Akıllı telefonda tasarruf zamanı

Satın alacağınız bir akıllı telefonun maliyeti düşük ama pahalı ana modeller kadar güçlü olabilir. En çok satan Huawei, Samsung gibi markaların ekonomik modelleri dışında yerli markaların ürünlerine de göz atın

Devir tasarruflu olma devri. Akıllı telefon alırken hem daha önce kullandıklarınızdan geri kalmak istemiyorsunuz, hem de daha uygun fiyatlı modellere göz gezdiriyorsunuz. Bunun için dikkatli seçim yapmak şart. Kırık ekranları onarmak maliyetli olduğu kadar zaman da harcıyorsunuz. Bu yüzden telefonu satın alırken kötü senaryolara göre de hazırlık yapın. Ekran kırılırsa, telefon arızalanırsa nasıl çözüm bulacağınızı da araştırın. Akıllı telefon pazarının yarıdan fazlasını Samsung ve Huawei oluşturuyor. Telefonların yarıdan fazlası da Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye gibi operatör mağazalarında satılıyor. İki markaya bağlı olmak gerçek rekabetin oluşmasına engel olsa da tüketiciler ekonomik fiyatlı, vergi oranı düşük telefonlara yöneliyor.



KIRAN KIRANA REKABET

Her markanın ana modellerine göre daha ekonomik seçeneklerini bulmak mümkün. Apple iPhone XR ve iPhone SE gibi modelleriyle iOS işletim sisteminden vazgeçemeyenler için uygun fiyatıyla vitrinde. Yine General Mobile, Vestel Venüs ve Casper gibi yerli markaların ekonomik Android telefon seçeneği de var. Pazara yeni giren Çinli Honor, Xiaomi, Oppo, Nokia ve Alcatel gibi markalarında değişik fiyat yelpazesinde ürünlerle rekabet ediyor. Bin ve 2 bin TL'nin altında kıran kırana rekabet söz konusu. General Mobile ve Vestel 1000 TL altında Android One tabanlı telefonlarla tüketiciye uygun fiyatlı seçenek sunuyor.



DEV EKRANLI EKONOMİK MODEL

"Büyük ekrandan vazgeçemem" diyorsanız, dev ekranlı Samsung Galaxy A70 iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, 4 bin 500 mAh kapasiteli piliyle de dikkat çekiyor. 6.7 inç Sonsuz-U ekran ile Galaxy A serisinin bugüne kadarki en büyük ekrana sahip modeli olan Galaxy A70, cihazın rahatça tutulmasına imkan veren ergonomik tasarımın yanı sıra; etkileyici kullanım deneyimi sunan 20:9 ekran oranına sahip. Galaxy A70'in 32 MP yüksek çözünürlüklü ön ve arka lenslere sahip gelişmiş üçlü kamerası, parlak ve net fotoğraflar çekiyor. Derinlik lensi çekimden önce ve sonra alan derinliğini ayarlamanıza olanak veriyor. 8 MP Ultra Geniş Kamerası ile birlikte neredeyse insan gözüne yakın izleme açısını sunan 123 derecelik geniş fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Galaxy A70'in 20 farklı sahneyi tanıyıp ona göre ayar yapan Görsel Zekâsı, çekim kalitesini artırıyor. Çekimden önce hataları otomatik olarak belirleyen Hata Tespit Özelliği ise mükemmel kompozisyonlar oluşturmanıza imkan sağlıyor.Güvenliğiniz için Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu Galaxy A70'in ekranda bulunan parmak izi tarayıcısı, kolay bir erişim ile telefonu açmanızı sağlayarak konforlu bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



PERFORMANSI ABİLERİNİ ARATMIYOR

İyi bir Huawei telefon almak istiyorsanız ve Pro serisi için cüzdanınız yetersiz kalıyorsa P30 lite, yapay zekalı işlemcisi ve akıllı kamera teknolojisiyle sizi yarı yolda bırakmıyor. Diğer P serisi modeller gibi, Huawei P30 lite da mobil fotoğrafçılık ustası. Yapay zeka destekli 48 MP + 8MP Ultra Geniş Açı Kamera ile mobil fotoğrafçılığa daha fazla imkân sunan P30 lite, Kirin 710 ve 128GB depolama ile kullanıcılar için daha akıllı bir performans sağlıyor. Huawei P30 lite, yüzde 84,1 ekran vücut oranı (yüzde 90 ekran çözünürlüğü) sağlayan minimum çentiği ile 6.15 inç ekrana sahip. En iyi FullView ekran deneyimini sunmak için tescilli ve patentli bir kulaklık hoparlör tasarımı ve özel üç renkli gizli gösterge sensörü kullanıyor. Huawei P30 lite'da, üç renkli pil seviyesi göstergesi hoparlöre yerleştirilerek minimalist bir tasarım yaratıldı. Yakınlık/ortam ışık sensörünün orta çerçevenin en üstüne yerleştirilen modelde, cepheye mükemmel bir simetrik görünüm sağlamak için sensör siyah bir kaplama ile gizlenmiş.



GOOGLE ASİSTANA KOLAY ERİŞİN

General Mobile temel Google uygulamalarına kolayca erişeceğiniz bir telefonla karşınıza çıkıyor. Google'ın geliştirilmiş uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıran 'GM 9 Go' Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Ayrıca Google Asistan özelliği ile GM 9 Go'ya 'OK Google' diyerek Google Asistanı'nı aktif eden kullanıcılar sorularının yanıtlarına çabucak ulaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar özellikle hatırlatma, alarm kurma, yol tarifi alma, arama yapma, mesaj atma ve hava durumu öğrenme gibi sıklıkla kullanılan birçok özelliği de Google Asistan sayesinde ses komutları ile hızlıca yapabiliyorlar. Çift SIM kart desteği ile aynı anda kullanılabilen hafıza kartı desteği de olan GM 9 Go'nun, 13 MP flaşlı kamerası ile fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları düzenleyerek fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan 'Google Fotoğraflar' uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor.