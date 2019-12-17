Bu karar 9 milyon telefonu ilgilendiriyor!

Yeni Android telefonlara lisans vermeyeceğini duyuran Google ile Rekabet’in görüşmeleri sürüyor. Anlaşamazlarsa artık telefonlara Google servisleri yüklenemeyecek

Rekabete aykırı davranışları nedeniyle 93 milyon lira para cezasına çarptırılan Google, Türkiye'deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalara ve telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir mektup gönderdi. Mektupta, Türkiye'de satılan Android işletim sistemine sahip yeni çıkacak akıllı telefonlarda programların lisansının iptal edildiği bildirildi. Yazıda, bundan böyle başta Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye'de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.



ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞILIYOR

Google servislerinin mobil telefonlarda haksız rekabete sebep olduğu konusundaki başvuruyu değerlendiren Rekabet Kurumu, şirkete ceza kesmişti. Daha sonra Google, servislerle ilgili çalışmaları yenilemişti. Ancak şirketin çalışmaları Rekabet Kurumu tarafından kabul görmedi. Konuyla ilgili dün Google tarafından yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu ile ilgili görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Şirketin açıklamasında, "Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz" açıklaması yaptı.



% 90'I ANDROİD

Tüm Android tabanlı cihazlarda Google'ın uygulamalarının tamamına yakını kullanılıyor. Türkiye'de her yıl 10 milyondan fazla cep telefonu satışı yapılıyor. Bu telefonların yüzde 90'ını Android cihazlar oluşturuyor. Bu sorunun üstesinden gelinmezse bundan sonra satılan cihazlarda Google uygulamaları yer almayacak.



HANGİ TELEFONLAR ETKİLENECEK?

Google ve Rekabet Kurumu görüşmelerinden olumsuz sonuç çıkarsa 2020'den itibaren satılacak Android telefonlarda Google servisleri yüklü olmayacak. Yeni Android telefonlarda Google Haritalar veya Google Arama gibi servisler kullanılamayacak. Samsung, LG, Xiaomi gibi tüm küresel markalar bu durumdan etkilenebilir. Mevcut cihazlar ise Google ser+vislerini kullanabilecek.