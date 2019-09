Teknoloj iye değil işinize odaklanın

Bulut Bilişim’in mimarı, Amazon’un CTO’su Werner Vogels iş dünyasına ve girişimcilere önemli mesajlar verdi. Vogels, beklentinin aksine teknolojiye değil, kendi işine odaklanmanın ve ne kadar az harcama yapılırsa o kadar iyi olacağını söyledi

Yıkıcı dijital dönüşüm projeleri ve bulut teknolojisini geliştiren Amazon'un Teknoloji'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Werner Vogels AWS'in (Amazon Web Services) düzenlediği Pop-Up Loft etkinliğinde yazılım geliştiricilere, girişimcilere ve kurumlara konuşma yaptı.

Bulut teknolojisine yaptığı katkılar yüzünden "Bulut Bilişim'in Babası" olarak da anılan Vogels, etkinlik sonrası sorularımızı yanıtladı. Herkesin yeni teknolojileri kullanmak için zaman harcadığı dönemde Werner Vogels'in temel mesajlarından biri kurumların teknolojiye değil, işine odaklanması şeklindeydi. Vogels'in altını çizdiği önemli bir konu da bilişim teknolojisine ne kadar az ödeme yapılırsa, doğrudan kendi işine harcama yaparlarsa o kadar iyi sonuç alacaklarına dikkat çekti.

Amazon'un kârlılık olarak en büyük ve en hızlı büyüyen şirketi Amazon Web Services aslında şirketin buzdağının altında kalan bölümünü oluşturuyor.

Her yıl tüm dünyadan yazılım geliştiricileri topladığı Re-Invent etkinliğinde geçtiğimiz yıl 53 bin katılımcıyı bir araya getiren AWS, Türkiye'de teknoloji girişimlerine, işletmelere ve AWS meraklılarına çeşitli ücretsiz aktiviteler, eğitim atölyeleri ve etkinlikler sunan Türkiye'deki ilk Pop-Up Loft'u başlattı. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'a bağlı girişimler AWS hizmetlerini kullanma şansı sunuluyor. AWS özellikle dijitalleşme konusunda teknoloji girişimlerine destek sağlıyor.







DAHA AZ HARCAYIN

Loft etkinliği sırasında konuşma şansı yakaladığımız Werner Vogels Bulut Bilişim'in işe odaklanma konusundaki katkısından söz etti. Nick Carr'ın "BT'nin önemi yok" (IT doesn't matter) adlı ünlü bir makalesinden örnek veren Vogels sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin aynı Bilgi Teknolojilerine sahip olması durumunda BT'nin rekabet açısından ayırt edici olmaktan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bilişim teknolojisine ne kadar az zaman harcarsanız o kadar iyi. Çünkü bu sürede, sizi bir işletme olarak benzersiz yapan şeylere odaklanma zamanınızdan çalıyorsunuz. Dolayısıyla, demokratikleşme açısından baktığımızda bulutun yaptığı şey, herkesin aynı teknolojilere erişebilmesini sağlamak. İster genç bir şirket isterse homojen ve eski bir işletme olun; aynı depolamaya, aynı sanal makinelere, aynı veritabanlarına, aynı "container" ortamına, aynı sunuculara, aynı analitik ve mobil özelliklere sahip olabilirsiniz. Bunların hepsi özdeşleşti ve bulut teknolojisi bu dünyayı gerçekten demokratikleştirdi diyebiliriz."



GİRİŞİM HİKAYELERİNDEN TV SERİSİ HAZIRLIYOR

Werner Vogels'e en favori girişimini sorduğumda bir süre önce başladığı 'Now Go Build with Werner Vogels' adını verdiği ve tüm dünyadan sosyal etki yaratan girişimlerin hikayelerini anlattığı video serisinden örnekler verdi: "Now Go Build TV serisinde dünyanın çeşitli yerlerinde zor problemleri çözmeye çalışan girişimlerle konuşuyorum. Bunlardan birinde Jakarta merkezli bir girişim olan Hara Token'i ele aldık. Bu girişim Endonezya'da bulunan en fakir çiftliklerin bankalardan kredi alabilmesini sağlayan bir kimlik hizmeti sunuyor. Yarattıkları teknoloji, yenilikçi ekosistemi sayesinde, küçük pirinç üreticilerini finansal hizmetler şirketleriyle buluşturuyor. Bir diğer bölümde Norveç'e, Bergen'e gittim ve yapay zekâyı somon yetiştiriciliğinde kullanan Aquabyte ile tanıştım. Somonlar için kamera ve Machine Learning kullanarak bir somonu nasıl takip ettiklerini gördüm."



EN DEĞERLİ VARLIK VERİ

Şimdi artık şirketleri başarılı kılan iki şey olduğunun altını çizen Vogels, "Şirketleri birbirinden ayıran şeyin, topladıkları veriler ve bu verileri analiz edip karar vermek için kullanma şekilleri olduğuna inanıyorum. Peak Games gibi, Fortnite'ı yaratan Epic Games gibi veya Supercell gibi oyun şirketlerine baktığımızda, hepsinin tüm oyuncular tarafından beslenen büyük verileri olduğunu görüyoruz. Bu veriyi, gerçek zamanlı olarak oluşturmanın veya geleneksel veri analitiği yapmanın yanı sıra oyunlarını geliştirmek için de kullanıyorlar. Oyun şirketleri sadece örneklerden biri, bu durum hemen hemen her şirket için geçerli. Volkswagen ile 16 farklı fabrikayı birbirine bağlamak ve işletmede neler olup bittiğine dair bütünsel bir görüş kazandırmak için bir 'Endüstriyel Bulut' inşa ediyoruz. Elde edilen veri; güvenliği artırmak, yeni ürün geliştirmeyi iyileştirmek ve verimliliği arttırmak için kullanılabilecek. Bu tür konuların tamamı şirketler için önemli ve şirketlerin bunu başarmak için doğru verilere sahip olduklarından emin olmaları gerekiyor.