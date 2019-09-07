Televizyonlar artık ‘laftan’ anlayacak

Belin'de düzenlenen IFA Fuarı'nda akıllı televizyonlar başta olmak üzere tüm ev elektroniği üreticileri sesli komutları cihazlara entegre ediyor. Artık sesi açıp kapama, kanallar arasında gezinme, televizyon menüleri arasında seçim yapma şansını sesle yapmak mümkün hale gelecek.



TÜRKÇE VE ARAPÇA ANLIYOR

Arçelik, Amazon Alexa ve Google Asistan'ın yanı sıra kendi geliştirdikleri ses tanıma teknolojisini de cihazlarla entegre şekilde kullanabilecek. Arçelik kendi geliştirdiği ses tanıma teknolojinde Türkçe ve Arapça üzerinde ağırlıklı olarak duruyor. Vestel Akıllı TV'lerini Google Assistant ve Google Nest cihazlarıyla kontrol edebiliyor. Ocak 2020'de piyasaya çıkacak olan bu ürünle Google Home'un kullanıldığı ülkelerdeki kullanıcılar Vestel Akıllı TV'lerini ve Vestel Ev Aletleri'ni kendi dillerinde sesli olarak kontrol edebilecek. Vestel Smart TV'ler izleyicisini algılayarak kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.



GRUNDIG FIRE TV

Grundig, ses ve görüntü teknolojilerinde sahip olduğu güçlü mirası Amazon'un sesli kontrol teknolojisi Alexa ile bir araya getirerek yeni akıllı televizyon serisini yarattı. Almanya'nın ilk Fire TV Edition televizyon serisi, sesli komutla kontrol ve zengin içeriklerin yer aldığı geniş bir kütüphaneye erişim imkânı veriyor.



SÜRE KISALDI DAHA AZ ELEKTRİK YAKTI

VESTEL'IN rekortmen ürünleri arasında bulunan Hydro Charge teknolojili çamaşır makinesi, çok daha az miktarda deterjanla hem güçlü bir temizleme performansı sağlıyor hem de çevreyi korumaya yardımcı oluyor. Hydro Boost Teknolojisi, birçok farklı programın program süresini de kısaltıyor.



VİTAMİNİ KAYBETMEDEN TÜKETİN

BEKO'NUN Combi Steam teknolojisi sağlıklı öğünler hazırlamak için tasarlandı. Çok fonksiyonlu fırın; tavuk, balık, sebze veya ev yapımı çıtır çıtır kabarmış bir ekmek olsun hazırlamak istediğiniz her bir yemek için en uygun pişirme yöntemini seçmenize imkân veriyor. Slow Juicer, 60 RPM'lik yavaş devri ile yüksek ısınma ve oksidasyonu engelleyerek vitaminleri yüzde 80'e kadar daha fazla koruyor.



YENİ AİRFRYER YEMEK YAPIYOR

2008'DEN günümüze 10 milyondan fazla satan Airfryer'ların başarısından ilham alan Philips, yeni Smart Sensing teknolojili Philips Airfryer XXL ile mükemmel pişen yemekler için yemek yapma sürecinin tamamını kontrolü altına alıyor. En popüler Airfryer yemekleri için beş 'akıllı şef' programı bulunuyor.