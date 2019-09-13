Türk girişiminden espora yapay zeka desteği

Mühendislik çalışmalarını İstanbul’da yürüten FalconAI, geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile espor oyuncularının dijital ikizlerini çıkarıyor. Girişimin hedefi Amerika ve Avrupa pazarında büyümek

Espor tutkunlarının yıldan yıla hızla arttığı ortamda, yapay zeka teknolojisi bu sporcuların hayatlarına dokunmaya başladı. Espor'a artan ilgi bu alana yatırım yapan şirket ve takımların sayısını da artırıyor. Futbol izleyicilerini bile aşan ilgiye sahip espor alanında Türk girişimleri de çeşitli çözümler geliştirmeye başladı. Bu şirketlerden biri olan ve mühendislik çalışmalarını İstanbul'da yürüten FalconAI, faaliyetlerini ise Boston merkezli olarak sürdürüyor. İleri seviye yapay zeka teknolojileri geliştirerek insan deneyimini, bilgisini erişilebilir ve ölçeklendirilebilir yapma hedefi ile kurulan girişim, kendisini geliştirmek isteyen oyunculara yapay zeka tabanlı SenpAI platformuyla kişisel koçluk hizmeti sunuyor.



DİJİTAL İKİZLER DEVREDE

FalconAI'ın kurucusu ve CTO'su Berk Özer, espor oyuncularının maç verilerini analiz ederek dijital ikizlerini oluşturduklarını belirtti. Özer, geliştirdikleri çözümle ilgili şu bilgileri verdi: "Maç analizleri, beceri seviyeleri, oyun tarzları ve karakteristiklerine göre oyuncuların dijital ikizlerini oluşturuyoruz. İkizlerini baz alarak oyuncuların kendilerini geliştirilebilmeleri için yüzde 100 özelleştirilmiş tavsiyelerde bulunuyoruz. Son dönem performanslarında tespit edilen zayıf noktaların en kolay şekilde iyileştirilebilmesi için yol haritası hazırlıyoruz. Bu haritayı, tamamen yapay zeka tarafından yönetilen öğretici video ve kılavuzlarla destekliyoruz." Özer, dijital ikiz projesi için ABD'de patent başvurusunda bulunduklarını söyledi.







HATALARINI KEŞFEDİYORLAR

Maç özelindeki tavsiyelerde, verileri iki boyutlu harita özelinde görselleştirerek oyunculara saniye bazında gösterdiklerini söyleyen Özer, "Oyunculara hata yaptıkları yerleri göstererek çeşitli önerilerde bulunuyoruz" dedi. SenpAI'ın şu anda League of Legends oyunu için sunulduğunu belirterek geliştirdikleri çözümün katkısını şöyle anlatıyor: "Yapay zeka tarafından yönetilen video ve kılavuz gibi içerikler, oyuncuların kendilerini geliştirerek oyundan daha fazla keyif almasını da amaçlıyor. Sitede sunduğumuz çeşitli içerikleri, oyuncuların öğrenirken eğlenmesini sağlayacak şekilde kurguladık."



HEDEF AMERİKA VE AVRUPA

Önümüzdeki süreçte Dota 2 başta olmak üzere diğer oyunlara da benzer hizmetler sunmayı planladıklarını söyleyen Özer, "Hedef kitlemizi genel olarak kendini geliştirmek isteyen amatör ve profesyonel LoL oyuncuları olarak tanımlayabiliriz. Yurtdışında ise başta ABD olmak üzere LoL oyuncularının çok olduğu Avrupa ülkelerini hedefliyoruz" dedi.







2.5 MİLYON EURO YATIRIM ALDI

Şimdiye kadar ACT Venture Partners'tan 2.5 milyon euro yatırım aldıklarını ifade eden Berk Özer, "Kurucu ekip olarak Boston'da bulunuyoruz. Çoğunluğu mühendislerden oluşan ekibimizin büyük bir kısmı ise Levent Kolektif House'daki ofisimizde bulunuyor. Türkiye'de geliştirdiğimiz SenpAI'yi yurtdışına pazarlayarak, global ölçekte bu alanda bir numara olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



SIRADA YENİ PROJELER VAR

SenpAI'ın FalconAI girişiminin global ölçekte tanıtacağı ilk ürünü olacağını söyleyen Berk Özer, "Daha önce FashionI isimli moda üzerine bir yapay zeka mobil uygulaması geliştirerek, Türkiye'de pilot uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmiştik. FashionI'in ABD versiyonundan önce, aldığımız güzel reaksiyonlar doğrultusunda SenpAI'nin global lansmanına odaklanmak istedik" diyrek yeni projelerin müjdesini verdi.



OYUNCUYA GÖRE GELİŞİM HARİTASI

SenpAI ürünüyle kullanıcılara iki konuda değer katmayı hedeflediklerini ifade eden Berk Özer, şu bilgileri verdi: "Verdiğimiz yapay zeka tabanlı koçluk hizmeti sayesinde oyun dinamiklerini ve oyncuların oyunda yaptıkları hataların yanı sıra kendilrini geliştirme alanlarını pratik bir şekilde tespit etmelerini sağlıyoruz. Oyuncuların kendilerini geliştirmeleri için hazırladığımız yüzde 100 kişiselleştirilmiş tavsiyelerle gelişim sürecini de önemli oranda hızlandırıyoruz."