla sanal tuşları veya parmak izi okuyucusuyla açmanızı sağlayan bir cihaz. Şarj edilebilir lityum pillerle çalışan Utopic R, pil değiştirmeden kullanılabiliyor. Sadece micro USB portu üzerinden şarj ederek anahtarsız kapınızı açıp kapatan Utopic R, bluetooth düşük güç ve Z-wave bağlantı seçeneklerini de barındırıyor. Bu sayede, DESİ kablosuz kontrol cihazlarının yanı sıra akıllı telefonlar veya akıllı ev otomasyon sistemleri ile de Utopic R'yi kontrol edebiliyorsunuz. Utopic, sıradan mekanik silindirler ile aynı montaj sürecine sahip. Silindiri ise tüm kapılara uyumlu.







ŞİFRELER ÇALINMADAN ÖNLEM ALIN

Her gün hatırlamak zorunda olduğunuz şifreler sizin için ciddi bir stres sebebi oluyor mu? Banka kartı, internet şubesi, SIM kart, eposta, sosyal medya hesapları, müzik servisi, telefonun şifresi, itunes hesabı şifresi derken ortalama kullanıcının hatırlamak zorunda olduğu 20'den fazla şifre var. Google, Facebook ve Amazon'dan sonra Apple hesabında pek çok şifreyi saklayabiliyorsunuz. Ancak önemli olan şifre ve e-posta adresinizi unutmayın. Tüketicilerin dijital verilerini toplamak için tasarlanan ve şifre hırsızı olarak bilinen zararlı yazılımların sayısı 2019'da önemli oranda arttı.



SALDIRILAR YÜZDE 60 ARTTI

Kaspersky verilerine göre, şifre hırsızlarından etkilenen kullanıcı sayısı 2018'in ilk yarısında 600 binden azken, 2019'da aynı dönemde 940 binin üzerine çıktı. Kaspersky, son altı ay içinde Avrupa ve Asya'da şifre hırsızı faaliyetlerinin büyük oranda arttığını tespit etti. Bu zararlı yazılım türü en çok Rusya, Hindistan, Brezilya, Almanya ve ABD'deki kullanıcıları hedef aldı. En yaygın görülen şifre hırsızı ise çok işlevli Azorult oldu.

Şifre hırsızları (PSW), kullanıcıların gizliliğini sabote etmek isteyen siber suçluların en sık başvurduğu silahlardan biri. Bu zararlı yazılımlar çeşitli yöntemlerle kullanıcıların web tarayıcılarındaki verileri topluyor. Genellikle çevrimiçi hesaplara erişim için kullanılan ve hassas bilgiler içeren bu veriler arasında kayıtlı şifreler, otomatik doldurma verileri ve kayıtlı ödeme kartları bulunuyor.