Koronavirüse karşı girişimciler çözüm için online buluştu

Coronathon Türkiye etkiliğinde kazanan projeler belli oldu. Sağlık çalışanlarının uzaktan hasta takibini mümkün kılan Medibook girişimi en büyük ilgiyi gördü. 12 projeye toplam 120 bin TL destek ile başlayan etkinlik her hafta devam edecek

Koronavirüs ile ortaya çıkan krize karşı her cephede mücadele veriliyor. Girişim ekosistemi ülkemizde ilk Koronavirüs (Covid-19) hastalarının çıkmasıyla beraber virüsün yarattığı sorunlara yaratıcı çözümler arama misyonuyla CoronathonTürkiye İnisiyatifi olarak harekete geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek için Türkiye'nin önde gelen girişimcileri, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar ve özel şirketlerin paydaşlığı ile yola çıkan Coronathon Türkiye'de 12 proje ödüle layık görüldü. Etkinlikte en çok puanı ise koronavirüs salgını süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti alması gerekli hastalara, görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık hizmet verilmesini sağlayan tele sağlık girişimi Medibook aldı.



KAZANANLAR CANLI YAYINDA

Yaklaşık 150 başvuru alan etkinlikte projeler iki aşamalı bir değerlendirmeden geçti. İlk aşamada tüm mentorlar tüm projelerin detaylarını inceleyerek projelerin bir sonraki aşamaya geçmesini oyladılar.

Buna göre 12 projeye nakit ödül verilmesi kararlaştırıldı. Nakit ödülün yanı sıra paydaşların ilettiği diğer desteklere de belirlendi. Ödülleri veren kurumlar işe şunlar oldu: Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, 212 Girişim Sermaye Fonu, Gedik Yatırım, Facebook ve Eczacıbaşı. Startups.Watch Ayrıca IBM bulut bilişim desteği, Seedstar ise uluslararası hızlandırıcı ödülü verdi.



UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ

Türkiye'de önde gelen girişimcilerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, bakanlıkların ve özel şirketlerin paydaşlığı ve desteği ile yola çıkan, sadece iki gün gibi kısa bir sürede hayata geçen Coronathon Türkiye, projelerin değerlendirme sürecini tamamladı.

İlk 30 projeyi sitesinde yayımlayan Coronathon Türkiye İnisiyatifi, 25 Mart Çarşamba günü saat 12:00'da Youtube ve Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınla ödüllendirilen projeleri duyurdu. Buna göre tüm oylarda en çok puanı alan girişim tele sağlık hizmeti veren Medibook oldu ve 20bin TL nakit ödülü ile beraber jüri özel ödülünün de sahibi oldu.

Medibook, Covid-19 pandemisi süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti alınması gerekli gruplara görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık hizmet verilmesi hizmetini sağlıyor. Böylece hem hastalar hem de hekimler kendi sağlıklarını tehlikeye atmadan sağlık durumlarını uzaktan kontrol edebiliyor.







TÜM SİVİL ÖRGÜTLER ELELE

"Çözümün Bir Parçası Ol" sloganı ile yola çıkan Coronathon Türkiye, Covid-19'un yarattığı sosyal, lojistik ve altyapısal sorunlara, yenilikçi fikirler ile çözüm önerisi sunan girişimcileri bulmak üzere örneği çok nadir görülen bir şekilde birçok değerli paydaşı bir araya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber Tübitak, TOBB ve bazı kamu kuruluşları da inisiyatife destek verdi. Ayrıca Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ'den girişimcilik merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri bir araya geldi. Sivil toplumdan Türkiye Bilişim Vakfı, Habitat Derneği, Başlangıç Noktası, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, UNDP Türkiye Accelerator Lab, Endeavor Türkiye, Girişimcilik Vakfı, Ashoka, İmece ve Atölye gibi paydaşlar yer aldı.



