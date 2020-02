Yatırımda aslan payını finans teknolojisi aldı

Tüm dünyada finans teknolojisi girişimleri, yatırım anlaşmalarında aslan payını alarak 2019’da 26.1 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de ise bu girişimler 8.4 milyon dolarlık 17 yatırım anlaşması yaptı

Finans teknolojisi (Fintek) girişimlerine yapılan yatırımlar her yıl artarak devam ediyor. Startups.Watch'ın Fintek raporuna göre 2018'de fintek girişimlerine toplam 20.1 milyar dolar yatırım yapılırken, geçen yıl bu rakam 26.1 milyar dolara ulaştı. Yüzde 30'u aşan artışın sonucunda ise 1.643 yatırım anlaşması imzası atıldı. Aynı dönemde Türkiye'de 17 fintek girişimi, yaklaşık 8.4 milyon dolarlık yatırım anlaşması gerçekleştirdi. Ancak ülkemizde gelişmiş bankacılık hizmetleri yüzünden fintek girişimlerinin işi hiç kolay değil. Bankaların etkin müşteri hizmetleri karşısında daha çevik ve hızlı davranmak zorundalar. Buna karşın Akaunting, Bankalarım, BiLira, Birleşik Ödeme, ComPay, Endeksa, Figopara, idverif, kassa, Kobaküs, manibux, manim, Metamorfoz, Moneymo, öde.al, Payfull ve Paym.es yatırım almayı başardı.



İLK BEŞTE DEVLER VAR

Dünyada melek yatırım ve girişim sermayesi fonlarının yatırım anlaşması rakamı 26.1 milyar dolara ulaşırken; Amerika, Hindistan, İngiltere, Çin ve Almanya toplam yatırımları 1 milyar doları aşan ilk 5 ülke arasında yer alıyor. ABD'de fintek girişimleri 521 yatırım anlaşması yaparak, 12.4 milyar dolarlık fona ulaşım sağladı. Fintek girişimlerine satın almalar da damgasını vurdu. 2000'de kurulan WageWorks 2 milyar dolarlık satın alma işlemiyle listenin başında yer alıyor. İkinci sırada 2004'te kurulan 1.8 milyar dolarlık satış anlaşmasına imza atan GenWorth, üçüncü sıradaysa ise yine 1.2 milyar dolarlık anlaşmayla Kyriba C fintek girişimi yer aldı. Türkiye'den ise 7 yıl önce kurulan Iyzico ise 165 milyon dolara PayU tarafından satın alındı. Önümüzdeki dönemde pek çok Fintek girişimi ve yatırımcısı için Iyzico moral ilham kaynağı olmaya devam edecek.

***

DİJİTAL HİZMETLER ANADOLU'YA TAŞINDI

Türkiye'de pek çok KOBİ'ye dijital dönüşümün ipuçlarını veren GoDaddy, Anadolu'da gerçekleştirdiği buluşmalarda internetten iş yapma kültürünü anlatıyor

KÜÇÜK ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ve kadın girişimlerin internete adım atmasına destek olan GoDaddy, sunduğu dijital hizmetleri Anadolu'ya taşıdı. Anadolu'da gerçekleştirilen buluşmalarda internette iş yapma kültürünün temel adımlarının yanı sıra daha detaylı bilgiler de sunuluyor. GoDaddy, Türkiye'deki küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin 2020'de değerlendirmesi için online varlıklarını büyütmelerine yardımcı olmaya yönelik üç fikir paylaştı. Her ölçekten işletmenin işini ve müşteri tabanını büyütmeyi hedeflediği düşüncesiyle hareket eden GoDaddy'nin yetkilileri, profesyonel bir kimlikle online dünyada daha görünür ve erişilebilir olmanın bu hedefe ulaşmaya katkı sağlayabileceğini anlatıyor. Bir web sitesi kurup, insanların ziyaret etmesini beklemenin yeterli olmadığını belirten yetkililer, küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin arama sonuçlarındaki sıralamalarını yükseltmelerine ve daha görünür olmalarına yardımcı olmak amacıyla yeni başlayanlar için Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ipuçlarını da paylaşıyor. Şüphesiz yapılan işte internet hızı büyük önem taşıyor. Türk Telekom, fiber altyapının yanı sıra bulunduğu yere göre mobil çözümleri işletmelerin kullanımına sunuyor. Günümüzde iyi bir internet altyapısı KOBİ'ler için vazgeçilmez hale geldi.



