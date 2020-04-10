Girişimciye devlet desteği hız kesmedi

Startups.Watch’ın verilerine göre Kovid-19 salgınının dünyayı etkisi altına aldığı 2020’nin ilk çeyreğinde girişimlere yapılan yatırımlar hız kesmeyerek, 19.8 milyon dolara ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çözümün parçası olmak isteyen girişimlere Kalkınma Ajansları ve TÜBİTAK üzerinden destek oluyor

Girişim ekosistemini, her 3 ayda bir düzenlediği etkinlikte buluşturan Startups. Watch, 2020 ilk çeyrek etkinliğini ise Kovid- 19 salgını dolayısıyla online ve canlı olarak yaptı. Toplantıya online olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal girişimcilere yönelik hazırlanan fon ve teknoparklardaki kira düzenlemelerini açıkladı.

Startups.Watch verilerine göre Kovid-19 salgınına rağmen yılın ilk çeyreğinde 27 turda, 19.8 milyon dolar yatırım anlaşması yapıldı. Yatırım kararları daha önce alındığı için süreçten olumsuz etkilenmedi. Amazon gibi dev bir teknoloji şirketinin Türkiye'den bir gişimi Datarow'u satın alması ekosistem için önemli bir moral oldu.



FON DESTEĞİ GELİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Coronathon Türkiye projelerini yakından takip etmesiyle beraber TÜBİTAK toplam 30 projeye 600 bin TL'lik destek vereceğini açıkladı. Bunun için başvurular Coronathon Türkiye paydaşı olan ve aynı zamanda TÜBİTAK BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olan Boğaziçi, ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversetesi (İTÜ) üzerinden ilerleyecek.







Destek kapsamında bu üç üniversitenin uygun gördüğü Coronathon katılımcılarına proje başına maksimum 20 bin TL'lik destek verilecek. Startups.Watch online etkinliğine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, girişim ekosisteminin bu zorlu süreçte Sağlık Bakanlığı'na önemli destek vererek çözümün bir parçası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanının aldığı kararla Kalkınma Ajansları'nın girişimlere destek olacak fon yarattıklarını belirten Mehmet Fatih Kacır, sözlerine şöyle devam etti: "Bakanlık bünyesinde aldığımız kararla TÜBİTAK birkaç gün için özel bir fonu hayata geçiriyor. Biz de bu adımları destekliyoruz. Ayrıca Teknoparklar'da kuluçkalarda yer alan girişimlerden 2 ay kira almıyoruz. Bir kısmını ise 2 ay öteliyoruz."

Mehmet Fatih Kacır, yalnızca TÜBİTAK üzerinden değil Kalkınma Ajansları üzerinden de yeni çağrıya çıkılan fonlardan da söz etti. Bu fonlar aracılığı ile Kovid-19 salgını ile mücadele eden fikirler için kalkınma ajanslarının tüm Türkiye'de bütçesi 200 bin ila 2 milyon TL arasında değişen projelere destek verdiğini belirterek, bu konuda çözüm üreten herkesi bu fonlara başvurmaya davet etti.



PROJELERİ TOPLUYORUZ

Online yayına katılan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise 444 civarında projenin Kovid-19 salgınıyla ilgili oluşturulan fona başvurduğunu belirterek şöyle devam etti:

"TÜBİTAK oluşturulan bu fon için değerlendirme sürecini hızla tamamlayacak. Sonuçta kararın gecikmemesi yaşadığımız acil durumdan dolayı çok önemli. Ayrıca Coronathon Türkiye tarafından düzenlenen etkinlik sonucu seçilen girişimlere şirketleşmeseler dahi uygulayıcı kurumlar üzerinden destek olacağız. İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin girişim merkezlerinin oluşturduğu inisiyatife destek olacağız. Benzer bir inisiyatifi oluşturan diğer uygulayıcı kurumlara da destek olacağız. Coronathon Türkiye yüzlerce fikir arasından paydaşları ve mentorları aracılığı ile fikirlerin seçimi, değerlendirmesi ve filtrelemesini yaptı. Bu fikirleri hızlıca desteklemek için böyle bir karar aldık. Zor zamanlar hızlı ve farklı kararlar almayı gerektirir. Bürokrasinin de çevik ve toplum faydasına hareket edebildiğini göstermek istedik. Bu sebeple yenilikçi fikirlerin desteklenmesine devam edeceğiz."







İLK ÇEYREKTE 10 ANLAŞMA TÜM YATIRIMIN YÜZDE 91'I

İlk çeyrekte Apsiyon, Thundra, App Samurai, Vispera, Biolive, PriSync, Mutlubiev, Temizlikyolda, Jib Games, Otsimo'dan oluşan 10 yatırım anlaşması toplam 27 yatırım turunun yüzde 91'ini oluşturdu. Anlaşmaların duraksamadan devam etmesi önemli olsa da nisan ayı ile birlikte rakamların olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor. Startups.Watch'ın etkinliğine katılan Revo Capital ve ScaleX Ventures yatırımcıları girişimlerin böyle dönemlerde hayatta kalmalarının önemine vurgu yaptı. Revo Capital kurucu ortağı Cenk Bayrakdar, yatırımcı oldukları Getir girişiminin süreçte yaptıkları çalışmalardan gurur duyduklarını söyledi.



ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAYA DAVET

Etkinlikte söz alan Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, İTÜ Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Zeynep Erden Bayazıt ve ODTÜ Girişimcilik Merkezi Direktörü Doç. Dr. Adil Oran da Coronathon sürecindeki işbirliğine vurgu yaptılar. Katılımcılar, burada yakalanan ivmenin ve çözüm odaklı yapının sorunlara çözüm üreteceğini dile getirdi. Akademisyenler, tüm tesimlerin bu işi sahiplenmesinin heyecan verici olduğunu ve bu sayede işbirliğinin yeni çıktılar üretmeye devam ettiğini belirterek herkesi bir kez daha çözümün parçası olmaya davet ettiler.