Çay atıklarını plastiğe dönüştürdü ödülü kaptı

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasını sosyal fayda kategorisinde çay atıklarını plastiğe çeviren KompoRize kazandı. Teknoloji kategorisinde ise siber saldırıları engelleyen SafeTech girişimi birinci oldu

Girişimler yaşadığı çevrenin dönüşümüne sosyal katkı sağlıyor. Çay atıklarını plastiğe dönüştüren KompoRize girişimi gibi... KompoRize, Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları arasında yer aldı. Yarışmaya sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan 600'ü aşkın girişim başvurdu. Yarışmada "Sosyal Fayda", "Teknoloji" ve "Jüri Özel Ödülü" olmak üzere 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup'a toplamda 150 bin TL'lik para ödülü verildi. Ayrıca ilk 10'a kalan startup'lar Almanya seyahati kazandı. Çay atıklarını plastiğe dönüştüren KompoRize girişiminin kurucusu Mustafa Kuyumcu, elektrik ve su gibi kritik servislere yönelik saldırılara karşı siber güvenlik çözümüyle "Teknoloji" kategorisinde Fatma Ertürk ve "Jüri Özel Ödülü" kategorisinde Tolkido ile Can Yıldız bu yıl ilk üçe girerek büyük ödül alan girişimciler oldu.







SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Kazanan yarışmacılar ödüllerini Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu, Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu'ndan teslim aldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Süer Sülün; "Mercedes-Benz Türk StartUP projemiz ile üç yıldır Türkiye'nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekleyerek ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz ve oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. En önemlisi; yarışmamızdan ödül alan startup'ların hayatlarındaki değişim, topluma ve çevreye sağladıkları faydalar, bize doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Projemiz uluslararası ve yerel kurumlar tarafından da takdir görüyor. Bu yıl üçüncü yılını kutlayan projemiz şimdiden beş ödül aldı. Farklı kurumlar tarafından yılın en başarılı veya en yenilikçi sosyal sorumluluk projesi gibi farklı kategorilerde ödüllere layık görüldük" dedi.







DÖRT GİRİŞİMDEN BİRİ KADIN

Bu yıl jüri özel ödülü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan bir girişimin de ödüllendirildiği yarışmaya başvuran her 4 girişimciden 1'i kadın oldu. Yarışmaya başvuran startup'ların yüzde 11'i ise yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek veren startup'lardan oluştu. Başvuruların yüzde 80'i Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden; Sağlıklı Bireyler, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları'na katkı sağlayan girişimlerdi. Başvurular ağırlıklı olarak ulaşım ve enerji çözümleri, akıllı tarım, sağlık teknolojileri üzerine çalışan startup'lardan geldi. Ayrıca temiz gıdaya, eşitsizliklerin azaltılması, engellilerinin desteklenmesi alanında startup'lar da yer aldı.



OTİZMLİ ÇOCUKLARA SESLİ EĞİTİM

Jüri Özel Ödülü'nün sahibi otizmli çocuklar için ürettiği teknoloji ile eğitim süreçlerine anne ve babaların eşit katılımı teşvik eden Tolkido'nun kurucusu Can Yıldız oldu. Daha önce İş Bankası girişim hızlandırma programı Workup'ın da desteğini alan Yıldız, Tolkido ile otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile ve öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali üretiyor. Sadece kartlar ile sınırlı kalmayıp, çocuğun yaşam alanındaki her nesneyi de sesli hale getiren özel bir teknolojiyi içinde barındıran Tolkido, öğrenme sürecini hızlandırıyor ve evde de özel eğitim imkânı sağlıyor.



ÇEVREYİ KORUYAN ÇAMLIHEMŞİNLİ

Devletten TÜBİTAK desteğini alarak kurulan girişime Çaykur ve benzeri kurumların henüz dişe dokunur yatırım yapmamış. Bölgenin kalkınması için teknoloji girişim ekosistemine daha çok yatırım şart.



ELEKTRİK VE SUYA SİBER SALDIRIYI ENGELLİYOR

Teknoloji ödülü kazananı; toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için enerji, ulaşım, su gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin teknolojik afetlere karşı korunmasını sağlayan girişimiyle Safetech'in kurucusu Fatma Ertürk oldu. Ertürk, kurduğu startup'ı ile elektrik-su şebekeleri, ulaşım ağları, akıllı binalar, veri merkezleri gibi kritik altyapı tesislerinin uzaktan kontrol ve denetimini sağlayan sistemlerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyan bir sistem üretiyor. Teknoloji ödülünü kazanan Fatma Ertürk, aynı zamanda bilişim alanında kazandığı büyük başarı ile genç kadınlar için rol model oluşturuyor.