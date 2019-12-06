65 bin kişi dijital dönüşüm için buluştu

Tüm dünyada yeni nesil bulut servisleriyle dijital dönüşüm projelerine imza atan 65 bin yazılım geliştirici AWS re:Invent etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte yeni servisler ve özel programlar tanıtıldı

Dünyanın en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısı Amazon Web Services (AWS), 65 bin yazılım geliştirici, girişimci ve bilişim profesyonelinin katıldığı re:Invent 2019 etkinliğinde yeni servis ve ürünlerini tanıttı. Gartner verilerine göre, tüm dünyada bulut pazarının yaklaşık yüzde 47'sini elinde tutan AWS, platform şirketi olma yeteneğini her yıl yazılım geliştiricilerin, girişimcilerin ve kurumlarda çalışan bilişim profesyonellerinin artan ilgisine borçlu. 2018'de düzenlenen re:Invent etkinliğinde 53 bin kişi olan yazılım geliştirici, girişimci ve bilişim profesyonelinin sayısı bu yıl 65 bine ulaştı.



BÜYÜK VERİ DERT DEĞİL

Lyft gibi binlerce sürücünün GPS datasını sorgulayarak müşteriye en yakın sürücüyü atamasını sağlayan servisleri geliştiren kurumların büyük veri depolama maliyetini düşürdüklerini söyleyen AWS CEO'su Andy Jassy "Doğru yerde doğru araçları kullanırsanız, İsviçre çakısı gibi verimli, daha düşük maliyetli, doğru müşteri deneyimini yakalamanız mümkün" diye konuştu. Yeni nesil girişimlerden milyonlarca müşteriye sahip kurumlara kadar her boyutta müşterinin ihtiyacını karşılayan AWS, girişimlere yönelik yeni programların da duyurusunu yaptı.







MAKİNE ÖĞRENİMİ SERVİSLERİ

Makine öğrenimi teknolojisi kurumlar için çok zaman alan ve veri bilimcisi gibi çok iyi kalitede eleman ihtiyacına duyduğunuz konuda işler kolaylaşıyor. Normalde veri bilimcisi ihtiyacı gerektiren işler daha az deneyime sahip çalışanlarla çözülebiliyor. Örneğin gayrimenkul sektöründe ne kadar ilan var ölçmek istiyorsunuz. Ev ilanlarını tanırken siz ilk örneği gösteriyorsunuz. Sonra o tüm ilanları toplayıp veri tabanına atıyor. Kurumsal dijital bellek için kullanılan arama motoru Kendra, müşteri geri bildirimlerini de anlıyor. Emojilerden iyi veya kötü bildirim olduğunu tanımlayabiliyor. Yazılım geliştiricilerin hatasız iş yapmasını sağlayan CodeGuru servisi de kodlama sürecindeki hataların minimize edilmesini sağlıyor. Yazılım geliştiriciler canlı servise başlamadan önce oluşacak hataları görmesini sağlıyor.



DÜŞÜK GECİKMELİ 5G UYGULAMALARI

AWS, telekom şirketlerine özel 5G uygulama geliştirme platfomu AWS Wavelength servisinin de duyurusunu yaptı. AWS Wavelength servisiyle ABD, Avrupa, Japonya ve Kore'deki kablosuz ağ kullanıcıları için tek basamaklı milisaniye gecikmeleri ile 5G uygulamaları sağlamak için Verizon, Vodafone, KDDI ve SK Telecom gibi telekom şirketleriyle işbirliği yapıyor. Bu hizmet, nesnelerin interneti (IoT), Artırılmış ve Sanal Gerçeklik gibi aşırı düşük gecikme süresi gerektiren uygulamaların sorunsuz hizmet vermesini sağlıyor. Endüstriyel otomasyon, akıllı şehirler, IoT ve otonom araçlar gibi kullanım durumları, cihaz gücü ve bant genişliği gibi kaynakları korumak için kaynağa yakın veri işlemeyi de gerektiriyor. Dünyada ilk kez Verizon, AWS Wavelength ile 5G şebekesinde kullanılmak üzere özel bilişim çözümlerini geliştiriyor.



BULUT MÜŞTERİNİN AYAĞINA GİDİYOR

AWS hazırladığı ürün ve servislerle buluta taşınmamak için çeşitli mazeretleri de ortadan kaldırıyor. Yeni duyurulan AWS Outposts servisiyle bilgi işlem ve depolama donanımları sayesinde kurumlar, AWS'in geniş bulut hizmet yelpazesine sorunsuz bir şekilde erişebiliyor. Yani AWS servisleri müşterinin ayağına gidiyor. Kritik iş süreçlerini ve kişisel veri konusundaki regülasyon kararlarını mazeret göstererek buluta taşınma fikrine direnen müşterilerin kurum içinde hesaplama ve depolama yapmalarını sağlıyor. AWS Outposts yerel olarak daha fazla çalıştırma yeteneği eklemeyi planlıyor.