HER PAYDAŞA AÇIK PLATFORM OLACAĞIZ

Coronathon Türkiye İnisiyatifi Sözcüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, bu inisiyatifin devamı için şunları söyledi: "Coronathon'un en önemli özelliği çok geniş bir paydaş ağı tarafından sahiplenilmesi oldu. Bu değeri kaybetmeden bu kadar paydaş ile işbirliğine devam etmek ve toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler bulmak için kitleleri teşvik etmeyi ve onları paydaşlarımızla desteklemeye devam etmeyi istiyoruz. Bu anlamda herkesle, her kesimle ve her paydaşla işbirliği yapan bir organizasyon olarak daha fazla değer üretmek niyetindeyiz. Bunun için önce hedefimiz korona salgınına karşı hızlı, etkili çözümler bulmaya yardımcı olmak."



ÖDÜL ALAN DİĞER PROJELER

BİOTEL: Türkiye'de Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde bulunan ölçüm makinalarını listeleyerek atıl durumdaki kapasitenin virüs testi için kullanılmasına katkıda bulunan bir uygulama.

STUDİO CANLI DERSLER APP: Karantina döneminde uzmanlarla meditasyon, psikoloji, koçluk, yoga ve fitness uzmanlarıyla buna ihtiyacı olan insanları buluşturmak.

EXPONA: Evden eve online atölyeler platformu. Evde yalnızlaşan, sosyalleşemeyen veya çocuklarının daha farklı şeyler yapmasını isteyen insanlar için evden eve online sunulabilecek deneyim pazaryeri platformu

COROWARNER: CoroWarner, Covid- 19 için testi pozitif çıkmış kişi ile herhangi bir açık ortamda veya sosyal etkileşime girmişseniz sizi anlık ve anonim olarak uyarıyor. Ve yönlendiriyor.

CORONAPP: Salgını takip edebilmek için, bireylerin birbirleriyle olan temaslarını bluetooh sinyalleri gibi built-in sensörlerle arka planda takip ederek, virüs tanısı durumunda temas ettiği kişileri uyaracak bir mobil uygulama.

NEOANKA: Yapay zeka tabanlı olarak geliştirilen ve hastalık belirtilerini analiz edecek semptom analizi algoritmaları ile Covid 19 şikayetleri dışında sağlık şikâyetlerinin doğru uzmanlık branşına sınıflandırılması ve online görüşme sağlıyor.

GÜVENDE KAL! COVID-19: Jeolokasyon desteği ile insan yoğunluğunu tespit edip bu veriyi kullanıcılarına sunan, aynı zamanda hastalığın bilinen ve bilinmeyen semptomları üzerinden kullanıcıların kendi sağlık durumlarını kontrol etmelerini sağlıyor.

KOLKOLA: Kolkola gönüllüleri, STKları ve sponsorları bir araya getiren bir 'gönüllü' pazar yeri. Herhangi bir STK ya da bir oluşum pazar yerine planladıkları ve sorumlu oldukları bir 'görev' yüklerler .

COGUARD: İnsanların Covid-19 kaynaklı ve benzeri sağlık sorularına ve isteklerine yanıt vermek için uzmanları ve kurumları bir araya getiren bir chatbot uygulaması. Sağlık çalışanlarının yoğunluğunu gidermek için kullanılan uygulama pek çok kişinin sorularına doğru yanıt bulmasını sağlayacak.

FACT CHECKER: Covid-19 salgını başta olmak üzere ülkemizde varolan bilgi kirliliğine karşı haber doğrulayıcılarının yalan haberlerle savaşmalarına yardımcı olacak bir sistem kurmayı öngörüyor. Böylece yalan haberlerle paniğe kapılan insanların hastanelere yığılmasını önlemeyi hedefliyor.

BİRCAN: Sokak hayvanlarına destek sağlamak için gönüllüleri, STK'ları, belediyeleri, veterinerleri, evcil hayvan sahiplerini ve diğer paydaşları bir araya getiren platform. Sokak hayvanlarını unutmadan önlem almak için her türlü desteği harekete geçirmeyi hedefliyor.



EKOSİSTEM KENDİNE YAKIŞANI YAPTI

Coronathon Türkiye İnisiyatifi'ne destek olacaklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Kaçır, Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı: "#coronathonturkiye'de binlerce genç #coronavirus salgını ile mücadele için fikir geliştiriyor. Kurumlar, stk'lar, üniversiteler, mentörler bu fikirlere destek veriyor. Girişim ekosistemimiz kendine yakışanı yapıyor."