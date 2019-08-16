Finans teknolojilerine 90 milyon dolarlık fon geliyor

Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, “Yıl sonuna kadar 90 milyon euroluk bir fonu devreye almayı planlıyoruz. Yeni fonda da odak alanlarımızdan biri fintech’ler olacak” dedi

Son 10 yılda 20 kat büyüyerek, ülkemizde 2018 yılında 205 milyon dolarlık hacme ulaşan start-up ekosisteminin en önemli itici güçlerinden birini finansal teknoloji girişimleri oluşturuyor. Artan finans teknolojisi girişimleri yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, "Hızlı bir büyüme yaşadık ancak hâlâ ekosistem olarak çok erken bir aşamadayız. Geçen 10 yılda hem girişimciler hem de yatırımcılar tarafında önemli bir deneyim ve bilgi birikimi oluştu. Daha donanımlı girişimciler ile dünyaya açılma fırsatları da artacak" dedi. Bu inançla yıl sonuna kadar 90 milyon euroluk bir fonu devreye almayı planladıklarının altını çizen Bayrakdar, "Özellikle finansal teknolojiler alanında artan yetkinlik, bu alanda daha da güçlü bir büyüme sergileyeceğimizin habercisi. Yeni fonda da odak alanlarımızdan biri fintech'ler olacak" diye konuştu.



20 MİLYON $'I AŞTI

Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi fonlarından Revo Capital, teknoloji ve internet odağıyla kurulduğu 2013'ten bu yana pek çok finansal teknoloji girişimine (fintech) yatırım yaptı. Global alanda da yatırımcılar açısından yükselen fintech'lerde finansman hacmi 2018'te 53.8 milyar dolar ile rekor büyüklüğe ulaştı. 2019'un ilk yarısında ulaşılan 20.9 milyar dolarlık büyüklük, bu anlamda yine güçlü bir yılsonu rakamına ulaşılacağı beklentilerini artırıyor.



YÜKSEK REKABET GÜCÜ

Son dönemde iki önemli fintech şirketinin gerçekleştirdiği başarılı çıkışla (exit) dikkat çeken Revo Capital'in Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, Türkiye'de start-up ekosisteminin ve fintech'lerin sunduğu güçlü potansiyele ilişkin şu görüşleri paylaştı: "Ödeme teknolojilerinde yüksek teknolojiyi hızla benimseyen Türkiye 170 milyonu aşkın kart, 2.8 milyon POS terminali ve 40'ı aşkın ödeme/elektronik para tedarikçisiyle bu alanda en büyük pazarlardan biri. 1990'lı yıllardan bu yana rekabetçi bir yaklaşımla yüksek teknolojiyi benimseme anlamında lider bir görünüm sergileyen Türkiye, Avrupa'da basılan kredi kartı ve POS terminali anlamında ilk sırada yer alıyor. AB ile uyum çalışmaları devam ederken ödeme hizmetleri ve elektronik paraya ilişkin düzenlemeler getiren kanunla birlikte e-para lisansları verilmeye başlandı. Bankacılık sektörü güncellenen Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Yönergesi'ne (PSD2) ve açık bankacılık inisiyatiflerine hızla uyum sağladı."





REGÜLASYON KARARLARI BÜYÜMEDE ETKİLİ OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da (GİB) zorunlu e-fatura, e-defter gibi e-belge mükellefiyetlerini giderek daha fazla şirketi kapsayacak şekilde genişlettiğini vurgulayan Bayrakdar, "ECR-POS kullanımında e-faturaya izin veren yeni düzenleme de bu anlamda son derece olumlu bir gelişme. Bu alanda Türkiye, Avrupa çapında öncü rol üstlenirken, start-up'lar için de pek çok ülkeye açılarak işlerini büyütme fırsatları bulunuyor. Revo Capital portföyünde yer alan fintech'lerin kaydettiği başarılar da bunu gösteriyor. Tedarikçi finansmanı platformu Figopara'nın üzerinden geçen fatura tutarı yıllık bazda 400 milyon TL'ye yaklaştı. 47 ülkede yurtdışına ücretsiz para gönderimi sağlayan TransferGo'da ayda yüzde 150 büyüme ile Türkiye en hızlı büyüyen pazarlardan biri olurken dünyada aylık hacmi 80 milyon doları geçti. PayCore ise kurulduğu 2001 yılından bu yana 35 ülkede bankalar, finans kuruluşları, telekom operatörleri, ödeme hizmet sağlayıcıları gibi şirketler için inovatif uçtan uca ödeme teknolojileri sunuyor. İlk temassız kredi kartı, akıllı telefonla ödeme, ulaşımda temassız kredi kartı uygulaması gibi 20'yi aşkın global ilke imza atmış bir şirket. Son dönemde ise tüm akıllı telefonları ve tabletleri kolayca POS terminaline dönüştüren Soft POS çözümü ile dikkat çekiyor. PayCore Soft POS, işletmelere inovatif, güvenli, hızlı, düşük maliyetli ve kârlı bir ödeme çözümü sunuyor" diye konuştu.





MELEK YATIRIMCI SAYISI ARTIYOR

?Türkıye'de start-up'lara yapılan yatırım miktarının 2009'da 10 milyon dolar olduğuna, 2018'de ise bu rakamın 205 milyon dolara çıktığına işaret eden Bayrakdar, "10 yıl önce yerel ekosistemdeki melek yatırımcı ve girişim sermayesi sayısı bir elin parmaklarını geçmezken bugün 40'a ulaştı. Bu rakamları destekleyen bir diğer veri ise son dönemdeki başarılı exit'ler. Sadece 2018 başından bugüne 1.5 milyar doların üzerinde çıkış işlemi gerçekleşti. Bu hem girişimci kalitesini gösteriyor hem de önümüzdeki yıllarda yaşanacak yeni çıkışların haberciliğini yapıyor" dedi. Son dönemde Revo Capital de portföyünde yer alan iki önemli fintech'ten çıkış yaptı. Yerel yazılım şirketi Foriba, finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinde dünya lideri olan ABD menşeli Sovos tarafından; online ön muhasebe girişimi Paraşüt ise Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım'ı da barındıran yerli DST Teknoloji tarafından satın alındı.



DEVLET DESTEĞİ ÖNEMLİ

Bayrakdar, start-up ekosisteminin büyümesinde devlet desteklerinin ve artan yatırımcı ilgisinin altını çizerek, "Devletin varlık vergisi muafiyeti ve diğer alanlarda ayrıcalıklar sunan melek yatırımcı lisansları ile Ar-Ge harcamalarındaki teşvikleri girişimciliği destekleyen önemli adımlar. Yeni fonlar, şirket ve büyük ailelerin bu alana daha fazla ilgi göstermesi yerli fonlamanın önemli bir büyüme motoru olacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.