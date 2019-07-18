4 yılda telefonların yarısı 5G’li olacak

Gartner araştırmasına göre, 5G uyumlu akıllı telefonların oranı 2023 yılında ilk kez yüzde 51’i geçecek. 2019’un ilk çeyreğinde akıllı telefon satışında 71.6 milyon adetle Samsung birinci, Huawei 58.4 milyon adet satışla ikinci, 44.6 milyonla Apple üçüncü sırada yer aldı

Tüm dünyada akıllı telefon satışlarında herşey istenildiği gibi gitmiyor. Araştırma şirketi Gartner'ın tahminine göre, akıllı telefon satışlarında 2019 yılında başlayan daralmanın devam edecek. Kişisel bilgisayar kategorisinde (masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar) yaşanan daralmanın da devam etmesi bekleniyor. Gartner araştırmasına göre, 5G uyumlu telefon satışlarının 2020'den sonra ivme kazanacağı, 2023'ten itiraben toplam satışların yüzde 51'ini bulacağı tahmin ediliyor. Burada, şebekelerin henüz pek çok ülkede ticari yaygınlık kazanmamış olması etkili olacak. Üstelik tüketiciler için kritik uygulamaların 5G uyumlu olması gibi bir zorunluluk da henüz yok. Operatörlerin 5G konusunda tüketici değil, kurumsal odaklı hareket etmesi de etkili olacak.



5G GECİKME BEDELİ AĞIR

Türkiye'de 5G uygulamaları henüz test aşamasında. Operatörler yerli ve uluslararası iş ortaklarıyla 5G konusunda hazırlıklarına devam ediyor. Ancak 5G konusunda gecikmenin bedelini sadece tüm tüketici ve telekom sektörü değil, tüm Türkiye ve tüm sektörler ödemek zorunda kalabilir. Akıllı şehir uygulamalarından sağlığa, otomotiv sektöründen endüstri 4.0 uygulamalarına tüm sanayi üretiminin uluslararası rekabette ağır bedel ödemek zorunda kalması tedirgin ediyor. Diğer yandan 5G altyapısında yerlilik oranının artması için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Operatörlerin elini taşın altına koyacağı yerli 5G şebekesi için ticari uygulamalar büyük önem taşıyor. Regülasyon ve operatörlerin uyumlu çalışması yıl sonuna kadar yol haritasının çıkmasına destek olacak.







KAMERA TERCİHTE ETKİLİ

Akıllı telefon satışlarında 5G uyumlu olması tüketici tercihlerinde ilk 3 sırada yer almıyor. Akıllı telefon tercihinde kameranın sahip olduğu yetenekler, perfrormans ve tasarım, pil ömrü daha öne çıkıyor. Portre moduyla profesyonel fotoğraf çekme özelliği kazanan yapay zeka teknolojisi kullanan kameralar dikkat çekiyor.

Katlanabilir ekranlı telefonların çıkardığı gürültü yüksekti. Ancak Gartner araştırmasına göre iyimser bir tahminle 2023 yılında 30 milyon adet satış öngörülüyor. Rakamlar oldukça iyimser. Ancak ilk kuşak katlanabilir telefonların biraz hayal kırıklığı yarattığını söylemek mümkün.



AKILLI TELEFONDA İLK 5 MARKA

Samsung: 71.6 milyon

Huawei: 58.4 milyon

Apple: 44.6 milyon

Oppo: 29.6 milyon

Vivo: 27.4 milyon

Kaynak: Gartner (2019 ilk çeyrek)



4G DİJİTALE HAZIRLADI 5G SIÇRAMA YAŞATACAK

İş dünyasını ve günlük hayatı tümüyle değiştirmesi beklenen 5'inci kuşak altyapı konusunda beklentiler yüksek. Yapılan tahminler iş dünyası için önemli bir sıçrama noktası olacağı yönünde. 5G ve sınır bilişim teknolojileri, iş dünyasının yepyeni uygulamalar ve gelir modelleriyle tanışmasını sağlayacak. Ancak telekom operatörlerinin 5G'ye geçişe daha sıkı hazırlanması gerekiyor.

Vertiv, 5G şebekelerinin hayata geçmesiyle elde edilecek veri akışı ve gecikme süreleri sayesinde, hibrit bilişim, entegre sistemler ve sınır bilişim (edge computing) uygulamalarının iş dünyası için yeni bir dijital çağa kapı aralayacağını açıkladı. Bu trendlerin pek çok yeni iş modeline, servise, inovasyona ve uygulamaya zemin oluşturacağını kaydeden Vertiv Global Sınır ve Entegre Çözümler Başkan Vekili Martin T. Olsen, "Sınır noktalardaki bu IT kaynakları, akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, akıllı otomobiller ve diğer bağlı cihazlarla birlikte akıllı şehirlerin çağ atlamasını sağlayacak. Gitgide daha akıllı hale gelen teknolojiler; dijital sağlıktan akıllı güvenliğe, otonom araçlardan diğer fütüristik kullanım vakalarına kadar pek çok alanda kendine uygulama zemini bulacak" dedi. Dijital çağın 4G ve 4G LTE bağlantı teknolojileriyle başladığını ifade eden Olsen, 5G'nin öncekilerle kıyaslanamayacak bir sıçrama yaşatacağına dikkat çekti.







EKRANI KATLADIK ŞİMDİ YOK OLDULAR

Çok değil daha 3 veya 4 ay öncesine kadar katlanabilir ekranlı telefon fırtınası esti. Huawei ve Samsung ilk ürünleri iddialı şekilde açıklamıştı. Hatta sadece bu iki markayla kalmamış; diğer Çinli markalar Oppo, Xiaomi, Royole, TCL katlanabilir ekranlı cihazlar için prototip hazırlandı.

Katlanabilir cihazlar bizi çok heyecanlandırsa da hayatımızın parçası olmaya hazır değildi. Katlanmış ekranlı cihaza yine akıllı telefon diyerek insanlara 1.5 veya 2 kat para ödemek pek mantıklı görünmüyor. Bununla birlikte, katlanabilir ekrana telefon değil, bilgisayar üzerinden konuşmak daha mantıklı olabilirdi. İkincisi kimse kare bir ekrana daha fazla ödeme yapmıyor. Kare ekranın cazibesi yok. Oysa yana doğru genişleyen ekran ancak seyir zevki veriyor. Film izlerken veya fotoğraflara bakarken kare ekranın keyif verdiğini düşünmek çok zor. Sosyal medyada aylarca çok büyük ilgi gören cihazlar şimdi ortada yok.