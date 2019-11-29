Küresel girişimler ihracatı büyütüyor

Son yıllarda Türkiye’de yola koyulan birçok girişim, küresel arenada kendine yer bulmaya başladı. Dünya devlerinin işbirliği için kapısını çaldığı bu yeni nesil girişimler, bilgi ve teknoloji ihracatının yanı sıra yurtiçinde de nitelikli istihdama büyük katkı sunuyor

Küresel iş yapma yeteneğine sahip girişimler sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı kendisine pazar olarak seçiyor. Sahip oldukları yerli mühendislik yeteneklerini ise küresel arenaya taşırken kullanıyor. Son dönemde oyun, eğitim, siber güvenlik, sağlık ve eğlence alanındaki birçok girişim küresel sahneye çıkmaya başladı.

Foriba, Picus Security, Armut. com, 11 Sight, Appsilon Diamond Works, Faladdin gibi küresel arenada iş yapmaya başlayan girişim, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde hikâyelerini katılımcılarla paylaştı. Yapılan sunumlar Türkiye'nin ihracatının ve nitelikli mühendis istihdamının artırılmasına katkı sağlayan girişimlerin artması için daha çok yatırıma ihtiyaç olduğunu gösterdi. Yatırımcı, girişimci ve kurumları bir araya getiren zirvede, girişimcilik kültürüne daha çok yatırım yapılması gerektiği bir kez daha vurgulandı.



KÜRESEL ARENAYA ÇIKTI

ABD'li Sovos tarafından satın alındıktan sonra Foriba'daki CEO'luk görevine devam eden Koray Gültekin Bahar, Türk mühendislerin vergi konusundaki hazırladığı bulut tabanlı çözümün küresel ölçekte kullanıldığını anlattı. Bundan büyük gurur duyduklarını kaydeden Bahar, şu bilgileri verdi: "Satın almadan sonra Sovos, burayı uzmanlık merkezi olarak kullanmaya başladı. Bu da Foriba'nın etkinlik alanının genişleyeceği anlamına geliyor. Bu durum şirketin uzmanlığını daha da artıracak. Yılsonuna kadar kullandığımız çözümleri Avrupa'da yaklaşık 15 ülkeye ihraç edeceğiz. Ayrıca Vietnam, Tayvan ve Endonezya gibi Asya ülkelerindeki organizasyonlarımızı güçlendirme şansı da bulacağız. Foriba olarak SAP yazılımı kullanan büyük holdinglerin ihtiyacı olan dijital dönüşüm projelerinde liderlik etmeye devam ediyoruz. Bu durum yazılım ihracatımıza da büyük katı sağlayacak."







TÜM KADROSU TÜRKİYE'DE

Başarılı bir büyüme çizgisi yakalayarak Deloitte Fast 500 girişimleri arasına giren Armut. com'un kurucusu Başak Taşpınar da zirvede bir konuşma yaptı. Her ülkede benzer alanlarda büyümeler olduğuna dikkat çeken Taşpınar, "Kontratlı işler konusunda başarılı bir pazar yeri olma hedefimizi, küresel ölçeğe taşımak istiyoruz" dedi. Taşpınar, şunları anlattı: "Son dönemde Romanya ve Suudi Arabistan'da başarılı büyüme rakamına ulaştık. Şimdi ABD ve İngiltere pazarında güzel bir hareket yakaladık. Bu durum heyecanımızı artırıyor. Tüm bu ülkelerdeki çalışmaları Türkiye'den yürütüyoruz. Diğer küresel ölçekli şirketler gibi kendi yarattığımız algoritma ile kurduğumuz yapıyı merkezden yönetiyoruz."



SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ

Siber güvenlik konusunda geliştirdiği atak simülasyonu çözümüyle dikkatleri üzerine çeken Picus Security, akademisyen geçmişe sahip bir girişimcinin küresel başarı hikâyesi olma yolunda, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Yakın dönemde 5 milyon dolarlık A serisi yatırım anlaşması imzalayan Picus Security'nin Kurucu Ortağı Volkan Ertürk, aldıkları yatırımı küresel iş yapma yeteneğini artırmak amacıyla kullanacaklarını söyledi. Ertürk, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Ekim 2019'da Gartner'ın prestijli listesi Cool Vendors'ta yer alan beş siber güvenlik şirketinden biri olmayı başardık. Bu durum farklı ülkelerden pek çok kurumun bize olan ilgisini artırdı. Aldığımız yatırımla oluşturacağımız Siber Güvenlik Merkezi ve Mühendislik Üssü, siber güvenlik alanında yeni çözümler geliştirmek için de önemli bir kasımızı oluşturacak. Hedefimiz bundan sonra da yenilikçi fikirler geliştirmek."