1.3 MİLYAR WEB SİTESİ VAR

GoDaddy'nin açıklamalarına göre Aralık 2019 itibarıyla internette neredeyse 1.3 milyar web sitesi bulunuyor. Bu web sitelerinin yüzde 85'i ise aktif değil. buna rağmen online dünyada rekabet hayli yüksek. Bu nedenle erişimlerin artması için küçük işletme ve girişimcilerin web sitelerinin arama motorlarında görünür olması gerekiyor. Türkiye'deki küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin online dünyada işlerini büyütmek için hangi adımları atmaları gerektiğini bilmediklerini söyleyen GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber, şunları anlattı: "İşletmelerde web sitesine sahip olmanın gerekliliği konusundaki farkındalık giderek artıyor. Ancak küçük işletme sahipleri kendi web sitelerini kurmak konusunda tam olarak ne yapacaklarını bilmeyebiliryorlar. Bir web sitesi kurup insanların ziyaret etmesini beklemek yeterli değil. Görünürlük için sosyal medya pazarlama, e-posta pazarlama ve SEO gibi araçlardan da faydalanmaları gerekiyor. Onlara online varlıklarını kolayca ve uygun maliyetle oluşturma, yönetme ve büyütme konusunda yardımcı oluyoruz."



ANAHTAR KELİMELERİ BULUN

ÜRÜN ve hizmetlerinizi arayanların sizi bulmasına yardımcı olacak anahtar kelimeleri bulun. Örneğin, bir restoran sahibiyseniz, "restoran" gibi genel bir anahtar kelime ile başlayabilirsiniz. İşletmenizle ilgili farklı ayrıntıları da dahil ederek, biraz daha belirli kelime gruplarına odaklanabilirsiniz. Örneğin, "İstanbul'da balık restoranı." Bu süreçte işletmenize uygun anahtar kelimeler seçmeniz önemli. Bir anahtar kelime listesi oluşturduktan sonra Google Anahtar Kelime Planlayıcı gibi araçlardan faydalanarak arama hacimlerini görüntüleyebilirsiniz.



PERFORMANSINIZI ÖLÇÜN

ONLINE dünyanın kuralları hızla değişiyor. Bu nedenle web sitenizin performansını düzenli olarak ölçümlemeniz ve gerekli olduğunda iyileştirmeler yapmanız gerekiyor. Google Analytics gibi araçlarla ziyaretçilerinizin web sitenizi nasıl bulduğunu, hangi sayfaları kaç kere ziyaret ettiklerini, sayfalarda ne kadar kaldıklarını öğrenebilirsiniz. GoDaddy Web Siteleri + Pazarlama Araçları içinde yer alan GoDaddy InSight da başarılı olmanıza yardımcı olmaya yönelik spesifik, kişiselleştirilmiş aksiyon planları sunuyor.

***

MOBİL DÜNYA KONGRESİ 14 YIL ARADAN SONRA VİRÜS MOLASI VERDİ

Mobil Dünya Kongresi, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsü tehdidi yüzünden iptal edildi. Barselona ortalama 500 milyon dolarlık gelir kaybı yaşayacak

