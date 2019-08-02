Sorunları teknoloji girişimleri çözüyor

Workup Girişim Hızlandırma Programı’nın 13 girişimi belli oldu. Yapay zeka kullanan Adalet Hanım hukuk sürecine, Agrovisio uyduyla tarım analizine, Dine&Pay de restoranda ödeme soruna çözüm üretiyor

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 5'inci dönemine başlayan projeler ortaya çıktı. Girişimler adaletten tarıma, alışverişten eğitime pek çok alanda sorun çözmeye odaklanıyor. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak ve teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir bir iş modeli bulunan girişimlere destek olmak amacıyla 2017 yılının Mayıs ayında başlatılan program, 5'inci döneminde 13 yeni girişim ile yoluna devam ediyor.

Bugüne kadar 8 binin üzerinde başvuru alınan Workup'ta, 5. dönem için yapılan görüşmeler sonrasında seçilen girişimler, Workup takımı, projelerini sunma şansı yakaladı.







13 GİRİŞİM SEÇİLDİ

Workup'a kabul edilen girişimler, çalışmalarını 6 ay boyunca Kolektif House Levent'te sürdürürken düzenlenen eğitim ve sorun çözme yeteneklerini geliştiriyor. Girişimler, programın lider mentoru Ömer Erkmen ve alanında uzman pek çok ismin mentorluğunda girişimlerini ölçeklendirirken, İş Bankası ve grup şirketleri ile de bağlantı kurma imkânı da elde ediyor. Geniş olanaklar sunan programa kabul edilen girişimlerden herhangi bir ücret ya da hisse talep edilmiyor. Programa kabul edilen girişimler birbirlerinin yeteneklerinden ve fikirlerinden etkileniyorlar. İşte 13 farklı girişimden 3'ünün daha neler çözdüğüne yakından bakalım.







MOBİL ÇÖZÜM

Cameralyze girişimi kamera görüntülerini analiz ederek, önerilerde bulunan yapay zeka destekli sanal asistanları geliştiren girişim olarak karşımıza çıkıyor.

FakeFind girişimi de İnternette açılan sahte hesapları tespit edip, sosyal medyayı daha güvenilir şekilde kullanmanızı sağlayan mobil uygulamayla çözüyor. FeynLab girişimi de IoT projelerinin geliştirme sürecini ortadan kaldırarak hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için gerekli tüm senaryoların kodlama ve kurulum yapılmadan hayata geçirilmesini sağlayan bulut tabanlı platform sunuyor.







Dine&Pay

HESAP İÇİN GARSONA İHTİYACIMIZ KALMADI

UBER, BiTaksi gibi uygulamalarda taksi sürücüsüyle ödeme konusunu konuşmaya genelde gerek kalmaz. Hesap sadece e-posta olarak gelir. Aynı durumu restoranlarda yapsanız nasıl olurdu? Restoranlarda garsonu beklemeden hızlıca hesabı ödeyebileceğiniz, bölüşebileceğiniz ve indirimler kazanabileceğiniz mobil uygulama Dine&Pay, hayatınızı kolaylaştırıyor. Yani masadan kalkmadan önce elden ele para ve kredi kartı tartışmasına gerek kalmıyor.







Adalet Hanım

HUKUKÇU DOSTU ROBOTLAR İŞBAŞINDA

Yapay zeka temelli bir hukuk teknolojileri girişimi olan Adalet Hanım, hukukçuların aradıkları alana dair dava ve içtihat kararlarını analiz ederek içgörü raporları sunuyor. Yani yazılım robotları hukukçuların veri dağlarını çözmeye yardımcı oluyor. Ayrıca kullanıcıların rapora dair aksiyonlarından öğrenerek gelişen sistemi ile hukukun tüm alanlarında hizmet verebiliyor. Yani hukuk sürecinin işleyişine pozitif katkı sağlıyor.







Agrovisio

UYDU GÖRÜNTÜSÜNE YAPAY ZEKÂ ANALİZİ

Tarım ürünlerinde doğru analizler olmazsa spekülasyon yapanların ekmeğine yağ sürülüyor. Yapay zeka temelli bir tarım teknolojileri girişimi olan Agrovisio, uydu görüntüleri ile toprağı, ürünü ve hava şartlarını takip ediyor ve tarlanın güncel durumu ile ilgili analiz yapıyor. Yani yeni nesil tarım girişimcilerine bilgi tabanlı çözüm sunarak çiftçilerin bilgi tabanlı çözüm üretmelerine yardımcı oluyor.