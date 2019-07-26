Girişimler engelleri yok ediyor

İmece’nin düzenlediği 3’üncü Destek Programı’nda üç girişim özel ödül aldı. Blindlook, restoranlarda mönüleri görme engelliler için seslendiriyor. Root, mülteci çocuklarla yerli çocukları oyunlarla kaynaştırıyor ve eğitiyor. Ecording ise erişilmesi zor yerlere tohum atıyor

Toplumdaki eşitsizliklerin azaltılması, dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmeleri ve kapsayıcılığı sağlamak amacıyla yola çıkan İmece, sosyal girişimcilere sağladığı destekle sosyal etkilerini artırmayı hedefliyor.

Zorlu Holding'in ana partnerliğinde, İTÜ Çekirdek'in stratejik partnerliğinde gerçekleştirilen İmece'nin 'Eşitsizliklerin Azaltılması' temalı 3'üncü Destek Programı kapsamında düzenlenen kuluçka programına katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.



60 BİN TL HİBE DESTEĞİ

"Eşitsizliklerin Azaltılması' alanındaki sorunlara odaklanan takımlardan üçü kuluçka dönemine girmeye hak kazandı. Bu kapsamda, "Root (Birlikte)', 'BlindLook' ve 'ecording' takımları sosyal girişimlerini geliştirme fırsatı yakalamanın yanı sıra, çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim, kurumsal işbirlikleri ve Zorlu Holding'in 60 bin TL'lik hibe desteği dahil bir çok farklı destekten yararlanacak. İmece'nin 30 Nisan'da çağrısı açılan "Eşitsizliklerin azaltılması" temalı 3'üncü Destek Programı'na, 37'si engellilere, 25'i mültecilere, 98'i dezavantaj yaşayan diğer gruplara odaklanan 160 proje başvurdu.







19 ŞEHİRDEN GİRİŞİMLER

Aralarında Afyon, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Samsun, Şanlıurfa ve Şırnak'ın bulunduğu Türkiye'nin 19 şehrinden gelen başvurular, erişilebilirlik, kodlama, oyun becerileri, çocuk, yaşlılık, toplumsal cinsiyet, kariyer imkanları, teknoloji, tarım, çevre, gıda üretimi ve paylaşım ekonomisi gibi alanlarda sosyal girişimcilik odaklı yenilikçi çözüm önerileri içeriyordu.



TOPLUMSAL MESELEYE ÇÖZÜM

Etkinlik kapsamında düzenlenen jüri panelinde konuşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, ş "Şirketler artık sadece para kazanmak için değil bir parçası oldukları toplumun iyiliği için çalışmalılar. Bizim Zorlu Holding olarak, İmece'nin kurucu ortağı olmamızın sebebi de buydu dedi.

Toplumun farklı kesimlerinden şirketler, kurumlar ve bireylerin bir araya gelmesini istediklerini anlatan Zorlu, toplumsal meselelere birlikte çözüm üretmek için çalışılması gerektiğini kaydetti. Emre Zorlu, "Önemli olan, hepimizin ortak bir anlamda buluşması. İmece bize böyle bir ortam sağladı. Burada problemleri konuşuyor, çözümler arıyoruz. Karmaşık ve çok boyutlu toplumsal problemlerle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.



BİR DEĞER YARATILABİLİR

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise yaptığı konuşmada, "Piyasası olmayan konulara odaklanan insanların İmece gibi platformlarda bir araya gelip işbirliği yapmaları gerekiyor. Eğer böyle ekosistemler yaratıp bir araya gelirsek, bir değer yaratabilir ve sürdürülebilir çözüm üretebiliriz" diye konuştu.



İmece'nin 'Eşitsizliklerin Azaltılması' Temalı 3'üncü Destek Programı'nın finalinde üç girişim ödül almayı başardı



ROOT

Çocukların elleri birleşiyor

Çocuklar kutuplaşmanın ve ayrışmanın parçası olmak yerine birleştirici olmalı. Ancak onları birleştirecek ortak akla ihtiyaç var. Root işte mülteci çocuklarla yerli çocukların oyun oynarken kaynaşmalarını hedefliyor. Türkiye'de 11-17 yaş arasındaki mülteci ve yerli çocukların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayan oyun geliştiriyor. 3.9 milyon mültecinin olduğu Türkiye'de okul çağında olan Suriyeli çocuk sayısı yaklaşık olarak 865 bin civarında ve 2018-2019 eğitim yılı için tahmin edilen okullaşma oranı yüzde 65. Arapça ve Türkçe tasarlanan oyun, çocukların birbirlerini ve kültürlerini daha yakından tanıyarak kaynaşmalarını, empati ve diyalog kurmalarını ve sosyal yönlerinin güçlenmesini sağlıyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften "Eşitsizliklerin Azaltılması" ve "Nitelikli Eğitim" hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.



BlindLook

Mönüler görünür oluyor

"Görmek Körleştirir" diyerek yola çıkan BlindLook girişimi yemek yemenin önemli bir sosyalleşme aracı olduğu Türkiye'de restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılıyor.

Sadriye Görece ve girişim, engelli bireylerin yemek deneyimlerindeki bağımlılığı ortadan kaldırmayı, çevrelerindeki restoranlardan haberdar olmalarını, sosyal hayata katılımı artırmayı amaçlıyor. BlindLook ekibi, erişilebilir mekân rehberi, restorana ulaşmak için yetersiz kalan navigasyon yönlendirmelerinin yerine erişilebilir yol tarifleri ile ulaşımı yönlendirme ve dijital olarak erişilebilir menü ile sipariş sürecini özgürleştirme imkânları sunuyor.



Ecording

Drone'lar tohum taşıyor

Erişilmesi zor yerlerde doğayı insan zekâsıyla yeşertmek çok önemli. İnsanların hırsıyla yıkılan yerleri yine insan aklıyla düzeltmek zorundayız. Ecording girişimi kırsal bölgelerde kadınların hazırladıkları tohum toplarını drone ile fırlatıp, ulaşılması zor alanları ağaçlandıran bir girişim. İklim değişikliği ve kadın istihdamı konularına aynı anda çözüm geliştiriyor.

Geleneksel yöntemler yerine ecoDrone ile yapılan ağaçlandırma çalışmaları, altı kat fazla ve 12 kat hızlı tohum ekimi imkanı sağlıyor.

Ecording girişimi kırsal bölgelerde kadınlara yardım ederken göçü de azaltmaya çalışıyor. 2003'te günde 10 bin kişi zorla yerinden edilirken 2017'de günlük sayı 44 bine yükseldi. İklim değişikliği sebebiyle göç etmek zorunda kalacak insanların sayısı, 2050'de 200 milyona varacak.