DÜNYA GSM Birliği'nin (GSMA) 2006'dan bu yana Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (MWC - Mobile World Congress) Koronavirüsü tehdidi yüzünden iptal edildi. Dünyanın önde gelen telekom şirketlerinin oluşturduğu GSMA örgütü, 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinliği Koronovirüsü'nün seyahat endişesi yaratması yüzünden iptal ettiğini açkladı. Geçtiğimiz günlerde pek çok firma etkinliğe katılmama veya dar kapsamlı katılma kararı aldığını almıştı. Örgütün iptal kararı almasnda, katılımın düşük kalması etkili oldu. Fuarın ana sponsorunun Çinli Huawei olması, katılan firmaların ise ağırlığının Çin ve Uzakdoğu kökenli olması, hastalığın bulaşma riskinin devam etmesinin söz konusu kararda etkili oldu. Mobil Dünya Kongresi, GSMA önderliğinde ekosistemde yer alan endüstri liderlerinin yanı sıra, hükümetler, bakanlar, politika yapıcılar, operatörler ve dünyanın önde gelen teknoloji firmalarını bir araya getiriyor.



BARSELONA KAYBETTİ

Ayrıca MWC'e paralel olarak son 6 yıldır 4YFN girişim etkinliği de düzenleniyordu. 2020'de düzenlenecek etkinlik iptal edilince, Barselona da ortalama 500 milyon euroluk bir gelirden oldu. Şehrin büyük zarara uğraması yüzünden kararın nasıl uygulanacağı tartışma konusu olmuştu. Barselona ve ev sahibi ülkede güvenli ve sağlıklı bir ortamın önemi göz önüne alındığında, GSMA toplanarak MWC Barcelona 2020'yi iptal etme kararı aldığını açıkladı. GSMA ve ev sahibi Barselona şehri yetlilileri MWC Barcelona 2021 ve gelecekteki etkinlikler için birbirlerini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

***

ZORLU KURUM İÇİ GİRİŞİMLERE ORTAK OLDU

ZORLU Holding'in gelecek vizyonu Akıllı Hayat 2030'un kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi'Fikir'in ilk döngüsünde yatırım alan iki takım holdingle ortaklık anlaşması imzaladı. Holding, altı aylık bir süreç sonucunda yüzlerce fikir arasından seçilen ConectoHub ve AbilityPool takımlarına ortak oldu.



Takımlar bu ortaklık kapsamında Zorlu'dan hukuk, muhasebe, finans ve iletişim desteği alacak. Kurum ve şirketler için inovasyon kültürünün önemine değinen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, şundalı keydetti: "Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir grup olarak değişen ve dönüşen dünyada farklı fikirlere olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artıyor. Bunun için inovasyonu harekete geçiren kurum kültürümüzü geliştirmemiz ve organizasyonun her noktasına bunu yaymamız gerekiyor. Kurum içi girişimcilik platformumuz Parlak Bi'Fikir ile birlikte bu konuda ciddi sıçrama yapabileceğimizi düşünüyoruz. İlk döngüde gösterilen ilgi ve hep birlikte kazandığımız deneyim bizi gelecek adına umutlandırıyor. Birlikte neler yapabileceğimizi, hatalarımızı, çözümlerimizi, artı ve eksilerimizi gördüğümüz çok verimli bir süreç geçirdik. Bundan sonraki döngülerde ise çok daha fazla arkadaşımızın katılımı olacağına inanıyorum.



AKILLI HAYAT VİZYONU

Kurum içi girişimcilikle inovasyonun sürdürülebilirliğini sağlayacaklarını söyleyen Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal ise "Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiren Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzun bir parçası olarak sürdürülebilir inovasyon için kurum içi girişimliğe odaklandık. İnsan kaynağımızın yaratıcılığı ve yenilikçiliğini teşvik eden bu iş kültürü ile uzun dönemde sadece biz değil tüm paydaşlarımız kazanacak" diye konuştu.



HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ

KURUM içi girişimcilikle start-up modelini içeriye taşımaya başladıklarını anlatan Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ise edindikleri tecrübeyi kurum içi girişimciliğe taşıdıklarını söyledi. Bunun önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Salt, "Her sistem, her yapı kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip. Kurum içi girişimcilikte henüz yolun başındayız. İlk döngüde çok şey öğrendik, bu konuda bir farkındalık yarattık" dedi.