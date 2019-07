Teknoloji girişimine yatırım yapan kazandı

İyzico, Foriba ve Paraşüt gibi teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar ilk satışta tüm maliyetlerini karşıladı. Çıkış yapan fonların ardından yenileri de rotayı Türkiye pazarına çevirdi

Türkiye girişim ekosistemi ikinci çeyreği daha önce hiç olmadığı kadar hareketli geçti. 165 milyon dolarla en büyük çıkış yapan mobil ödeme girişimi iyzico olurken, bulut tabanlı iş yapan Foriba ve Paraşüt onu takip etti. Girişim ekosisteminin uzman araştırma kuruluşu Startups.Watch 2019 ikinci çeyrek rakamlarına göre yükselen girişimler, fonların hasat zamanının geldiğini gösteriyor. Ancak çıkış yapan girişimlerden sonra yenilerinin ortaya çıkmasının da önemi artıyor.

Kamu ve özel kurumlarının dijital dönüşüm projelerinin büyüttüğü regülasyona bağlı sektörde çıkış yapan başarılı işler, diğer girişimlere ve melek yatırımcılara umut verdi. Startups.Watch 2019 ikinci çeyrek verilerine göre yeni yatırımlarda daralma dikkat çekse de gelecek çeyrek için girişimler umutlarını korumaya devam ediyor.



ÇÖZÜM GİRİŞİMLERDE

Başarılı bir çıkış yapan iyzico ve Foriba'nın kurucu ortakları ve yatırım aldıkları fonların yöneticileri, Startups.Watch etkinliğinde bir araya geldi. İyzico yatırımcısı 212 ve Revo Capital yöneticileri, girişimcilere ve yatırımcılara kendi hikâyelerini paylaşırken, Türkiye'de yeni girişimlere destek olmaya devam edeceklerini de açıkladı.

İlk kez Startups.Watch etkinliğinde bir araya gelen girişim ve yatırımcılar, çalışma modellerini etkinliğe katılanlarla paylaştı.

212 girişim sermayesi fonunun kurucularından Numan Numan, fona yatırım yapanların karşılığını almalarının önemine dikkat çekerek, şunları anlattı: "Biz ailesi Almanya'da olan, ürün ve müşterisi henüz olmayan iyzico ekibine güvenerek Türkiye'de ilk yatırımımızı yaptık. Onlara tüm sahip olduğumuz insan ağını açtık. Yaptığımız tek çıkışla fonun tamamını geri ödemeyi de başardık. Böylece yatırımcılara Türkiye'de girişimlere yatırım yaparak kazanabileceklerini göstermiş olduk."







İHRACAT MENZİLİ UZADI

Başarılı bir ödeme girişimi olan iyzico'nun kurucuları arasında yer alan Tahsin Işın da elde edilen başarının tesadüf olmadığını aktardı. Işın, "Biz yatırımcılarımıza başta ne söz verdiysek tuttuk. Yatırımcılarımıza ne yapacağımızı söylediysek harfiyen uyguladık. Ekibi büyütürken de süreci dijitalleştirirken de iddialı konuştuk. Ödeme sistemlerini güvenli dijital altyapıyla sunulabileceğini kanıtladık"dedi. Uluslararası bir girişimde de bunu başarmak içinde çalışacaklarını anlatan Işın, "Türkiye'de ihracat yapan girişimlerin menzilini uzatacağız. Farklı ödeme teknolojilerine sahip pek çok ülkede iş yapma olanağı sunmaya başladık"diye konuştu.

Regülasyon kararlarının yaptıkları yatırımın önünün açılmasında son derece etkili olduğunu belirten Revo Capital girişim sermayesi fonu kurucu ortaklarından Cenk Bayraktar da, yatırımcı ve girişimcinin uyum içinde çalışmasına dikkat çekti. Bayraktar, Foriba'nın elde ettği başarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Foriba'nın büyüme potansiyeli her yatırımcı için cazip gelmeye başladı. Şirketin ortaklarının satmak veya yeni yatırımcı almak konusunda aslında pek niyeti yoktu. Ancak görüşmeler başladıktan sonra uyum içinde çalıştık. İşin içine duygular girince karar vermek zor oluyor. Biz bu süreci iyi yönettik. Her aşamada önemli bir deneyim elde ettik. Son güne kadar da müzakerelere devam ettik."



UZUN SOLUKLU ÇALIŞMA

Profesyonel ekibi oluştururken yaptıkları çalışmalara dikkat çeken ve girişim ekosisteminde melek yatırımcı olarak da tecrübeye sahip olan Ahmet Bilgen, "Daha üniversitede okurken Foriba'da çalışan Koray'ın heyecanı, tutkusu ve yetenekleri işi hızlı büyütmemizi sağladı. Regülasyon kararlarıyla şirketlerin e-fatura ve dönüşüm projelerinin hızlanmasını sağladık. Elde ettiğimiz birikimi sonra hızla yurtdışına taşımayı da başardık" dedi.







MELEKLERDEN SES ÇIKMADI

Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal, 2019 ikinci çeyrek değerlendirmesinde yatırım fonlarının hasat zamanı olduğuna dikkat çekerken melek yatırımlardaki düşüşün ise moral bozduğunu söyledi. Serkan Ünsal, ikinci çeyrekte kurumların yaptığı girişim sermayesi yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: "İş Bankası Girişim Sermayesi fonu Maxis'in Kolay İK, İnci Holding Vinci Fonu'nun Thread in Motion ve Finberg'in Birleşik Ödeme girişimine yaptığı yatırımlar ikinci çeyrekte kurumların hareket kazanmasını sağladı. İkinci çeyrekte yapılan yatırımların toplamı yalnızca 3.4 milyon dolar oldu."







6 GİRİŞİM SAHNEYE ÇIKTI

Startups.Watch etkinliğinde hızlandırma programları ve teknoparklardan destek alan girişimler sahneye çıktı. NGN akıllı bulut platformunun destek olduğu bölümde tüm girşimler geliştirdikleri çözümleri 5'er dakikada yatırımcılara anlatma fırsatı yakaladı. İş Bankası'nın girişim hızlandırma programı Workup desteği alan Juphy, Türk Telekom girişim hızlandırma programı desteğiyle sahneye çıkan Netbox, Bilkent Cyberpark desteğiyle projesini anlatma fırsatı yakalayan Neurocess, Lonca Girişimcilik Merkezi tarafından desteklenen Payfull, Code., YapıKredi tarafından desteklenen Ludens ve Albaraka hızlandırma programı Garaj desteğini alan Nakitup projelerini yatırımcılara sunmayı başardı.