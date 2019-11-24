Yabancı fonlar oyun için Türkiye'ye geldi

Dünyadaki fonlar Türk oyun şirketlerine gözünü dikti. Londra merkezli fon, henüz daha piyasaya oyun bile sürmeyen Dream Games’e 7.5 milyon dolar yatırdı. Peak Games’ten ayrılan ekibin kurduğu şirket, mobil oyunlara yoğunlaşmayı hedefliyor

Türkiye'de oyun teknolojisine odaklanan girişimler açısından altın bir dönem yaşanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mobil genişbant internet ve akıllı telefonların yaygınlaşması ile mobil oyun sektöründeki artış inanılmaz boyutlara ulaştı. Mobil internet trafiği ve oyuncu sayılarındaki artış mobil oyun girişimlerinin sayısını artırdı. Son olarak Peak Games'ten ayrılan ekibin kurduğu Dream Games de 7.5 milyon dolarlık tohum yatırım aldı.



HENÜZ PİYASADA OYUNU YOK

Tohum aşamasındaki yatırım turunun başında Londra merkezli Balderton Capital'den Makers Fund var. Alınan fon, ilk yılda Dream Games ekibindeki çalışan sayısını artırmak için kullanılacak. Puzzle oyunları, Toy Blast ve Toon Blast'ta birlikte çalışan eski Peak Games çalışanları tarafından kurulan bir Türk mobil oyun şirketi olan Dream Games, henüz tek bir oyun piyasaya sürmeden tohum aşamasında 7.5 milyon dolar toplamayı başardı. Dream Games'in kurucu ekibinin yeteneğine ve bağlılığına hayran olduklarını söyleyen Balderton Capital partneri Rob Moffat, Balderton Capital olarak Big Fish, Wooga ve Natural Motion gibi önemli oyun firmalarına yatırım yapma şansı elde ettiklerini ve Dream Games'in bu firmalardan daha başarılı olabileceğini de vurguladı. TechCrunch'a açıklama yapan şirketin CEO'su Soner Aydemir şöyle konuştu: "Mobil oyun şirketlerinin çoğu pazarın doyduğuna inanıyor. Oysa biz pazarda hâlâ büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Çok fazla vasat mobil oyun var ve oyuncular daha iyisini hak ediyor. Yeni, iyi tasarlanmış ve eğlenceli bir bulmaca oyunu bekleyen milyonlarca oyuncu olduğunu görüyoruz ve oyuncuların beklentilerini karşılamak için harika oyunlar yaratmaya kararlıyız."



HEDEF 25 YAŞ ÜSTÜ

Kullanıcılara ilişkin bilgi veren Aydemir, hedef kitlesini şöyle tarif ediyor: "Dream Games, ABD, Kanada ve Avrupa'daki 25 yaşın üzerindeki oyuncuları hedefliyor. Cinsiyet dağılımını yüzde 65 kadın, yüzde 35 erkek olarak tespit ettik. Oyuncularımız farklı sosyo ekonomik ve etnik kökenlerden olabilirler, ancak bunlar çoğunlukla rutin yaşamları olan ortalama insanlar."



DEV SATIN ALMALAR OLUYOR

İstanbul merkezli Peak Games, kart ve masa oyunları stüdyosunu mobil oyun devi Zynga'ya 100 milyon dolara sattı. Zynga daha sonra şehirde bir stüdyo açtı ve birçok geliştirici oyunun ardındaki Türk geliştiricilerden Gram Games'e 250 milyon dolar ödeyerek yeni alımlar yaptı.