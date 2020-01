100 milyon dolar daha gelebilir

Silikon Vadisi’nden 38 milyon dolar yatırım çeken Getir’in CEO’su Nazım Salur, “Küresel oyun için büyük adım attık” dedi. Getir 100 milyon dolarlık yeni bir fon için görüşmelere de başladı

Türkiye girişim ekosistemi Getir'in Silikon Vadisi merkezli Michael Moritz'in liderlik ettiği 38 milyon dolarlık yatırım anlaşmasının heyecanını yaşıyor. Michael Moritz'in liderliğinde bir grup yatırımcıdan gelen bu fon, 2015 yılından bu yana yeni bir pazar oluşturan Getir'in uluslararası arenada da yatırımcıların dikkatini çektiğini gösterdi. Michael Moritz kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz'in ardından Brezilya ve Türkiye'den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir'e 1 milyar dolarlık Unicorn olma yolunu açacak anlaşmadan sonra herkes şirketin sırrının ne olduğunu konuştu. CEO Nazım Salur, Getir'in sırrını şu sözlerle anlattı: "Trafik sorunu olan büyük metropollerde zaman ve konfor kazanmanın yolunun Getir'den geçiyor. Bizim uygulamamız trafikle sorun yaşayan şehirlerde sorun çözüyor. O yüzden İstanbul dışında yine büyük metropolleri belirledik. İhtiyaçlara doğru çözümle ulaşırsanız, karşılık bulmamak imkânsız."



YENİ HEDEF 100 MİLYON $

Her şehirde ve her bölgede temel ihtiyaç haritasının bulutunu çıkarıp bölge depolarına bölen Getir'in algoritması süper hızlı dağıtımın kalbini oluşturuyor. Nazım Salur'un BiTaksi haritalarına bakarken keşfettiği bu kritik ihtiyaç haritası 2015 yılından sonra Getir uygulaması olarak karşımıza çıktı. Projenin en başından itibaren büyük resmi gördüklerini vurgulayan Nazım Salur, "İlk günden fikre inanıp yatırım yaptık. Bizi en çok sorunlu şehirlerin sevdiğini bilerek Londra ve Paris gibi şehirlere talip olduk. Bize çok benzeyen ve yatırımcılarımızın da arzu ettiği Brezilya Sao Paulo'ya adım atmayı planlıyoruz" diye konuştu. Getir, A turunun tamamlanmasıyla birlikte B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon için görüşmelere başladı.



EKOSİSTEM İÇİN BÜYÜK MORAL OLDU

GİRİŞİM ekosistemi istatistikleri konusunda uzman Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal yatırımı şöyle değerlendirdi: "Getir'in aldığı yatırım tüm ekosistem için moral oldu. Özellikle yabancı yatırımcının iyi bir ürün olduğunda Türkiye'ye çekinmeden yatırım yapabildiğini görmek açısından da güzel oldu. Yatırımın 2019 sonunda tamamlanmış olması ve 38 milyon dolar olması sayesinde 2019 yatırım toplamımız ciddi oranda artmış oldu. Bu da Doğu ve Güney Doğu Avrupa'daki yatırım rekabeti anlamında da Türkiye'ye avantaj sağladı. Aslında bu yatırıma şaşırmamız gerekiyor çünkü geçen senenin en gündemdeki, dillerden düşmeyen iki konusundan biri dijital market/market dağıtımı girişimleriydi (Diğer konu ise mobilitiydi). Hem tüketici ilgisi, hem girişim ekosisteminin ilgisi bu konulardaydı."

EN HIZLI BÜYÜYEN 50 TEKNOLOJİ ŞİRKETİ SAHNEDE



Deloitte son 4 yılda en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini açıkladı. Listenin üçüncüsü Teknofix, ikincisi REM People olurken, ilk sırada yüzde 9 bin 682 büyüyen Bulutistan yer aldı



DELOITTE Türkiye'nin, 2006'dan bu yana açıkladığı Technology Fast 50 programında son 4 yılın en yüksek büyüme kaydeden teknoloji şirketi belli oldu. Deloitte tarafından net satış gelirleri ve büyüme oranına göre belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri, ödül töreninde açıklandı. Deloitte Technology Fast 50, Türkiye 2019 Programı'nın sonuçlarına göre Bulutistan yüzde 9 bin 682'lik bir oranla Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu. REM People yüzde 3 bin 868'lik büyüme ile ikinci olurken, Teknofix yüzde 2 bin 822'lik büyüme ile üçüncülüğü elde etti. Listeye ilk yıldan bu yana giren ve istikrar kazanan şirketlerin dışında, son 4 yılda büyüme yakalayan ve listeye ilk defa giren şirketler de yer aldı.



İHRACAT VE KADIN ÖDÜLLERİ

Deloitte Fast 50 programında listenin sadece ilk 10 sırası açıklanıyor, geri kalan tüm şirketler sadece alfabetik sırayla açıklanıyor. Bu yıl Facebook desteğiyle açıklanan programda iki farklı ödül kategorisi de yer aldı. Teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan programda bu sene ilk defa, 'Women in Tech' ödülü de verildi. Kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısından fazla olan şirketlerin değerlendirildiği kategoride, üst düzey yöneticisi kadın olan ve en hızlı büyüyen Paycell ödüle layık görüldü. Bu yılın bir diğer yeni kategorisi de 'Cross- Border' oldu. Ödül, yurt dışı satışlarının toplam satışlarına oranı en az yüzde 50 olan şirketler arasından, en yüksek büyüme ve ciro başarısını gösteren şirkete verildi. Bu ödülün sahibi Teknasyon oldu.



İKİ BÜYÜK ÖDÜL ALDI

2018 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi aralarında değerlendirildiği 'Big Stars' ödülünü ise Aselsan ve Logo Yazılım aldı. Deloitte Türkiye Ortağı Metin Aslantaş, FAST 50 şirketlerinin Türkiye'de dijital ekosistemin gelişmesinde lider bir rol üstlendiğini söyled7i. Aslantaş, "Teknoloji şirketleri, yeninin peşinden giderek farklı genetik şifreleri buluşturuyor. FAST 50 şirketleri kurumsal dünyanın evrimcileri" dedi.



BÜYÜYEN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

PROGRAMLA ilgili olarak Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı Derya Matraş ise "Genç şirketlerin büyüme yolculuklarındaki en önemli ortaklarından biri olmayı hedefliyoruz. Başarılı ve yükselişte olan şirketleri ödüllendirmeyi ve yolculuklarının başında olan daha nice şirkete ilham vermeyi hedefleyen Fast 50 programını desteklemekten onur duyuyoruz" dedi.