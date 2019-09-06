Türk oyunu Japonya’da zirvede

Türk şirketleri 152 milyar dolarlık oyun pazarında güçlü oyuncu olmaya aday. İstanbul merkezli Peak’in geliştirdiği Toon Blast, dünyanın en büyük üçüncü pazarı Japonya’nın en çok indirilen oyunu oldu

Türk oyun şirketleri, son dönemde dünya sıralamalarına giren oyunlar veya satışlarla gündeme oturuyor. Bu yıl içinde 100 milyon dolarlık oyun satışıyla dikkat çeken, merkezi İstanbul'da olan teknoloji devi Peak, son olarak Toon Blast oyunuyla Japonya pazarında liderliğe oturdu. Newzoo rakamlarına göre 2019'da 152 milyar doları aşması beklenene oyun pazarının 68 milyar dolarını mobil oyunlar oluşturuyor.



JAPONYA'DA LİDER

Mobil uygulama pazarının dünyadaki en büyük oyuncuları arasında bulunan Peak, dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama pazarı Japonya'da Toon Blast oyunuyla liderliğe oturdu. Şirketin imzasını taşıyan mobil oyunlardan Toon Blast, Amerika ve Avrupa'dan sonra şimdi de Japonya'da en çok indirilen oyunlar sıralamasında birinciliğe yükseldi.

Yine bu yıl içinde Türk oyun şirketi Gram Games dünya devi Zynga'ya 250 milyon dolara satılmıştı. Peak, rekabetin içinde yer alarak sadece oyun satışıyla insan kaynağı ve dolayısıyla teknolojiye yatırımını hızlandırdı.







DÜNYADA 26'NCI SIRADA

Şu anda merkezi İstanbul Kabataş'ta olan Peak gibi teknoloji şirketinin dünya sıralamasına girmesi heyecan verici. Japonya'nın Çin ve ABD'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama pazarı konumunda bulunduğunu söyleyen Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, Peak'in mobil uygulamalardan en çok gelir elde eden şirketler sıralamasında dünyada 26'ncı sırada yer aldığını anımsattı.

68 milyar dolarlık oyun pazarı sürekli büyümeye devam ediyor. Peak, bu pazarda küresel teknoloji devlerinden biri olma iddiasını koruyor. Bunu da devletten özel bir destek almadan başarıyor. İlk iPhone'un pazara sunulmasından bu yana 12 yıl geçti. Tablet ve mobil telefon oyunları artık toplam pazarın en büyük oyuncusu oldu.



OYUN PAZARINDA 2.5 MİLYAR OYUNCU VAR

2.5 milyar oyuncuya ulaşan dünya oyun pazarının 2018'de 137.9 milyar dolar olan büyüklüğü, bu yıl 152 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıl Çin'deki düzenleyici kurumun aldığı kararlarının yarattığı değişimin yanı sıra gişe rekorları kıran yeni oyunların olmaması mobil oyunlar için büyümenin yavaşladığının sinyallerini veriyor. Dahası, yeni nesil konsollara yönelik artan beklenti, yılın ikinci yarısında piyasayı yavaşlatıyor. Mobil oyun 2019'daki en büyük segment olmaya devam ediyor. Yıllık yüzde 10.2 artışla küresel oyun pazarının yüzde 45'ini oluşturan mobil pazarın büyüklüğü 68.5 milyar dolara ulaştı.







İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM

Bu yıl insan kaynağı yatırımıyla teknoloji şirketlerine örnek olan Peak, en büyük değerin ne olduğunu gösterdi. İşsizliğin konuşulduğu ülkede insan kaynağına yatırım yapmaya kararlı olduğunu tüm ülkeye gösterdi. Şimdi Peak'in mobil uygulama tarafında Japonya'da elde ettiği başarı Japon çizgi filmleriyle büyüyen kuşak için daha da değerli olduğunu gösterdi. Türkiye'den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma ve insanların hayatlarına dokunabilme amacıyla 2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak, mobil uygulama pazarının dünyadaki en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Mobil oyun alanında elde ettiği büyük başarıları sürdürürken teknolojinin farklı alanlarında da ürünler geliştirmeye başlayan Peak'in başarısının ardında yaşama, ilerlemeye, öğrenmeye ve üretmeye tutkuyla bağlı ekibi bulunuyor.