YATIRIMCI GÜNLÜĞÜ

Yatırımcılar önce ekibe bakıyor







Para Dergisi tarafından düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde pek çok melek yatırım ağı ve girişim sermayesi fonunun yöneticileri bir araya geldi. Zirve kapsamında düzenlenen panellerde konuşan yatırımcılar girişimcilere önemli tavsiyelerde bulundu. Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Platformu, Revo Capital, Kerietsu Forum Melek Yatırım Ağı gibi önemli yatırım fonlarının yöneticileri, girişimlerde en çok projeyi hayata geçirecek ekibin yeteneklerine, büyüme ve küresel iş yapma potansiyeline dikkat ettiklerini söyledi.

Pek çok parlak fikrini girişim hayata geçmeden son bulduğuna işaret eden katılımcılar, "Uzun yıllara dayalı bir birikim ve Ar-Ge çalışmasına dayanmayan, patentlerle korunmayan fikirler kolayca kopyalanabiliyor. Bir projeyi hayata geçirirken ekibin yetenekleri, azimli ve zorluklar karşında yılmayan arzusu etkili olduyor" dedi.



GİRİŞİM ETKİNLİK

Ülkemizin geleceğinde teknoloji girişimleri önemli rol oynayacak







Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuşan Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ümit Önal, "Türkiye'nin ekonomide daha güçlü bir konuma gelmesinde de dünya markası olabilecek yerli ve milli başarı hikâyelerinin ortaya çıkmasında da girişimlerin yanı sıra inovatif fikirlerin de ayrı bir yeri olacak" diye konuştu.

Bu girişimlerin ve yenilikçi iş alanlarının, 2023 hedeflerine giden yolda kilidi açan çok önemli anahtar olacağını vurgulayan Önal, şöyle devam etti: "İnanıyorum ki girişimcilik ve girişimciler, ülkemizin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Değişen dünyada ve ekonomi düzeninde bunun somut çıkışlarını görebiliyoruz. Kısa vadeye odaklanan, yatırımını kısa vadede geri almaya çalışan geleneksel yatırımcı anlayışı, yerini inovasyon ve farklılaşmaya dayanan yeni nesil girişimciliğe bırakıyor. Hatta bıraktı bile." Ümit Önal, yaptıkları işbirlikleri sayesinde girişimcilik ekosistemini önemli oranda geliştirdiklerini, teknoloji alanında inovatif iş fikirleri olan girişimleri destekleyerek hem Türkiye hem de sektör için ekonomik fayda oluşturmayı sürdürdüklerini belirtti. Önal, şunları kaydetti:

"2013'te başlattığımız ve özel sektör bünyesinde hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT kapsamında erken aşama girişimlere bugüne kadar 1 milyon dolara yakın nakit desteği sağladık. 65 girişimi başarıyla mezun ettik. Mezun olan bu girişimlerden 17'si yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladı. Desteklediğimiz girişimler, geçtiğimiz yıl 280 kişiye istihdam sağlayarak, 24 milyon TL'lik ciro elde etti."



EKOSİSTEME BÜYÜK KATKI

Ümit Önal, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurdukları TT VENTURES ile sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi olarak, çeşitli alanlarda yaptıkları yatırımlarla girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya da devam ettiklerini aktardı.

Ümit Önal, bu kapsamda geçen yılın başında yaptıkları DoctorTurkey yatırımı ve bu yıl gerçekleştirdikleri MentalUp ve Eltemtek yatırımlarıyla sağlık, eğitim ve enerji sektörlerinin dijitalleşme süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulunduklarını söyledi.



HEDEF GİRİŞİM KÜLTÜRÜ

Yeni nesil girişimcilerin daha uzun vadeli düşündüğünü, uzun vadede başarı sağlayacak küresel ve daha büyük hedeflere yöneldiğini ifade eden CEO Önal, konuşmasına şöyle devam etti: "Burada hiç kuşkusuz, girişimlere ihtiyaç duydukları bilgi ve sermaye desteğini sağlayacak yatırımcılara büyük iş düşüyor. Büyük şirketlerin, kurumsal girişim sermayesi şirketlerinin ve melek yatırımcıların da katkılarıyla parlak fikirlere sahip inovatif girişimciler, beklenen ivmeyi yakalayıp küresel başarılara imza atabilir.

Türk Telekom olarak girişim kültürü yaratmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."



GİRİŞİM HIZLANDIRMA

Yeni nesil girişime sigortadan destek geldi







Yeni nesil teknoloji girişimlerine sigorta sektöründen destek geliyor. BNP Paribas Cardif Türkiye, sektördeki yenilikçi çözümleri destekleyen inovatif çalışmaları kapsamında, girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarından Hackquarters ekibi işbirliğiyle BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı'nı başlattı. Yeni nesil girişimcileri güçlendirmek üzere gerçekleştirilecek program, aynı zamanda sigortacılık alanındaki teknolojik yaklaşımları teşvik etmeyi hedefliyor.

Türkiye ve farklı ülkelerden katılımcı girişimlerin, ürün ve servislerde sigortanın geleceği, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler, mobilite, müşteri kazanımı, satış sonrası hizmetler ve iş ortaklıkları alanlarında sunacakları yenilikçi projeler arasında ilk üç fikir ödüllendirilecek. Başvuruları 4 Aralık'a kadar sürecek programın sonuçları, 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikle açıklanacak.