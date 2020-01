Yetenek avcıları teknolojiyle kulüpleri borçtan kurtaracak

Scoutium girişimi 250’den fazla yetenek avcısıyla maçların 90 dakikasını kaydedip ölçülebilir performans raporlarıyla takip ediyor. Kulüplerin altyapıya yönelip keşfettikleri yeteneklerle gelir yaratmasını sağlıyor

Türkiye'de futbol kulüplerinin onlarca yıldır taşıdıkları borç yükü karşısında sistemli bir kurtuluş yolu bulunamadı. Üstelik, futbol kulüpleri bu durumu değiştirecek altyapı adımlarını da atmıyor. Oysa Scotium gibi teknoloji girişimleri kulüplerin teknolojiyi kullanarak altyapı yatırımlarını performans bazlı anlık olarak takip etmesini sağlıyor. 250'den fazla yetenek avcısı, verilen kriterlere göre 90 dakika maçın videosunu çekiyor ve istatistikleri tutuyor.

Scoutium futbol tutkusunun altyapıyla barışmasını sağlayan bir platform. Futbolseverlerin yetenek avcısı scout olma yolunda birikimlerini paylaştığı, futbolcuların kendilerini tanıtabildiği, futbol kulüplerinin ise ihtiyaçlarına uygun futbolcuları bulabilmelerini sağlayacak bir platform. Efe Aydın, Emre Ün ve Safa Yerliyurt tarafından kurulan Scoutium, Türk futbolunun en önemli problemi transfer ve yetenek keşfi sorununu veriye ve uzmanlarıyla, uygun maliyetle çözüyor.







SEYİRCİLER SÜRECE DAHİL OLUYOR

Üstelik sürece milyonlarca futbol seyircisi de dahil oluyor. Böylece uzun soluklu projenin aşama aşama büyük bir ekosistem oluşmasına katkı sağlıyor. Scoutium, futbolseverlerden profesyonellerin belirlediği formatlarda aldığı futbolcu değerlendirmelerini gelişmiş algoritmalar ile süzgeçten geçirip, kulüplerin hizmetine sunuyor. Sistem, aynı zamanda kullanıcılar arasında isabetli değerlendirmeler yapanları ve futbol gözlemciliğine yatkın olanları da tespit ediyor ve yapılan mülakatlarda uygun bulunan kullanıcılar 'Scoutium Gözlemcisi' olarak tescillenerek canlı maç izleme görevlerini yerine getirip, sistemden gelir elde edebiliyor. Dahası Scoutium Gözlemcileri kulüpler tarafından keşfedilerek futbol tutkusunu profesyonel mesleğe dönüştürebiliyor.







RAKİP ANALİZİ DE YAPILIYOR

Böylece en detaylı altyapı ve alt liglerdeki futbolcuların analizi tutuluyor. Veriye dayalı işleri kulüpler sadece Süperlig için uyguluyor. Oysa Scotium gibi girişimler veriye dayalı altyapı takibini uygun maliyetle çözüyor. Yetenek avcıları ile futbol kulüplerini aynı ortamda bir araya getiriyor. Altyapı maçları video analizlerle uzmanlar eşliğinde takip ediliyor.



BÜYÜKLER KULLANMAYA BAŞLADI

Scoutium sistemine Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Bursaspor gibi köklü kulüpler başta olmak üzere bütün liglerden 350'den fazla kulüp kayıtlı. Bu kulüpler arasından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında yer aldığı 25'ine oyuncu ve rakip analizi satışı gerçekleştildi. Bu kulüplerle çalışmalar halen devam ediyor. Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e çok geniş yelpazedeki kulüplere hizmet veriliyor. Altyapı odaklı çalışmalarını sürdüren kulüpler uzun vadeli çalışmalar yürüttüğü taktirde sistemin faydalarını daha çok görmeye başlayacak. Ancak bunun için kulüplerin mental sıçrama yapması şart. Bunun için de fedarasyonun öncülük yapması gerekiyor.







DÖVİZ HARCAYIP TL KAZANIYORLAR

Sürekli değişen yönetimler, her gelenin bir önceki yönetimi suçlayarak yine aynı hataları yapması kulüplerin düzlüğe çıkmasını engelliyor. TL kazanırken, harcamalarını dövizle yapan futbol kulüplerinin yurtdışında başarı elde etmeden veya yurtdışına futbolcu ihraç etmeden bu çıkmazdan kurtulması neredeyse imkansız. Üstelik döviz veya faizlerde yaşanan dalgalanma futbol kulüplerinin yaşadığı krizi derinleştiriyor. Bankaların da sağladığı yapılandırma ile rahatlayan kulüplerin, kalıcı düzelmeye kavuşabilmeleri için Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu uygulamaların kullanımını teşvik etmesiyle altyapının güçlendirilmesi sağlanabilir.



BÜYÜK KÜÇÜK TÜM KULÜPLERLE ÇALIŞIYORLAR

Bütün kulüplere eşit mesafede olduklarının altını çizen Scoutium CEO'su Efe Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Scoutium olarak karanlıkta kalmış futbolcuları keşfetmek, gözden en uzak yerdeki değerli oyuncularımızı tespit etmek ve bu oyuncuları üst düzey futbola kazandırmak için çabalıyoruz. Bunun yanında Bölgesel Amatör Lig'den Süper Lig'e kadar kulüp ismi fark etmeksizin işbirliklerimize devam ediyoruz. Yaptığımız bu anlaşma ile Türk futbolunda bütün kulüplere eşit mesafede olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bundan sonraki süreçte de her ligden her kategoriden bütün takımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz."