Beş girişim küresel yolculuğa çıkıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin hayata geçirdiği WinGlobal projesinden, 8 girişim mezun oldu. 5 girişim, eylülde Silikon Vadisi’nde melek yatırımcılarla buluşacak. İTO Başkanı Avdagiç, “İstanbul ekonomisinin rekabet gücünü zirveye çıkaracağız” dedi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), küresel rekabete hazırlanan girişimlere verdiği desteği artırıyor. Odanın İstanbul'un girişimcilik ekosistemini güçlendirecek, kent ekonomisinin küresel ölçekteki rekabet ve bölgesel çekim gücünü artıracak projesi WinGlobal: Küresel Doğan StartUp'lar projesi ilk mezunlarını verdi. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), WinGlobal projesi kapsamında girişimcilerini küreselleşmenin ilk adımı olarak Amerika'daki Silikon Vadisi'ne gönderdi.

WinGlobal programından mezun olan 8 girişimden 5'i, Silikon Vadisi'ne giderek ABD'deki melek yatırımcılara kendini anlatma şansı yakalayacak. İTO Başkanı Şekib Avdagiç etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, bu proje ile global hedefleri ve uluslararası projelerine bir yenisini eklemiştir.

İnanıyorum ki, bu projemiz, küresel girişimlerin Türkiye'den çıkmasına destek olma hedefine bizi bir adım daha yaklaştırmıştır" dedi.

Avdagiç, şöyle devam etti: "Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, pazarla buluşturmazsanız, başka ülkelerin pazarı haline gelirsiniz. İşte biz bu merkezle içimizdeki yetenekleri, fikir sahiplerini küresel ve evrensel bir lige hazırlıyoruz.

Hedefimizin global bir niteliği olduğunu göstermek için projemize Winglobal:

Küresel Doğan StartUp'lar ismini koyduk.

Türkiye'nin de küresel şirketleri olmasını istedik. Böylece 'Küresel kazan', 'Küresel kanatlan' temasını işlemek istedik. İstanbul ekonomisinin rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü zirveye taşımayı arzu ettik."



HEDEF 1.000 GİRİŞİM

Avdagiç, bu projenin yanı sıra merkezin yeni yerinin sağladığı imkân ve sinerji ile "BTM 1.000" projesinin de start aldığını dile getirdi. 1.000 startup'ın ticarileşmesi süreci başladığını belirten İTO Başkanı şöyle devam etti: "İnanıyorum ki, bu projemizle, startuplara daha fazla yatırım yapılmasına teşvik edip, Türkiye'den ilk çıkacak Unicorn'ların adresi olmayı da başaracağız.

Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik, fikirleri ve yıkıcı iş modelleri küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacak.

Çünkü WinGlobal'i İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak bir proje olarak planladık." Girişimler İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile eylül ayında Silikon Vadisi'ni gezecek. BTM, girişimciler için ABD'deki melek yatırımcılara proje sunumlarını yapacakları bir 'demoday' düzenleyecek. Böylelikle programda yer alan girişimcilerin globalleşme süreçleri kolaylaşırken, girişimcilerin yurtiçi melek yatırım ağlarının yanı sıra yurtdışı melek yatırım ağlarına da erişimleri sağlanacak. Girişimciler aynı zamanda global pazarda satış yapma ve iş ortaklığı kurma imkânı bularak projelerini küresel pazarda başarı ile sürdürmeyi de hedefliyor.



"TÜRK UNICORNLARIN İLK ADRESI BTM OLACAK"

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı ise proje ile ilili şu bilgileri verdi: Küresel Doğan StartUp'lar projesini şubat ayında hayata geçirdik. Amacımız bu programda yer alan girişimcilerin globalleşme süreçlerini kolaylaştırmak ve gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki melek yatırım ağlarına erişimlerini sağlamak. Projenin İstanbul'un girişimcilik ekosistemini güçlendirmesi de hedeflerimiz arasında yer alıyordu. Program kapsamında girişimcilerimizi Silikon Vadisi'ne götürüp, ABD'deki yatırımcılarla buluşturma hedefindeyiz. Bunun ilk aşamasını 20 girişimle tamamladık ve eylül ayında bu süreçte başarılı olan 5 girişim Silikon Vadisi'ne gidecek. Hedefimiz Başkanımız Şekib Avdagiç'in de söylediği gibi ilk Türk Unicorn'unu çıkarmak. Biz bu proje ile birlikte milyar dolarlık şirketler üreterek, global arenaya açılacağımıza, yerli ve milli değerler üreteceğimize inanıyoruz."



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