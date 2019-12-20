Devler girişimcilere işbirliği kapısı açtı

Son yıllarda girişim hızlandırma programları farklı endüstriler arasında dijital köprü kurmaya başladı. Türk Telekom, Limak ve İş Bankası hızlandırma programlarıyla girişimcilere kapılarını sonuna kadar açtı

Türkiye'de girişim kültürünün yayılmasına büyük katkı sağlayan girişim hızlandırma programlarının sayısı giderek artıyor. Startups.Watch verilerine göre sektörünün öncüsü kurumlar, teknoparklar tarafından düzenlenen 20'nin üstünde hızlandırma programı ile erken ve fikir aşamasında destek arayan girişimlerin önünü açıyor.

Son bir aydır telekomünikasyon sektöründe Pilot Hızlandırma Programı'yla Türk Telekom, enerjide TEA ile Limak, Workup ile İş Bankası pek çok sektörde büyümeye destek olacak teknoloji girişimlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Kurumlar destek oldukları girişimlerden herhangi bir hisse almadığı gibi, işbirliği için kapılarını da sonuna kadar açıyorlar. Kimi kurum programı 7'nci kez düzenleyip deneyimini artırırken kimi de sektöründe ilke imza atarak bu alana adım attı.







TEKNOPARKLAR ÖNE ÇIKTI

İTÜ Arı Teknokent, Yıldız Teknopark ve ODTÜ Teknokent'in öne çıktığı üniversite teknoparkları tohum aşamasındaki girişimlerin destek almasını sağladı. Son olarak İTÜ Big Bang Demo Day etkinliğine girişimler 52 milyon TL yatırım almayı başardı. En önemlisi teknokentler girişim ekosisteminde tüm yatırımcı ve mentor ağına yatırım yapmaya başladı.



TARIMDAN OYUNA HER GİRİŞİME DESTEK

İş Bankası'nın desteklediği Workup Hızlandırma Programı'ndan yeni mezun olan 9 girişim (Agrovisio, Cameralyze, FakeFind, Gamer Arena, HoloNext, Qubitro, Teamfluencer, Verilogy, Vidyou) Demo Day etkinliğinde girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve işbirliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modelleri ve yol haritalarını aktardı. 2017'de başlayan Workup Girişimcilik Programı'na bugüne kadar 9 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 5'inci dönemle birlikte toplamda 49 girişim mezun oldu. Program kapsamında şimdiye kadar girişimcilere 735 saat mentorluk verildi, 177 etkinlik düzenlendi.







İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, etkinlikte yaptığı konuşmada, büyük kurumların girişimcilerin dinamizminden, iş fikirlerinden beslenmesi gerektiğini, girişimcilerin de büyük kuruluşların tecrübe ve müşteri ağından faydalanabileceğini belirtti. Bali, ana destekçisi oldukları Workup Programı'nı, bu konuda aldıkları önemli bir inisiyatif olarak gördüklerini vurguladı. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimcilik potansiyeli olan gençleri desteklemek amacıyla çalışan Türkiye Girişimcilik Vakfı ile bu yıl işbirliği başlattıklarını hatırlatan Bali, ülkemizin ilk kadın odaklı yatırım platformu olan Arya ile de işbirliğine gittiklerini belirtti.



100 MİLYON TL KAYNAK

Adnan Bali, 100 milyon TL'ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettikleri Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile şimdiye kadar iki girişime toplamda 1 milyon 350 bin dolar tutarında yatırım yaptıklarını, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere finansal destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.



PİLOT'TAN 65 GİRİŞİME DESTEK ALDI

7 dönem teknoloji girişimlerine destek olan Türk Telekom, PİLOT Hızlandırma Programı'ndan bugüne kadar toplam 65 girişim mezun oldu. Program sayesinde girişimlere yapılan toplam yatırım tutarı ise 4 milyon TL'nin üzerine çıktı. Yine, programdan mezun olan girişimlerden 17'si yatırım alarak proje ve fikirlerini daha da geliştirme fırsatı yakaladı. Ayrıca program sayesinde 280 kişiye istihdam sağlanırken, girişimler 24 milyon TL ciro elde etti.







125 BİN TL NAKİT DESTEK

Türk Telekom, bu yıl 7'ncisini düzenlediği 'PİLOT Demo Day' etkinliğinde, büyümek isteyen, yatırım ve destek arayışı içinde olan girişimlerle yatırımcıları bir araya getiriyor. Düzenlenen son etkinlikte ise Türk Telekom'un PİLOT programı kapsamında desteklediği 7'nci dönem mezunu 9 girişim, projelerini ve iş modellerini sundu.

Yapay zekâ, blockchain, e-ticaret, personel yönetimi, robot yazılımlar gibi farklı alanlarda uygulamalar geliştiren teknoloji odaklı girişimler AppNava, B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi bu yıl Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'u başarıyla tamamlayarak 125'er bin TL nakit desteğinin yanı sıra iş modellerini ve çözümlerini yatırımcılara tanıtma fırsatı da buldular.

PİLOT'a başvuran girişimler; işbirliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Teknoloji girişimlerine odaklanan Türk Telekom, sadece girişim hızlandırma programıyla değil, girişim sermayesi fonu TT Ventures ile büyüme odaklı girişimlere yatırımlarıyla destek oluyor.

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AKILLI VE ALTERNATİF ENERJİ FİKİRLERİ



Uluslararası projelerle enerji koridoru haline gelen Türkiye'nin dijital köprü kurması için başarılı teknoloji girişimcilerine ihtiyacı var. Bu amaçla başarılı enerji girişimlerini destekleyen Limak, girişim hızlandırma programı ile alternatif enerji kaynakları ve tasarrufu öne çıkarıyor. Enerji sektörüne odaklanan TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı ile bu alandaki girişimlere çok yönlü destekler veriliyor. Proje kapsamında 7 farklı şehirden, 10 girişim Demo Day'e katılma şansı yakaladı. Girişimcinin bazen yatırımcıdan daha değerli iş ağı ve dolayısıyla müşteri bulmaya ihtiyacı var. Enerji sektörü odaklı girişimlerin müşteri bulması için rakip şirketlerden bile randevular alınırken, kurum şirketlerinden girişimlere tam destek sağlanıyor.



İŞBİRLİĞİ FIRSATI SUNUYOR

Programa dahil olan girişimlerden Bren, Blink ve Demircioğlu pilot uygulamalarını Limak Enerji sahalarında gerçekleştirirken, Loggma ise şirketin güneş enerjisi santrali projelerinde işbirliği fırsatı elde etti. Enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engelleyen Blink girişimi merkezle haberleşerek hattın sağlıklı işlemesini sağlayan cihazla dikkat çekti. Esnek hibrit enerji üreteçleriyle bataryasız endüstriyel IoT ve kablosuz sensör teknolojisi sunan Bren girişimi veri tabanlı iş yapmayı kolaylaştırıyor. Akıllı şehir uygulamaları için de kullanılabilen dikey eksenli rüzgâr türbini geliştiren Deveci ve derin öğrenme ile enerji talep tahmin, analiz ve yönetim sistemi tasarımı ve geliştirilmesi yapan Dream girişimleri de dikkat çekti. Fiziksel sistemleri tek bir modüler donanımla dijitalleştirmeyi sağlayan Hexatech girişimi ise farklı haberleşme protokolleriyle veri alıp aktarabilen, farklı sistemler arasında uyumu sağlayan dağıtık mimarili donanım çözümü. Solarify de güneş enerjisi santrallerinde daha çok verim için yapay zeka kullanan performans analiz platformu sunuyor.