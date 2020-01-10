Devlerle girişimciler aynı sahnede

CES kapsamında düzenlenen Euroka Park etkinliğine, 45 ülkeden bin 200 girişimci katılıyor. 20’den fazla Türk girişiminin boy göstereceği etkinlikte, çiçeği burnunda girişimler dünya devlerine kendilerini anlatacak

Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES Fuarı kapsamında düzenlenen Euroka Park etkinliği, yaklaşık bin 200 girişime ev sahipliği yapıyor. 2012'den bu yana düzenlenen ve girişimlere 1.2 milyar dolarlık fon yaratan dev organizasyon kapsamında bu yıl 45 ülkeden çeşitli girişimler görücüye çıkacak. Türkiye'den 20'den fazla girişimin katıldığı etkinlikte, geleceğin milyar dolarlık firmalarının ortaya çıkması bekleniyor. Euroka Park'a ülke standıyla katılan pek çok girişim bu sayede teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği Amerikan pazarına da doğrudan adım atıyor. Fuar dışında Sand Expo alanında ürün ve hizmetlerini sergileyen girişimler, kendini destekleyecek yatırımcıyı, işbirliği ya da satış yapacağı şirketleri de bulma şansı yakalayabiliyor. Ayrıca katıldıkları yarışmalar sayesinde sahnede projelerini de anlatma imkânı buluyorlar.



300 FRANSIZ GİRİŞİM KATILDI

Yapay zekadan sağlık endüstrisine, oyundan ağa bağlı internet cihazlarına kadar pek çok girişim ABD'den küresel pazara giriş yapmak için CES Fuarı'da ter döküyor. Her yıl Euroka Park etkinliğine ABD'den sonra en büyük girişimciyle katılan Fransa, bu yıl 300 girişimle temsil ediliyor.

Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot mezunu girişimlerin bir bölümü, projelerini ABD'ye ve küresel platforma taşımalarına destek oluyor. Pilot hızlandırma programından mezun olan girişimlerin küresel olarak iş yapması teşvik ediliyor. Söz konusu girişimler, dev teknoloji şirketlerinin de katıldığı etkinlikte hem ilişki hem de müşteri ağını genişletme şansı yakalıyor.







YOGA DESTEĞİNİZ TELEFONDA HAZIR

Yoga için uzun zaman harcadığınız halde tam olarak faydasını göremiyorsanız, ölçüm için kullanacağınız sensörler size iyi bir yol gösterici olabilir. İşte bu önemli açığı gören Yoganotch, CES'teki Eureka Park'taki fitness bölümünde hareket yakalama teknolojisi anlatma şansı yakaladı. Kişisel tercihleri öne çıkaran Yoganotch kişisel yoga asistanı platformu olarak karşımıza çıkıyor. Yoga derslerinden birini işaretleyin, sensörleri yerleştirin yapay zeka destekli platform sayesinde ne kadar faydalı olduğunu deneyimliyorsunuz.



DİKKAT, SU TAŞTI KAPI AÇILDI!

Yetenekli sensörler evinizde ya da ofisinizde siz yokken oluşacak sıkıntıların farkına varmanızı sağlıyor. Oval Home'un sıcaklık, ışık, nem, hareket veya suyu algılayabilen küçük, çok amaçlı sensörleri, ev ya da işyeri sahibini uyarıyor. Başlangıç kiti, yasaklı bir ilaç dolabı açıldığında veya su taşıran bir küvet musluğundan haberdar olmanızı sağlıyor. Ürünle birlikte bir hub ve iki sensör birlikte geliyor. Ürün 50 dolardan başlayan ön siparişlerle kullanılabiliyor.



SAĞLIK BİLGİLERİMİZ KEMERDE SAKLI

Kitlesel fonlama platformu Kickstarter'dan ilk desteği alan Welt, adından söz ettiren bir girişim olarak dikkat çekiyor. Söz konusu girişim akıllı kemer üzerinden sağlık bilgilerinin takibini son derece kolaylaştırıyor. Bu sayede ne kadar yürüdüğünüzü, ne kadar oturduğunuzu rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Welt, Apple iPhone iOS ve Google Android işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor.



ÇOCUKLAR OYNARKEN ÖĞRENMEYİ SEVİYOR

Bu yıl girişimler arasında özellikle çocuklar için tasarlanan oyuncaklar dikkat çekiyor. Çocukken topladığımız futbol ya da otomobil kartlarına benzer deneyimi çağrıştıran Tori, çeşitli oyun denetleyicilerine taktığınız küçük bir taşınabilir ve mıknatısla eşleşen manyetik bir kart. Elinizdeki gerçek olanı hareket ettirerek, uzay aracınızın dijital temsilini uçuyorsunuz. Uzay aracı oyunu Explorer'dan Angry Birds benzeri Jungle Rescue'ya ve Minecraft-ey blok oluşturma oyunu Supreme Builder'a kadar çeşitli oyunlar var. Çocukların kendi denetleyicilerini oluşturmaları veya oyunla nesneleri dekore etmeleri için birçok fırsat sunuyor. Ebeveynler uygulamayı kullanarak ekran süresini izleyebiliyor ve zorlukları ayarlayabiliyor.