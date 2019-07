Hayalleriniz suya düşmesin

Uzun zaman biriktirdiğiniz parayla akıllı telefon aldınız; yaz tatilinde suya, denize veya yere düştü. Bir anda ekran paramparça, telefon çalışmaz hale gelebilir. Acil durum senaryosuna hazır mısınız? Paniğe kapılmadan sigorta, garanti ve tamir konusunu gözden geçirelim

Çevremizde pek çok kişi akıllı telefonlarını kırık ekranla kullanıyor. Asgari ücretli işçinin bir veya birkaç maaşıyla aldığı telefon hayatının bir parçası. Bütün sosyal hayatı akıllı telefon. Bir sığınmacının kalacak yeri olmasa bile akıllı telefonu var. İnsanları hayata bağlayan en değerli şey. "Kaç maaşını telefona yatırmış", "Akıllı telefon statü sembolü" demek artık kolaycı bir yorum. Yine de telefona sahip olunca herşey bitmiyor. O yüzden akıllı telefon satın almadan önce; garanti koşullarını, sigortasını ve tamir edilme durumunu araştırın. Kötü senaryolardan birine maruz kalmadan, hazırlığınızı yapın. Kötü senaryolarla karşılaşmadan siz kriz anında neler yapacağınızı gözden geçirin.



HESABINIZI İYİ YAPIN

Akıllı telefon alırken bir ya da birkaç maaşınızı verirken iyi düşünün. Apple iPhone hariç aslında hepsi Android işletim sistemini kullanan telefonlar. Amiral gemisi telefonlarla diğerleri arasındaki temel farkı kamera, işlemci ve ekran gibi bileşenler oluşturuyor. Yoksa işletim sistemin her türlü yeteneğine aynı cihazlar sahip. Hatta bazı telefonların güncelleme yeteneği pahalı amiral gemilerinden daha iyi. O yüzden daha telefonu alırken kazanmak için ihtiyacınız olanı seçmek çok önemli.



SİGORTADA AĞIR KUSUR

Akıllı telefon alırken binlerce lira ödüyorsanız, sigortasız almamanız yerinde bir karar olur. Sonuçta telefonların önemli bir bölümü ekran kırılması, sıvı teması veya kaybolma riskiyle karşı karşıya. Amiral gemisi telefonların ekranları daha dayanıklı ve sıvı temasına karşı korumalı. Bu yüzden giriş seviyesi veya orta segment ürünlerin daha çok ihtiyacı var. Ancak tüketici haklarını ve sigorta detaylarını bilmekte fayda var. Sigorta satın alacağınız zaman ağır kusur olarak kabul edilerek ödeme yapılmayan durumlar can yakıyor. Baştan ağır kusur kabul edilen durumları öğrenin. Çünkü ağır kusur adı altında sigortalar bazen ödemeden kaçınabiliyor. Bu yüzden detaylara bakmakta fayda var.



MUTLAKA KILIF KULLANIN

Akıllı telefonun en değerli bileşeni ekranı. Telefon maliyetinin neredeyse yüzde 20'den fazlasını ekran oluşturuyor. Bu yüzden kırıldığında en büyük maliyeti genelde ekranlar çıkarıyor. Eğer telefon ekranı için ekstra koruma istiyorsanız, ekranın çizilmemesi için kaplama ve kılıf kullanmak hayat kurtarıyor.



EKRAN KIRILINCA SİGORTA VEYA GARANTİ

Her telefonun tasarımı ekran bileşenleri farklı. Bu yüzden sert bir yüzeye düşme sonucunda kırılırsa ekranın hangi bileşenin hasar görüp görmediğine dikkat edin. Ayrıca ekran dışında çerçeve ve benzeri farklı bir parça hasar gördüyse maliyet umulandan yüksek olabilir. Örneğin kasada eğilme bazı telefonlarda ekranın takılmasına engel oluyor. Son dönemde sadece ekran değil, telefonun arka kapağında cam kullanılıyor. Yani sadece ekran camı değil telefonun arka yüzeyi de kırılabilir. Ekran çatladıysa veya kırıldıysa dokunmatik yüzey zarar görmediyse telefonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu durumda maliyetiniz daha düşük olabilir. Ayrıca garanti kapsamında olup olmadığına dikkat edin.



GARANTİ KAPSAMINI ÖĞRENİN

Apple iPhone sahipleri için telefon maliyetinden dolayı aksesuar kullananların oranı oldukça yüksek. Tüm elektronik eşyalarda olduğu gibi Apple iPhone için de iki yıllık garanti söz konusu. Ancak bu garanti Türkiye'den alınan ürünler için geçerli. Ürünü Apple mağazası veya operatör mağazalarından alırsanız alın aynı garantiye sahip oluyorsunuz. Apple 2 yıllık sınırlı garantiden faydalanabiliyorsunuz. ürünleri satın aldığınızda, Apple'ın İki Yıllık Sınırlı Garantisi'ni de almış olursunuz. Apple'dan satın alınan Apple markalı olmayan ürünler de Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamına giriyor ancak Apple'ın İki Yıllık Sınırlı Garantisi bu ürünler için geçerli değil. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine ekleniyor. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günü ile sınırlı. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlıyor.



SUYA DÜŞTÜM BENİ KURTAR

Evet akıllı telefonlar artık son derece dayanıklı. Özellikle suya düşmeye, yağmurda ıslanmaya ve ter temasına karşı yeni amiral gemisi cihazlar etkilenmiyor. Ancak orta segment veya giriş seviyesi telefonlar bu korumaya sahip olmayabiliyor. Suya düşen telefonu ilk olarak hemen kapatın. Ve anında kurulayın ve bir süre sakın kullanmayın. Telefonun üstünde toz ve iz bıramayacak malzemelerle ince ince temizlik yapabilirsiniz. Sakın telefonu şarj cihazıyla temas ettirmeyin.



AKILLI TELEFON CÜZDANDAN DAHA DEĞERLİ

"Alt tarafı akıllı telefon binlerce lira ödemeye ne gerek var" diyenlere inat insanlar akıllı telefonlarını fazlaca önemsiyorlar. Sizin için en değerli şey hangisi değerli diye sorduğumuzda ev ve akıllı telefon yüzde 31 ile ilk sırada çıkıyor.