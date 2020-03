İnternete bağlı cihaz hayatımızı kurtarıyor

Koronavirüs tehdidi havalimanlarında üst araması dışında sağlık kontrolünü de zorunlu hale getirebilir. İnternete bağlı sağlık cihazları ateşimizi ölçüyor, akıllı evlerde görünmez kazalardan koruyor, enerjiden tasarruf ediyor, tarlaların verimi artıyor, kazalar azalıyor

Günlük hayatta görünmez kazalardan korunmak, enerjiden tasarruf etmek için kullanılan sensörler daha akıllı ve güvenli ev hayatını gündeme getiriyor. Koronavirüs tehdidi yayılmadan önlem almak mümkün oluyor. Hastalığın en önemli belirtisi yüksek ateş her dönem uyarı almayı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde toplu ulaşımla ve özellikle uçakla seyahat ederken sadece üst araması değil, sağlık kontrolü de zorunlu hale gelebilir. Anlık olarak insanların yüksek ateş olup olmadığını ölçen cihazlar hava limanındaki güvenlik araması gibi zorunlu olabilir. Koronavirüsün yarattığı psikolojik ve ekonomik tahribat, terör saldırıları gibi olumsuz bir iz bıraktı. Fabrikalarda hatalar ve kazalar minimuma iniyor. Çalışanların anlık olarak sağlık bilgilerinin ölçülmesini sağlıyor. Akıllı mobilite kavramı daha güvenli ve rahat seyahat etmemize neden oluyor. Yine ağa bağlı sensörlerin kullanıldığı tarlalar daha bereketli hasat ve daha az ürün zararlısı anlamına geliyor. İşte tüm bu akıllı ev, tarım, otomobil, sağlık gibi çözümleri tanıtan Bosch'un ve tüm sensör üreticilerinin çözümlerini kullanan girişimler hayatı daha güvenli, sağlıklı ve konforlu yaşamamıza katkı sağlıyor. Bu çözümler girişimcilerin yetenekleriyle birleşince hayat kurtaran çözüm oluyor.



HAYAT KURTARAN ÇÖZÜMLER

Ağa bağlı sensörler görünmez kazaların daha görünür hale gelmesini sağlıyor. Otomobillerin daha az kaza yaparak, daha uzun pil optimizasyonu ile hareket etmesi mümkün oluyor. Evde görünmez kazalarda, bisiklete binerken,spor yaparken veya otomobilde kaza geçirdiğinizde hızlı bir şekilde yardım yardım çağırmak önem taşıyor. Bu ve diğer acil durumlar için Bosch, Help Connect adı altında bir yardım meleği sunuyor. Bir akıllı telefon uygulaması olarak mevcut olan bu bağlanabilirlik çözümü, hayat kurtaran bilgileri Bosch servis merkezleri aracılığıyla acil servislerine iletiyor. Çözüm, akıllı telefon sensörleri veya aracın destek sistemleri aracılığıyla kazaların otomatik olarak algılanmasını gerekli kılıyor. Korona virüsü dolayısıyla Çin'de duran fabrikaların yerini belki daha çok robot alacak. Ancak robotlar gelince arızalar ortadan kalkmayacak. Nexeed Track ve Trace de lojistiği optimize edebiliyor: sensörlere ve ağ geçitlerine düzenli olarak lokasyon ve durum ile ilgili bilgileri buluta gönderme talimatı verilerek yükleri ve yük taşıyıcı araçları takip ediyor ve izliyor.



DAMAK ZEVKİMİ BİLEN FIRIN

BOSCH'UN ve üçüncü şahıs şirketlerin ev aletlerine ilişkin tüm konuları kapsayan açık IoT platformu Home Connect, mutfak ve çamaşır odasından evin geri kalan tüm kısımlarına kadar kullanılıyor. 2020 yılının ortasından itibaren yeni Home Connect Plus uygulaması, üreticiye bakılmaksızın aydınlatma, panjur, ısıtma, eğlence ve bahçe ekipmanları dahil olmak üzere kullanıcıların akıllı evin diğer alanlarında çalışmasını sağlıyor. Yapay zeka ile elmalı turta - fırınlar, sensörleri ve makine öğrenimini bir araya getiriyor: Çıtır kızartmalar, yumuşak turtalar - Series 8 fırınlar, patentli Bosch sensör teknolojisinin yardımıyla üstün sonuçlar sağlıyor. Yapay zeka sayesinde bazı cihazlar, artık önceki kızartma veya pişirme deneyimlerinden öğrenebiliyor.



