TİMUR SIRT

Vodafone, yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ı 250 ticari şebekesinde canlı kullanıma alarak 200 bin aboneye hizmet verecek

Vodafone Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu canlıya alarak ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör oldu. Vodafone, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta hizmete sunduğu ULAK baz istasyonlarının, 12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet vermesi planlanıyor. Şimdiye kadar en yüksek ULAK baz istasyonu siparişini ise 2 bin 500 adet ile Turkcell verdi.



YERLİYE DESTEK ÇAĞRISI

Vodafone'un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize'de düzenlenen açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yapılan 4.5 G ihalesinden bu yana ulaşılan çift haneli yerlilik ve millilik rakamlarının tesadüf olmadığını bildirdi. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın daha yoğun kullanımı için operatörlere destek çağrısı yapan Sayan, "ULAK Projesi ile gelecek nesil mobil iletişim altyapısı ürünlerinin milli imkânlarla sağlanması amaçlandı. Bu amacın 5G ve ötesi yönünde güçlendirilmesi, küresel anlamda rekabetçi ve yeni bir endüstri oluşturulmasını sağlayacak. Yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerinden biri olarak gören Vodafone, ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için en fazla destek veren şirket oldu" dedi.



BİNE YAKIN NOKTADA VAR

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise, Vodafone olarak, ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirket olduklarını hatırlatarak, "Vodafone ve ULAK ekipleri, 40 uzmanla 2 bin 500 adam/gün boyunca yakın çalışarak projenin hayata geçirilmesini sağladı. Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Vodafone'un devreye aldığı 250 adet baz istasyonu ile birlikte tüm Türkiye'de toplamda bine yakın noktada ULAK ile hizmet verildiğini söyledi. ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı ise, "İlk önemli aşamasını tamamladığımız projemizin sadece bir başlangıç olduğu inancı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone ile ulaştığımız bu aşamayı da önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve bu yolda hız kesmeden ilerleyecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu projemizin devamında Vodafone ile çok daha başarılı işler gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Toplantı sonrası, Vodafone'un Rize Çayeli sahilinde kurduğu ULAK baz istasyonu törenle hizmete açıldı.



25 BİN ULAK OLSUN

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Taha Koç ULAK yerli baz istasyonu kullanım rakamlarının yeterli olmadığının altını çizerek, "Türkiye'de toplam 50 bin baz istasyonunun kullanıldığı düşünülecek olursa, 250 rakamı çok çok az. Bu rakamın daha yukarı çekilmesi lazım. 25 bin olursa daha mutlu olacağız" dedi.