NGN yerli veri merkezini kurdu

Star of Bosphorus ile Türkiye’nin en büyük yerli veri merkezini açan NGN, yerli bulut altyapı yatırımını tamamladı. NGN, bulut çözümlerini şirketlere ‘kullandıkça öde modeli’ ile sunuyor

Dijital dönüşüm adımı atan kurumların ve teknoloji girişimcilerin artması veri merkezi yatırımlarına da olumlu yansıyor. Bu kapsamda İTÜ ARI Teknokent ile işbirliği yapan teknoloji grubu NGN, Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından olan Star of Bosphorus Veri Merkezi'ni hayata geçirdi. Şirket, Türk patentli, yerli bulut altyapı yatırımını tamamlayarak her ölçekte işletmeye uygun esnek bulut çözümlerini 'kullandıkça öde modeli' ile sunmaya başladı.



EKONOMİYE 2 MİLYARLIK KATKI

150 milyon dolara yakın yatırım bütçesiyle Star of Bosphorus Veri Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından biri olduğunu belirten NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi İnanç Erol, "Bu yatırımla 5 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 2 milyar TL katkı sunmayı hedefliyoruz. Veri merkezinin tam kapasiteye ulaştığında bin kişiden fazla istihdam sağlayacağız" diye konuştu.







BÜYÜK VERİYE YATIRIM

2020'de veri tüketiminin 40 zetabayta ulaşmasının beklendiğini söyleyen İnanç Erol, şunları anlattı: "Böyle büyük ölçekli verinin korunması ciddi yatırımlar gerektiriyor. Global ve büyük düşünen, verisini güvenli ve üst düzey şekilde koruma ihtiyacı olan tüm girişimcilere kapılarımız her zaman açık. Dijital çağın en önemli yapı taşı hiç şüphesiz büyük veri. Bugün mobilite, bulut, sosyal medya hem iletişim hem iş yapış şekillerimizi değiştiriyor. Bu dönüşümün alt yapısı içinse güvenilir, yüksek performans sunan ve kesintisiz veri merkezi altyapılarına ihtiyaç duyuluyor. Dijital dönüşümü desteklemek ve rekabette öne çıkabilmek için işletmelerin öncelikle BT altyapılarını nasıl dönüştüreceklerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor."

Büyük veri kaynağının sahibi olan ülkelerin öneminin altını çizen Erol, yapılan yatırımları şöyle anlattı: "Türkiye'deki veri kaynaklarının sahiplerinin de veri merkezimizde sorunsuz hizmet alabileceği bir altyapı hazırladık. NGN, Türkiye'deki lider şirketlerin teknoloji alanındaki güvenilir iş ortağı konumuna geldi. Türk ekiplerinin yönettiği, Türk patentli bulutumuz NGN Cloud ile saatlik faturalandırılan bulut hizmeti sunuyoruz. Yönetilen Hizmetler adı altında topladığımız hizmetleri bulut ve sunucu barındırma hizmetleriyle sunarak, kurumların operasyonel süreçlerinde daha verimli hale gelmelerini sağlıyoruz."



KİŞİSEL VE TİCARİ VERİLER HIZLI ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kişisel ve ticari verilerin hızlı artışının, verilerin depolanmasını, depolanma alanlarının artmasını ve bunların yönetilmesi gibi süreçleri ortaya çıkardığını söyledi. Koç, "Bu kapsamda Star of Bosphorus Veri Merkezi daha da önem arz etmektedir" dedi.







KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE VERİ DEPO HİZMETİ

Star of Bosphorus Veri Merkezi'nin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırımın Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Burada kamu ve özel sektör müşterilerine üst düzey veri depolama, yönetilen hizmetler ve güvenlik hizmetleri sağlanacak. En önemlisi de veri merkezi, yerlileştirilmiş bulut teknolojisi ile hizmet sunacak" dedi. Varank, konuşmasında bütün paydaşların katkısıyla "Dijital Türkiye Yol Haritası"nı hazırladıklarını kaydetti.



DEPREM GİBİ DOĞAL AFETLERDE DAHİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Hayata geçirilen veri merkezi projesi hem elektrik altyapısı hem de sürekli çalışır seviyede kalma yeteneği için önemli bir sertifikasyon ve yatırım seviyesine ulaşmış durumda. Sismik izolasyonlu yapı teknolojisi sayesinde deprem gibi doğal afetlerden de etkilenmesinin önüne geçiliyor. Operatör bağımsız bir veri merkezi olarak, müşterilerin istediği operatörden hizmet alma esnekliği ve bir operatör hizmetinin kesilmesi halinde yedeklenebilen bağlantı olanağı var.