iPhone 11Pro profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

Profesyonel fotoğraf ve video konusunda çıtayı yükselten Apple, 3 kameralı 5.8 inç iPhone 11Pro telefonu 999, 6.5 inç iPhone 11Pro Max’i 1099, çift kameralı iPhone 11’i ise 699 dolardan 20 Eylül’de ABD’de vitrine çıkarıyor

Alışveriş ve tatil sezonu öncesi 3 yeni modelden oluşan iPhone 11, iPhone 11Pro ve iPhone 11Pro Max, 7'inci nesil iPad, 5'inci nesil Apple Watch ürünlerinin ve yeni servislerinin tanıtımını yapan Apple, rakiplerine gözdağı verdi. Apple başlangıç seviyede 6.1 inç iPhone 11 önceki yıl tanıtılan iPhone XR'ın yerine gelirken ABD'de 699 dolar etiket fiyatıyla satılacak. 5.8 inç iPhone 11Pro ve 6.5 inç ekrana iPhone 11Pro Max 20 Eylül'de 999 dolar ve 1099 dolardan başlıyan fiyatlarla satışa sunulacak. Yine Apple, 7'inci kuşak iPad 329 dolardan başlayan fiyatla vitrine çıkıyor. 5'inci kuşak Apple Watch, Arcade oyun ve TV+ televizyon servislerinin tanıtımını yaptı. iPhone 11'in Türkiye'ye geliş tarihi ve fiyatı belli olmasa da kasım ayında Türkiye'de olması bekleniyor.







Apple iPhone 11 Pro serisi arka yüzünde 3 kamerayla geliyor. Yeni üçlü kamera sistemi; Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralarla profesyonel düzeyde bir deneyim sunuyor. Loş ışıkta fotoğraf çekimine çok büyük iyileştirmeler getiren bu yeni sistem, bir akıllı telefonda görülen en yüksek video kalitesiyle aksiyon çekimleri için harika bir çözüm sunuyor. Büyük ekranlı model iPhone 11Pro Max olarak adlandırılacak. Profesyonel fotoğraf gücünü akıllı telefon kullanıcılarına sunacak iPhone 11Pro ve iPhone 11Pro Max aynı anda tüm kameralardan video çekim olanağı sunacak. Geniş açı ve düşük performansı profesyonel kameralı aratmayan iPhone 11 Pro serisinde gece modunda gökyüzü ve düşük ışıkta kapalı mekan fotoğrafları sorun olmayacak.







AĞIR ÇEKİM SELFIE

Apple yeni iPhone 11 arkasında 2 geniş açı kamerasıyla dikkat çekiyor. 6 renkte gelecek iPhone 11'de kullanılan 13 mm kamera geniş açıya ihtiyaç duyulan yerde fotoğraf severleri kurtarıyor. Özellikle düşük ışık ve gece modu oldukça güçlü. 4K çözünürlüğe sahip iPhone 11 uzun süredir beklenen ön kamera geniş açılı fotoğraf ve videolar çekme olanağı sunuyor. Ayrıca ağır çekim selfie video şansı veriyor. A13 Bionic çipinin kullanıldığı yeni iPhone 11, 6.1 inç ekrana sahip olacak ve 20 Eylül'de satışa sunulacak. Ana ekran tuşu da bulunan 7'inci kuşak iPad 10.2 inç ekrana sahip. 7'inci kuşak iPad 329 dolar fiyatla ABD'de ve 100 ülkede 30 Eylül'de satışa sunulacak. Ana 5'inci kuşak Apple Watch ekranı sürekli açık olacak. Retina ekranda kullanılan yeni sensör Yeni Apple Watch 18 saat pil ömrüne ve tüm gün pil ömrüne sahip. Pusula ile desteklenen yeni Apple Watch yeni kayışlarla geliyor. Titanyum ve yüzde 100 geri dönüşümlü alüminyum Apple Watch 9 ayrı kayış modeliyle geliyor. Watch OS 6 işletim sistemiyle gelen Apple Watch 20 Eylül'de 399 dolara vitrine çıkacak. Mobil şebeke desteği olan Apple Watch 499 dolara satılacak. Apple tarafından sunulan Oyun platformu Arcade ve TV+ servisi ayda 4.99 dolar kullanılabilecek. Tüm cihazlardan kullanılabilecek TV+ servisi 1 Kasım'dan itibaren kullanılabilecek.