Yeni dönem girişimler kanat çırpmaya hazır

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı Pilot’un 7’nci dönem girişimleri belli oldu. Programın yeni dönemine seçilen 9 ekipten her birine, 125’er bin TL nakit desteğin yanı sıra TT ile iş birliği yapmai mkânı sunulacak

Girişim ekosisteminde yeni fikirlerin ve projelerin ortaya çıkması için melek yatırımlar ve hızlandırma programları büyük önem taşıyor. Türkiye'nin sorun çözmede daha çok teknoloji girişiminden faydalanması şart. Türkiye girişim ekosistemin en eski girişim hızlandırma programları arasında yer alan Türk Telekom (TT) PİLOT'un 7'nci dönem girişimleri sahneye çıktı. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden TT'nin Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının yedinci dönem girişimleri belli oldu. Farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 9 ekibe, toplamda 1.1 milyon TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatı sunulacak. Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacaklar.







4 MİLYON TL ÜSTÜ

Bu doğrultuda fikirlerini daha da ileri taşıyacak olan girişimler, Türk Telekom'un teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkânlardan faydalanacaklar. Türk Telekom ayrıca, ekiplere tanıtım desteği de sağlayacak. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "Ülkemizde bir girişim kültürü oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ekonomik yönden daha da güçlü bir Türkiye için teknoloji girişimlerine destek vermek büyük önem taşıyor. Girişimlerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi; yenilikçi iş fikirlerini, müşterilerimizin daha da farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilecek katma değerli servislere dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



56 GİRİŞİM MEZUN OLDU

Fırat Er, "Girişimlerin küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz. PİLOT'tan bugüne kadar 56 girişimi mezun ettik. Bu girişimler, 2018'de 280 kişiye iş sağladı ve 24 milyon TL'lik ciro elde etti. Girişimlerden 17'si yatırım aldı. Türk Telekom olarak PİLOT sayesinde teknolojimizle, bilgi birikimimizle, bağlantılarımızla girişimcilere ve ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, GameSight, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi programa katılmaya hak kazanan girişimler olarak belirlendi.



Blok-Z

ENERJİYE BLOKZİNCİR DESTEĞİ

Blockchain tabanlı enerji ticareti platformu Blok Z ölçülebilir, kolay yönetilebilir bir pazar yeri çözümü sunuyor. Blok-Z ile aynı şebekede bulunan üreticiler, tedarikçiler ve tüketiciler serbest bir piyasada, çok daha düşük miktarlarda kayıp/kaçak ve iletim/dağıtım bedelleri ödeyerek birbirleri ile hiç bir aracı olmadan enerji ticareti yapabiliyor.

www.blok-z.com



Efilli

MÜŞTERİLERİN SADAKATI ARTSIN

Efilli, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını profilleyerek firmaların yapay zeka tabanlı sadakat yönetimi yapmasını sağlıyor. Efilli ile firmalar, ziyaretçilerin davranışlarını takip ediyor. Üstelik elde ettiği kullanıcı verilerinden kişiye özel anlık ve süreli teklifler sunabiliyor.

www.efilli.com



GameSight

OYUN GELİŞTİRİCİYE DESTEK

GameSight, mobil oyun kullanıcılarının davranışlarını veri odaklı modellerle analiz ederek geliştiricilerin efor sarf etmeden doğru aksiyonlara yönlendirilmesini sağlayan analitik bir araç sunuyor.

GameSight ile oyuncuların segmentine göre oyunda kalma süreleri ve gelecekteki davranışları makine öğrenme algoritmaları ile hesaplanıyor.

https://gamesight.io



Monday Hero

TASARIMLAR ANINDA PLATFORMA

Monday Hero, sketch tasarımların otomatik olarak iOS ve Android native koda çevrilmesini sağlıyor. Yazılımcılar, Monday Hero platformuna yüklenen tasarımlar üzerinde bir kaç tanım yaparak otomatik oluşturulan arayüz (UI) kodlarını projelerine aktarabilir, yazılım süreçlerini tamamlayabiliyor.

www.mondayhero.io



B2Metric AI

ŞİRKETLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Şirketlerin en değerli müşteri verisini 'yapay zeka' ve 'makine öğrenmesi' teknolojilerini kullanarak düzenleyen B2Metric AI uygulaması rekabet koşullarında avantaj sağlıyor. B2Metric AI Finans, Sigortacılık ve Perakende sektörlerindeki firmaların, yapay zeka teknolojileri ile veri toplama, veri temizleme, müşteri ve resim verilerini anlamlandırıp optimize ediyor. Ayrıca tahmin yaparak şirket kârlılıklarını arttırmalarını sağlıyor.

www.b2metric.com



Pabbler

YURTDIŞINDAN ABİM GELMİŞ

Pabbler, e-ticaret sitelerinin yurt dışına göndermek ya da iade almak istedikleri ürünlerin teslimatını gezginlerin valizlerindeki boşlukları kiralayarak gerçekleştiren bir lojistik platformu. Pabbler ile e-ticaret siteleri kısa teslimat sürelerinde ürünlerini teslim edebiliyor, gezginler de beraberlerinde götürdükleri ürünler üzerinden para kazanabiliyor.

www.pabbler.com



Piple

ÇALIŞAN VERİMİ ARTSIN

Piple perakende, hizmet, konaklama, restoran ve sağlık sektörü personellerinin verimliliğinin artırılmasını sağlayan bulut tabanlı personel yönetim aracı. Piple ile firmalar vardiya yönetimi, izin yönetimi, görev yönetimi, performans yönetimi, prim ve hedef takibi, işe giriş ve çıkış takibi yapabiliyor.

www.piple.com?



Shopi

YENİ NESİL MAĞAZACILIK

Shopi, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların mağaza içi verimliliğini arttırmak için geliştirilmiş bulut tabanlı çözüm. Satış Operasyonları, Çalışan Verimliliği, Mağaza Operasyonları olmak üzere üç ana kategoride verimliliği artırıcı çözümler sunan Shopi ile perakendeciler müşterilerinin mağaza içi tüm süreçlerini dijitalleştirerek kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyor. Satış danışmanlarının performansını takip edebiliyor.

www.shopihq.com



Robomotion

ROBOTLAR IŞINIZI ÇÖZSÜN

Robomotion, tekrarlanan süreçlerin yarı ya da tam zamanlı olarak otomasyonunun yapılmasını sağlayan bulut tabanlı yazılım robotları çözümü. Yazılım robotları, bireysel ve kurumsal bilgisayar kullanıcılarının tekrar tekrar yaptığı, hataya açık işleri onların yerine yaparak kullanıcıların daha verimli çalışmalarını ve katma değeri yüksek işlere odaklanmalarını sağlıyor.

www.robomotion.io