TARLANIN VERİMİ ARTIYOR TAZE ÜRÜN ÖNE ÇIKIYOR

NEVONEX, iş akışlarının ve makinelerin sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlayarak tarım makinelerine dijital servisler sunan bir açık ve üreticiden bağımsız ekosistem yaratıyor. Makinede zaten yer alan veya iyileştirilen ağa bağlı sensörler, tohumların, gübrelerin veya pestisitlerin dağıtımını optimize etmek veya iş akışlarını otomatikleştirmek gibi süreçlerde verimlilik potansiyelini daha da fazla artırıyor. Bosch'un ağa bağlı sensör sistemleri, yetiştiricilerin dış etkileri sürekli olarak takip etmesine ve zamanında müdahalede bulunmasına yardımcı oluyor. Deepfield Connect Tarla Takibi ile kullanıcılar, hava durumu ve bitkilerin büyüme durumu gibi verileri doğrudan akıllı telefonlarında görüyor. Akıllı Sulama sistemi, zeytin yetiştiriciliğinde su kullanımını optimize etmeye yardımcı oluyor. Tank içerisinde yer alan ağa bağlı sensörler, Süt Takibi sisteminin sütün sıcaklığını ölçmesini ve böylece süt bozulmadan önce mandıraların, mandıracıların veya tanker sürücülerinin müdahalede bulunmasını sağlıyor.



GEÇ KARAR VERMEK NAKİT KAYBETTİRİYOR

Saha elemanları sayesinde ayakta duran pek çok şirket anlık karar verme yeteneği olmazsa nakit kaybediyor. Ekmob gibi uygulamalar zamandan kazandırarak kurumlara nakit kazandırıyor



SAHA satış yönetimi süreçleri için Mobil CRM çözümü geliştiren Ekmob'a göre satışta zaman en önemli maliyet. Şirketlerin saha ekipleri, zamanlarının yüzde 65'ini gelir getirmeyen faaliyetlere harcıyor. Bir saha satış temsilcisinin aylık maliyeti 15 bin TL'ye ulaşıyor. Sahadaki her satış ziyaretinin kurumlara maliyeti 110 TL oluyor. Türk Telekom girişim hızlandırma programı mezunu girişimler arasında yer alan Ekmob'a göre şirketlerin saha satış faaliyetlerinde zaman kaybı gerçekten nakit kaybettiriyor. Satış ekipleri şirketlerin gelir akışını oluşturan en kritik role sahip. Ancak aynı zamanda kurumların en maliyetli ekipleri de saha satış ekipleri. Satış dışında harcanan her dakika, yeni satış fırsatlarının kaçması anlamına geliyor ki bu da yaşanılan kayıpların zaman maliyetlerinin yanında fırsat maliyetlerini de bulundurduğu anlamına geliyor.



MALİYET ARTIYOR

Ekmob Kurucusu ve CEO'su Sunay Şener, kurumlarda satışa yönelik her 1 çalışanın aylık maliyetinin 15 bin TL olduğunu söylüyor. 20 kişilik bir saha satış ekibinin maliyeti 3.6 milyon TL'ye ulaşırken yılda 30 bin ziyaret yapıyorlar. Şener, bu hesaba göre her bir ziyaretin maliyetinin 110 TL'ye denk geldiğini vurguluyor. Söz konusu maliyete rağmen saha çalışanlarının vaktinin yüzde 65'ini satış getirmeyen işlere harcadığını belirten Şener satışa yönelik ilginç istatistikleri şöyle sıralıyor:



HAFTADA 4 SAAT

Satış temsilcileri vaktinin sadece yüzde 35'ini satış aktivitesine harcıyor. Zamanlarının yüzde 22'sini sosyal medya kullanımı ve ekip içi iletişim, yüzde 18'ini CRM programı kullanımı, yüzde 15'ini idari görevler, yüzde 10'unu ise raporlama için ayırıyorlar. Satış yöneticilerinin gelir getirmeyen aktivitelere ayırdığı zaman yüzde 41'e ulaşıyor. Yöneticiler, vaktinin yüzde 32'sini satış ekibi yönetimi, yüzde 26'sını doküman yönetimi, yüzde 23'ünü direkt müşteri iletişimi, yüzde 15'ini ise idari görevlere ayırıyor. Ekmob'u kullanan bir saha satış çalışanı haftada raporlama konusunda 4 saat kazanıyor.