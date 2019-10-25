Girişimciler İstanbul’dan büyümeye yelken açıyor

Türkiye’nin girişim ekosisteminde önemli bir birleşme noktası olması için çalışan Startup İstanbul’un 2019 yılı kazananları belli oldu. Startup Finalleri’nin birincisi weDeliver, büyüme adayı girişimlerin yarıştığı Scaleup Finali’nin birincisi de Alotech oldu

Etohum tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen Startup Istanbul 2019'un kazananları belli oldu. Büyüme aşamasındaki girişimlerin de ilk kez değerlendirildiği etkinlikte, geliri 1 milyon doları aşmış ya da en az 1 milyon dolar yatırım almış firmalar Scaleup Istanbul'da yarıştı.



160 BİN BAŞVURU VAR

Esas Ventures'ın ana sponsoru olduğu 7. Startup Istanbul, yine birçok başarılı girişimin sunumuna ev sahipliği yaptı. Tüm dünyadan alınan 160 bin başvuru arasından seçilen 100 girişim, dünyanın önde gelen yatırımcıları ve kurumları karşısında sunum yapma fırsatı yakaladı. Bu sene yedincisi gerçekleştirilen Startup Istanbul 2019'da finale kalan 10 girişim arasından kazanan üç girişim belli oldu. Birincilik ödülü Filistin'den katılan, kitle kaynaklı B2B taşımacılık hizmeti sunan weDeliver'ın oldu. İkinciliği Suudi Arabistan'dan katılan, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve çiftçilerin tarladaki verimliliğini artıran OrbitCrops alırken; üçüncülüğü ise Kenya'dan, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların performansını ve kârlılığını ölçen Fleetsimplify aldı. Bu yıl ilk defa düzenlenen Scaleup Finallerinde ise daha önce Startup İstanbul veya Startup Turkey sahnesinde startup olarak sunum yapmış firmalar yarıştı.



BİRİNCİ TÜRKİYE'DEN

Scaleup Istanbul'un birincisi, Türkiye'den kurumlara bulut tabanlı çağrı merkezi hizmeti sunan AloTech oldu. İkinciliği Ürdün'den katılan mobil oyun yayıncısı Tamatem kazanınken, üçüncülüğü Yunanistan'dan kolay ve kişiselleştirilmiş bir seyahat deneyimi sunan Welcome ve Pakistan'dan doktor randevu platformu Oladoc paylaştı. Startup Estonia özel ödülünü ise sporcu yaralanmalarını önceden tespit eden IOT cihaz ve servis geliştiren Türkiye'den Neurocess aldı. Girişim ekosistemi yatırım rakamlarını takip eden Startups.Watch verilerine göre 2019'un ilk 9 ayında 43 girişime 13.9 milyon dolar yatırım yapıldı.



65'TEN FAZLA ÜLKEDEN GİRİŞİMLER BOĞAZ'DA BULUŞTU

ETOHUM'UN kurucusu Burak Büyükdemir, Startup Istanbul 2019 ile ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Startup Istanbul'la bugün 65'ten fazla ülkeden girişimciyi Istanbul'da ağırladık. Istanbul'u dünyanın en önemli girişimcilik etkinliklerinden biri yapma yolunda bir kez daha önemli adımlar attık. Her yıl İstabul'u küresel girişim ekosisteminin bir parçası haline getirmeye heyecanla devam ediyoruz."



EKOSİSTEMLER ARASINDA KÖPRÜ ŞART

ETKINLIKTE konuşan Esas Ventures Kurucu Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı, "Esas Ventures'ı Türkiye'deki ekosistem ile dünyadaki diğer ekosistemler arasında bir köprü oluşturmak için kurduk. Bunun için farklı coğrafyalarda yatırımlarımız oldu. Burada sadece yatırım yapmak yetmiyor. Bu şirketleri ziyaret etmek ve fiziksel olarak orada neler olduğunu görmek gerekiyor. Aksi takdirde bu şirketlere değer katamayız. Biz, sürdürülebilir değer yaratarak bu hikâyelerin bir parçası olmak istiyoruz" dedi. Ekosistemler arasında köprü kurabilmek için farklı coğrafyalara da seyahat etmenin gerektiğini vurgulayan Kamışlı, "Oralarda neler olduğunu anlayıp buraya getirmeli ve iyice harmanlamalıyız" diye konuştu.