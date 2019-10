43 girişime 9 ayda 13.9 milyon $ yatırım

Türkiye’de girişim ekosistemi üçüncü çeyrek verileri açıklandı. Son 3 ayda 16 erken aşama girişim toplam 5 milyon dolar yatırım aldı. Böylece 2019’un ilk 9 ayında 43 girişime yapılan yatırımların toplamı 13.9 milyon doları buldu

Dünyada girişim ekosistemine yapılan yatırımlar tüm geleneksel endüstrideki dijital dönüşümün ateşleyicisi oldu. Bu yüzden sağlıktan bankacılığa, turizmden üretime her sektörde ve her aşamada girişimlerin dijital dönüşüme katkısı artıyor. Startups.watch 3'üncü çeyrek verilerine göre erken aşama 16 girişime 5 milyon dolar yatırım yapıldı. Böylece toplamda ilk 9 ayda erken aşamada 43 girişim 13.9 milyon dolar yatırım almış oldu. Bu rakamlara devlet teşvikleri, merkezlerini yurtdışına taşıyan Türk girişimlerinin aldığı yatırımlar dahil edilmiyor. 3'üncü çeyrekte en dikkat çeken anlaşma İş Bankası Maxis ve Collective Spark'tan 2.1 milyon dolar yatırım alan Mutlubiev oldu.

Dev yatırımlara dev destek

PAZAR YERİ HİZMETİ

Erken aşama yatırımlarda pazaryeri ve bulut tabanlı yazılım girişimler dikkat çekti. Yazılım hizmetleri geleneksel kurumlarda ve sektörlerde dönüşüm projelerinde çevik ve esnek çözüm sağlıyor. Kurumlar yazılım ve donanım yatırımları için yüksek bedel ödemek yerine girişimlerin "kullandığın kadar öde" mantığıyla bilişim yatırımlarını yönlendirmeyi tercih ediyor. Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal, Türkiye'deki durumu şöyle yorumladı: "İngiltere'de son çeyrekte 1 milyon doların üstünde yatırım alan girişimlerin oranı yüzde 64. Türkiye'de erken aşama girişimler dışında 1 milyon doların üstünde yatırım alan girişimlerin sayısının artması önem taşıyor." 2019 üçüncü çeyrekte diğer dikkat çeken yatırımlar finans teknolojileri, robotik, etkinlik ve yapay zekâ girişimleri oldu.







YATIRIMIN ÇIKIŞ PLANI OLMALI

Etkinliğin açılışında söz alan Galata Business Angels (GBA) ve Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, "Türkiye'de erken aşama girişimlere melek yatırım bulmak sorun değil. Büyük ölçekli küresel girişimlere ihtiyacımız var. A ve B serisi girişimlerin sayısı ve çeşitliliği mutlaka artmalı. Çıkış planı net görünen yatırımların yatırım alma şansı da yüksek" diye konuştu. Kurttepeli, oyun girişimlerinin başarısına dikkat çekerek, oyun stüdyolarının sayısının artması gerektiğine vurgu yaptı.



FARKLI SEKTÖRLER YATIRIM ÇEKTİ

Core strateji tarafından 2019 üçüncü çeyrek girişim yatırımları açıklandı. Yılın ilk 9 ayında kurumlar 4.9 milyon dolar yatırım yaptı. İlk 9 ayda Türk Telekom girişim sermayesi şirketi TT Ventures, MentalUp'a, Pilot hızlandırma programıyla da erken aşama girişimlere destek vermeye devam etti. Kronnika ve Tam Entegre girişimlerine yaptığı yatırımla Albaraka Fintek girişim sermayesi fonu ile Maxis'in Mutlubiev yatırımı da üçüncü çeyrekte dikkat çeken yatırımlar oldu.







KADIN GİRİŞİMCİ ORANI UMUT VERDİ

Startups.watch etkinliğinde açıklanan kadın girişim rakamlarının Avrupa ülkeleri ve ABD ile karşılaştırması yapıldı. Buna göre; Türkiye yüzde 14'lük kadın girişimci oranıyla ABD'nin önünde yer alıyor. Avrupa'da yüzde 16'lık oranla İspanya ilk sırayı alırken, Türkiye ikinci sırayı İsveç ile paylaşıyor. Teknoloji girişimlerinde kadın kurucularının ölçüldüğü değerlendirmede Türkiye'nin üst sıralarda yer alması umut verici bir gelişme. 2019'un ilk 9 ayında Armut.com, Adalet hanım, Com- Pay, Manibux, Paym.es gibi kurucuları kadın olan girişimler aldıkları yatırımlarla dikkat çekti.



YERLİ BULUTA SAATLİK ÖDEME

Türkiye'deki en büyük veri merkezi yatırımlarından biri olan NGN, girişimci dostu yerli bulut çözümüyle girişimlerin ihtiyaçlarına karşılık vermeyi hedefliyor. NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, "Saatlik ödeme modelini uyguladığımız yerli bulutumuzda 6 ay ücretsiz deneme olanağı sunuyoruz. İhtiyaç duydukları her an yanlarında bulacakları destekle entegrasyon sürecini de kısaltacağız" diye konuştu.