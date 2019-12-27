Sıfırdan başlayanlara destek

Türkiye’nin sıfırdan başlayarak hayata geçen girişimleri sahneye çıktı. ODTÜ’deki etkinlikte yabancı dilde çeviri yapan platform, alışverişi üç boyuta çeviren teknolojiler, otoparkta kullanılan yapay zeka çözümleri tanıtıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) ev sahipliğinde, Day Zero etkinliği ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi Cozone'da sıfırdan başlayan girişimler bir araya geldi. Etkinlik, Türkiye'nin önde gelen 'Girişim Hızlandırma Programları'nın girişimci ekiplerinin, ekosistemin önemli mentor ve yatırımcılarının karşısında gerçekleştirdikleri sunumlarıyla başladı. Yapay zeka destekli çeviri hizmeti sunan Ollang, enerji piyasalarını blok zinciri tabanlı platformda buluşturan Block-Z ve Türk Telekom hızlandırma programı Pilot'un mezunu şehir içi taşınma problemini çözen Optiyol gibi girişimler yatırımcı ve mentor desteği almak için sahne aldı. Yaklaşık 25 girişim, 3 dakikada projesini sahnede anlattı.



BÜYÜMEK İSTİYORLAR

Etkinlikte büyüme hedefiyle sahneye çıkan girişimler dikkat çekti. ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil yaptığı konuşmada, Z kuşağının kuluçka merkezi Z-Garage ve etkinlik hakkında şunları söyledi: "Yeni Fikirler Yeni İşler, ATOM, kuluçka merkezlerimiz, akademik hızlandırma programımız Labsout, Growth Circuit San Francisco merkezimiz ve yatırım şirketimiz, Coworking merkezimiz Cozone ile Ankara'da girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine, etkileşiminin artmasına katkıda bulunuyoruz. Sıfırdan başlamak mottomuz. Bu yüzden ODTÜ'de hazırlıktan itibaren girişimciliğin temelleri atılsın istiyoruz. Bunu sağlamak için öğrencilerimizin girişimciliğe ilk adım atacakları bir ortak çalışma alanı olan Z-Garage ve Z kuşağının kuluçka merkezini kurguladık. Z-Garage yıllardır üstüne koyarak yapılandırdığımız ODTÜ girişimcilik ortamının temelini oluşturuyor. Buradan başlayacak her şey ve örneklerini aslında ODTÜ'de çokça gördüğümüz girişimcilik başarı hikâyelerine dönüşecek."



YABANCI DİLLERE YENİ NESİL ÇEVİRİ

Ollang, yapay zekâ destekli yeni nesil bir çeviri platformu olarak hizmet veriyor. Platform İngilizce, Arapça, Fransızca gibi yaygın dillerinin yanı sıra Japonca, Çince, Korece gibi dillere de çeviri imkânı sağlıyor.



ÇİZİMLERE TEKNOLOJİ BARİYERİ KALMADI

Mondayhero, sketch tasarımlarını native mobil uygulama kodlarına çeviriyor. Türk telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un mezunu Mondayhero tasarımcıların hayatını kolaylaştırıyor. Program, tasarımların sketch plugin aracılığıyla yüklenip, yazılım için gerekli birkaç ayar yapıldıktan sonra, ön yüz kodları dakikalar içerisinde projeye dahil etme imkânı sağlıyor.



ORTAYOL ROTASI BULUNDU

Türk Telekom girişim hızlandırma programı pilot mezunu Optiyol, e-ticaret ve şehirleşmenin etkisiyle artan şehir içi taşıma problemleri için yeni nesil rota optimizasyon çözümleri geliştiriyor. Optiyol ile firmalar daha az araçla, daha az yakıt maliyetiyle ve müşterilerin istediği saat dilimlerinde hizmet vererek hem kârlılıklarını hem de müşteri memnuniyeti artırıyor.





3 BOYUTLU GÖR SATIN AL

Hacettepe Üniversitesi Teknopark'ında yer alan girişimcilerden Tetawood, alışveriş koonusunda geleceği temsil eden teknolojileri kullanıyor. Sistem, mobilya firmaları için artırılmış gerçeklik hizmetleri de sunuyor. Firmalar zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, müşterileri de istedikleri yerde, diledikleri ürünü, mobil cihazları ile 3 boyutlu ve gerçek ölçüleriyle görüntüleyebiliyor ve satın alabiliyor.



PARK YERİNDE BOŞ YER VAR

İSPARK benzeri kurumların kişisel hatalardan kurtaracak sistem Parxlab, park noktalarına yerleştirilen kablosuz, uzun ömürlü sensörler ve bu sensörlerden gelen verileri işlediği yapay zeka teknolojisiyle sürücülere boş park noktalarını gösteriyor. Sistem, işletmelere ise park noktasında oluşan veriyi göstererek daha verimli park noktaları sağlıyor. İTÜ Arı Teknokent girişimi Parxlab, kısa sürede park işletmesinin yatırımının karşılığını almasına da imkân veriyor



FATURA KESTİĞİNiZ KADAR ÖDEYİN

Bilkent Cyberpark'ta yer alan BirFatura, aynı zamanda Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un mezunları arasında yer alıyor. Bu girişim sayesinde e-ticaret yapan kobiler, sipariş ve faturalandırma süreçlerini saniyelere indiriyor. iki saniyede faturalar kesilerek, sipariş hazırlanıp gönderiliyor. Bu platforma hizmetler, kullanıldığı kadar ödeme yapılıyor.